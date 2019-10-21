Обзор The Horus Heresy: Legions. Страшненькая ККИ

Игровой процесс

Очень часто небольшие студии берут какой-то специфический и не очень популярный жанр, создают крутой проект и зарабатывают на нем приличные деньги. Это не всем дано, естественно, и далеко не каждый может создать хорошую игру. Сегодня мы поговорим о проекте, который действительно меня сначала порадовал, а потом настолько же сильно разочаровал.

Графика и интерфейс

В плане геймплея к The Horus Heresy: Legions нет вообще никаких вопросов — разработчики придумали неплохую механику коллекционной карточной игры и реализовали ее на довольно высоком уровне. Естественно, здесь нет ничего кардинально нового. У нас есть игровое поле, есть противник на другой стороне стола и есть колода с картами, которая постепенно пополняется и предоставляет вам все больше возможностей для атаки или защиты. Игроку нужно задавить врага своими картами, а у того задача аналогичная. Вот и получается, что играть нужно очень хитро, ловко, думать над своими шагами наперед и побеждать игрока не в текущем шаге, а в будущем. Получается далеко не всегда и не у всех, но не зря же данный жанр называют самым сложным в освоении. Думать нужно очень много, но если вы наиграете сотню-другую часов, то все правила встанут на свои места и все станет сразу понятно.

Донат

Я понимаю, что The Horus Heresy: Legions не является дорогим проектом от крупной студии и что бюджет у проекта довольно скромный. Но, я, как геймер, хочу получать удовольствие от того, что я вижу у себя на мониторе, а в этой игре я удовольствия не получаю совершенно. Картинка максимально простая и скромная, а интерфейс перекочевал к нам прямиком из игр начала 2000-х. То есть, все меню смотрятся как-то убого и просто, их рисовали с прицелом на какие-то старинные технологии и дизайнерские решения, анимации и эффекты на поле боя тоже очень простенькие. За время игры в этот продукт я не раз ловил себя на мысли, что мне просто не хочется играть дальше именно из-за картинки. К ней можно привыкнуть, но зачем, если на рынке видеоигр полно красивых ККИ и они тоже вполне неплохо построены в плане игрового процесса. Зачем терпеть в плохой игре, если есть хорошие аналоги?

Итог

Сразу скажу, что у проекта серьезные проблемы с балансом и даже я, как не самый опытный поклонник ККИ, сразу заметил некоторые странности в колоде. У некоторых карт и их комбинаций просто слишком много эффективности на поле боя, тогда как другие карты смотрятся крайне слабыми и ненужными. Это значит, что если вы хотите побеждать, а иначе зачем вы сюда вообще пришли, то нужно будет играть не интересными картами, а имбалансными. Это первое, что подпортило мне впечатление — игра и без того выглядит устаревшей, так еще и баланса в колодах нет. И, конечно, игра распространяется бесплатно, а значит внутри есть донат. Он стоит каких-то конских денег и тот, кто все же решится потратить на это свои кровные деньги, получит приличный бонус в виде сильных карт, которые обычному игроку будут длительное время недоступны. Все вместе это приводит меня к весьма неутешительному выводу.

Я могу с уверенностью сказать, что The Horus Heresy: Legions не стоит вашего внимания, времени и денег. У игры крайне посредственно настроен баланс, есть встроенные покупки, которые ещё сильнее его нарушают, есть ужасный интерфейс и максимально унылая графика. Из всего этого мне понравился только сеттинг и механика работы карт, но этого недостаточно, чтобы отказаться от тьмы крутых игр в этом же жанре. Если разработчики хотели покорить рынок ККИ, то у них явно ничего не получилось — это не та игра, в которую я бы вкинул свои деньги.