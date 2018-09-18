Обзор The Last DeadEnd. Для ценителей сюжета

Всегда приятно играть в игры, которые были созданы отечественными разработчиками. Вроде мелочь, но всегда как-то теплее относишься к тому, что было создано «нашими». В этот раз нас отправили в путешествие в роли молодого ученого, который попал в какие-то мистические приключения. Проект открывает виртуальный мир с массой разного рода противников, которые готовы нас убивать и карать. Нужно со всем этим разобраться и изучить историю более детально. Мы попадаем в Азербайджан, в город Баку, и уже этого достаточно, чтобы полюбить проект и пройти его до конца. Как часто вы бывали в играх в Баку? Думаю, в мире нет ничего подобного. Так что давайте возьмем в руки мышку и отправимся на увлекательные путешествия по миру зомби и прочей нечисти. Вероятно, это будет увлекательная история, которая зацепит даже тех, кто не особо люби сюжет и все эти дела.

Геймплей

Разработчики очень дотошно подошли к разработке своего проекта и в ходе сюжетной линии удивляешься, насколько здесь все проработано. Вы можете путешествовать по виртуальному миру и изучать его достопримечательности, получать массу полезной информации из самых разных источников. Игру интересно изучать, вглядываться в детали, наслаждаться разными мелочами, о которых даже крупные разработчики обычно забывают. Некоторые предметы можно брать в руки, вертеть их и изучать еще более пристально, добывая важную информацию. Такого уровня локаций не все ААА-проекты добиваются, а здесь видно, что дизайнеры хотели рассказать всё самое интересное и важное. Мне всегда нравилось, когда разработчик с душой относится к игре, тратит на нее время и готов преподнести в увлекательной форме самые разные ее элементы. Здесь авторов можно только похвалить — получаешь виртуальную библиотеку с кучей знаний.

Графика

Естественно, ожидать от игры уровня графики как в ААА-шутерах не стоит, у команды попросту нет таких ресурсов. Однако, картинка выглядит весьма привлекательно, если правильно настроить параметры отображения. У нас с этим сначала возникли проблемы, потом картинка стала заметно более привлекательной. Отдельно стоит обратить внимание на живые локации — везде есть мелкие предметы, которые наполняют окружающий мир, не дают вам скучать и ходить по пустынным комнатам. В библиотеке стоит глобус, разные книжки разбросаны, лампы стоят. От этого понимаешь, что это реальное помещение, а не болванчик.

Режим выживания

Я большой любитель игр про выживание и очень круто, что здесь разработчики не поленились и показали действительно неплохой режим на выживание. Вы появляетесь в какой-то локации, после чего начинаются волны атакующих противников. Их нужно убивать при помощи топора или пистолета, хотя тратить патроны впустую не стоит — слишком дорого получается. Этот режим позволяет отвлечься от происходящего, отдохнуть от сюжетной линии и просто пострелять по назойливым врагам. Их здесь, кстати, довольно много и они очень надоедливые.

Итог

Мне продукт очень понравился и я обязательно пройду сюжетную линию до конца. Это круто, что есть отечественные студии, горящие желанием делать не скучные поделки на тему королевской битвы, а что-то стоящее. И, конечно, увлекательный сюжет дорогого стоит — каждая вторая игра проигрывает борьбу за пользователя из-за того, что у нее нет чем зацепить. Здесь все это имеется, вам нужно лишь вникнуть и потом все пойдет своим чередом. Особенно понравилась реализация режима про выживание, я в нем буквально все время теперь провожу, уж очень весело получается воевать с зомби.