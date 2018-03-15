Обзор The Raven Remastered. Квест на изумруд

К моему большому сожалению, на рынке компьютерных или консольных игр не так много достойных квестов. Это печально, так как многие из нас любят думать головой, решать какие-то задачи и продвигаться дальше, но рынок требует от разработчиков больше шутеров, больше лутбкосов, больше дополнений. Нужно быть очень дерзким и уверенным в себе, чтобы выпустить квест, да еще на узкую аудиторию пользователей. Разработчики проекта The Raven Remastered это сделали и показали, что квесты и загадки могут быть не просто интересными, а на уровне топовых проектов на рынке. Учитывая, что с момента выхода The Room ничего добротного в жанре я не видел, можно смело сказать, что в 2018 году это лучшая игра в своем жанре. Для фанатов головоломок игра просто обязательна к прохождению, остальным я сейчас объясню какие у проекта особенности и позитивные стороны, чтобы вы знали, за что отдаете свои деньги.

Диалоги

Мне дико понравились диалоги в игре и то, что вы можете проходить основную сюжетную линию разными способами. Например, можно подойти к каждому посетителю поезда и спросить с какой целью он едет, спросить о других пассажирах. Все ответы настоятельно рекомендую читать, иногда в них кроется какой-то скрытый смысл, а иногда персонаж прямо указывает нам на что-то. К примеру, мальчик поможет найти предмет, открывающий ящик в баре, а заглянув во второе купе вы получите дополнительное задание, которое пусть и не влияет на окончание этой части сюжета, но тоже интересно проходится. Все эти делать создают полную картину о персонажах, их мотивах, раскрывают даже второстепенных героев настолько, что многие ААА-проекты могли бы позавидовать. Это круто и из-за этого сюжетная линия кажется мне очень увлекательной. Сам же сюжет пересказывать не стану, там слишком уж много спойлеров получается.

Игровой процесс

Здесь нет никакого экшена, то есть, вы можете спокойно сидеть и расследовать дело, присматриваться к каждой детали, изучать что-то. Никто никуда не спешит, таймер над головой не тикает, это создает эффект расслабления и комфорта, играть приятно. Присматривайтесь ко всем предметам, думайте логически, говорите с персонажами и вслушивайтесь в их ответы. Тогда решение либо прийдет само по себе, либо вы методом тыка сможете решить загадку. Особенно это важно в тех ситуациях, когда локация большая, нужно кучу всего проверить.

Графика

Это совсем не так игра, где хотелось бы отмечать графику, но она и правда достойная. Локации светлые, продуманные, все детали смотрятся органично. Знаете, в некоторых квестах предметы, которые нужно будет использовать, ярко выражены графически, здесь же такого нет. Я блуждал по вагону минут двадцать, пока не заметил за столом огнетушитель, а ведь это было так очевидно! Из-за этого играть еще интереснее, так как виртуальный мир выглядит гармонично и привлекательно, каждая локация чем-то увлекает, ее хочется изучать. Добавим классную музыку и получаем шикарную реализацию визуальной составляющей проекта.

Итог

На мое удивление, игру можно проходить несколькими путями. Точнее, есть несколько побочных сцен или задач, о которых вы можете не догадаться. К примеру, я прошел первые две крупные локации и банально не мог найти ответ. Пошел в интернет за поиском подсказок и понял, что пропустил квест с поиском кошелька! Как это так! Пришлось заново проходить игру, чтобы увидеть и эту часть истории, ведь она тоже интересная. Возможность пройти игру, но не потерять к ней интерес, кажется мне нереально крутой в наше время, когда сюжет в играх скорее для галочки добавляют.