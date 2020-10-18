Обзор The Guise. Не суй нос куда не надо

Сюжет

Что для вас фэнтези? Красивые луга, большие города, эльфы с орками, красочные локации, отважные персонажи и крупные войны. А что, если посмотреть на жанр немного под другим углом? Без всего этого пафоса и ярких красок.

Геймплей

Управление

Сюжетная линия данной игры является ярким примером того, что если вам говорят куда-то не входить, чего-то не делать, или же на дверях нарисован явно пугающий знак, то лучше этого не делать. А вот жители детского дома, в котором начинается наша сюжетная линия, решили пренебречь этим правилом — как только довольно странная дама с бледным лицом и длинными белыми волосами ушла по своим делам, они решили зайти в её комнату. Там было просто жутко, но детишки решили на этом не останавливаться — мальчуган, будучи самым отважным, взял и примерил на себя некую маску. Вот только закончилось это превращением парня в ужасное существо, которое теперь вынуждено поглощать других существ для выживания. А всего лишь нужно было не входить туда, куда сказали не входить!Игровой процесс достаточно простой и понятный — у нас есть возможность двигаться вперёд и назад, плюс наш персонаж умеет прыгать, высоко прыгать, если перед этим присесть, плюс спускаться вниз. Да, ещё стоит отметить возможность атаковать противника, собирать души и потом лечить себя при достижении нужного количества, а ещё мы можем уклоняться от атак врагов. Довольно неплохой набор функций получается — можно и подраться, и в платформер поиграть, и даже проходить локации не сражаясь с противниками. Всё это сделано для того, чтобы вам было относительно сложно, но не слишком. Мне геймплей понравился тем, что в нём не сильно много различных деталей и механик, которые нужно запоминать — вы можете сразу играть и получать море удовольствия от процесса. Это круто и некоторые разработчики об этом банально забывают.Я понимаю, что The Guise явно создавали с прицелом на геймпад консоли, ведь иначе объяснить разброс контроллеров и то, что мышка не используется вообще, нельзя. С другой стороны, не могу сказать, что это слишком сложная игра для клавиатуры — все клавиши на месте, уклоняться или бить удобно, лечить себя тоже. Конечно, если у вас есть геймпад, то будет в три раза проще, но если его нет — не стоит переживать, геймплей все равно дает возможность наслаждаться происходящим на экране. При этом хотелось бы сказать, что возможности перенастроить кнопки на клавиатуре я не нашел — в настройках такого нет. Возможно, если открыть файлы и игры и покопаться, то вы найдете что-то подобное, но я бы не советовал. Странно, что такой функции в игре нет.

Сеттинг

Итог

Разработчики обещали нам довольно грустный темный сеттинг — слово своё они сдержали. Игра мрачная, противники местами ужасают, а местами от них просто становится противно, плюс общее повествование и эффекты построены так, что расслабляться и наслаждаться вы здесь не будете. Это сказка, только в очень темных тонах — со смертями, убийствами, ужасными существами и прочими неприятностями, которые могут встретиться на просторах вымышленного мира. Хотя, конечно, на ужастик все же не тянет — играть можно даже ночью, воткнув наушники поглубже в уши.

Проект весьма своеобразный, так как разработчики явно не думали делать его массовым. Это игра для тех, кто хочет попробовать фэнтези, но не то, где эльфы в ярких одеждах наливают эль и стреляют из золотых луков, а совсем другое. Здесь ужасы, здесь темно и страшно, местами тело покрывается мурашками, а сам сюжет заставляет ужаснуться жестокости и жадности людей. Настоятельно советую попробовать.