Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн на минималках

Геймплей

Пришло время попробовать весьма кровавый и адреналиновый шутер, который уделывает даже крупных игроков на рынке. Игра настолько крутая и интересная, что в ней просто нет недостатков и я могу с уверенностью сказать, что поиграть стоит. Особенно если вы еще помните легендарные прыжки и замедление времени в лучшем шутере современности. Палец на курок и погнали!

Управление

Игровой процесс в The Hong Kong Massacre довольно простой и понятный — у нас есть главный герой, есть враги и есть локация, на которой этих врагов нужно изничтожать. Далеко не всегда это простой процесс, ведь противники тоже умею стрелять в ответ и порой нужно думать, как именно нападать на очередного злодея. Кроме того, не будем забывать о возможность замедлять время — пока ваши враги стоят, как в желе, вы можете спокойно пускать в них пули и оставаться нетронутым. Это крайне удобно, учитывая, что можно прыгать из-за угла, пускать по врагов пули и уходить обратно в укрытие не получая вообще никакого урона. Правда, замедление времени штука временная и если вы хотите побеждать, то сначала нужно продумать план действий. Или же просто выбивайте дверь с ноги, влетайте в помещение и крушите всех на своем пути — так тоже можно работать, хотя эффективность будет немного не такой высокой.

Графика

Хотя игра представлена с видом сбоку и играть в нее намного удобнее на геймпаде, мышка с клавиатурой подходят тоже просто замечательно. Вы можете спокойно и точно целиться во врагов, прыгать из-за укрытий, бороться с оппонентами и вообще не ощущать проблем с управлением. Только за это игру можно смело похвалить, ведь она отлично справляется с тем, чтобы приносить вам удовольствие. Особенно мне нравится, как работает игра и ее виртуальный мир в режиме замедления времени — персонаж как будто плывет в желе, но при этом управление остается удобным и приятным. В целом, разработчики не предложили ничего кардинально нового или уникального, но их игра ощущается круто, а нам большего и не нужно. Главное, чтобы было удобно играть без дополнительных аксессуаров, а остальные недочеты мы как-то стерпим. Мы же ПК-геймеры, мы ничего не боимся.

Итог

Мне очень понравилась реализация графики в игре — она не выглядит слишком уж вычурной и сложной, но при этом локации не смотрятся унылыми или скучными. Наоборот, отсутствие лишних деталей и не самая лучшая прорисовка вынуждают фокусироваться на врагах, стрельбе и тактике. Не могу сказать, что графика прямо ужасная, нет, она просто очень простая, я бы сказал максимально простая. Освещение проработано неплохо, красиво неон светится и вообще тени нарисованы достойно, но если присмотреться к мелким деталям, то получается, то The Hong Kong Massacre выглядит очень уж дешево. С другой стороны, почему бы и нет — это релиз от небольшой студии и ожидать от нее чего-то невероятного в плане картинки было бы как минимум странно. Главное, что с геймплеем проблем нет, а все остальное выглядит менее важным, чтобы на это обращать свое пристальное внимание.

Если вы в детстве или юношестве играли в Макса Пейна и помните эти шедевральные прыжки со стрельбой в режиме замедления времени, то понимаете насколько это крутое чувство. В данной игре оно тоже присутствует и разработчик все сделал максимально круто, чтобы вы наслаждались каждый раз, когда активируете это замедление. Графика тоже вполне приятная и играть как минимум весело, но ожидать ААА-уровня от игры не стоит. Это проект от небольшой студии и он привлекает скорее атмосферой и идеей, чем невероятно реалистичной графикой и прочими бонусами.