Обзор The Raven Remastered. Квест на изумруд

К моему большому сожалению, на рынке компьютерных или консольных игр не так много достойных квестов. Это печально, так как многие из нас любят думать головой, решать какие-то задачи и продвигаться дальше, но рынок требует от разработчиков больше шутеров, больше лутбкосов, больше дополнений. Нужно быть очень дерзким и уверенным в себе, чтобы выпустить квест, да еще на узкую аудиторию пользователей. Разработчики проекта The Raven Remastered это сделали и показали, что квесты и загадки могут быть не просто интересными, а на уровне топовых проектов на рынке. Учитывая, что с момента выхода The Room ничего добротного в жанре я не видел, можно смело сказать, что в 2018 году это лучшая игра в своем жанре. Для фанатов головоломок игра просто обязательна к прохождению, остальным я сейчас объясню какие у проекта особенности и позитивные стороны, чтобы вы знали, за что отдаете свои деньги.
ДиалогиМне дико понравились диалоги в игре и то, что вы можете проходить основную сюжетную линию разными способами. Например, можно подойти к каждому посетителю поезда и спросить с какой целью он едет, спросить о других пассажирах. Все ответы настоятельно рекомендую читать, иногда в них кроется какой-то скрытый смысл, а иногда персонаж прямо указывает нам на что-то. К примеру, мальчик поможет найти предмет, открывающий ящик в баре, а заглянув во второе купе вы получите дополнительное задание, которое пусть и не влияет на окончание этой части сюжета, но тоже интересно проходится. Все эти делать создают полную картину о персонажах, их мотивах, раскрывают даже второстепенных героев настолько, что многие ААА-проекты могли бы позавидовать. Это круто и из-за этого сюжетная линия кажется мне очень увлекательной. Сам же сюжет пересказывать не стану, там слишком уж много спойлеров получается.
Игровой процессЗдесь нет никакого экшена, то есть, вы можете спокойно сидеть и расследовать дело, присматриваться к каждой детали, изучать что-то. Никто никуда не спешит, таймер над головой не тикает, это создает эффект расслабления и комфорта, играть приятно. Присматривайтесь ко всем предметам, думайте логически, говорите с персонажами и вслушивайтесь в их ответы. Тогда решение либо прийдет само по себе, либо вы методом тыка сможете решить загадку. Особенно это важно в тех ситуациях, когда локация большая, нужно кучу всего проверить.
ГрафикаЭто совсем не так игра, где хотелось бы отмечать графику, но она и правда достойная. Локации светлые, продуманные, все детали смотрятся органично. Знаете, в некоторых квестах предметы, которые нужно будет использовать, ярко выражены графически, здесь же такого нет. Я блуждал по вагону минут двадцать, пока не заметил за столом огнетушитель, а ведь это было так очевидно! Из-за этого играть еще интереснее, так как виртуальный мир выглядит гармонично и привлекательно, каждая локация чем-то увлекает, ее хочется изучать. Добавим классную музыку и получаем шикарную реализацию визуальной составляющей проекта.
ИтогНа мое удивление, игру можно проходить несколькими путями. Точнее, есть несколько побочных сцен или задач, о которых вы можете не догадаться. К примеру, я прошел первые две крупные локации и банально не мог найти ответ. Пошел в интернет за поиском подсказок и понял, что пропустил квест с поиском кошелька! Как это так! Пришлось заново проходить игру, чтобы увидеть и эту часть истории, ведь она тоже интересная. Возможность пройти игру, но не потерять к ней интерес, кажется мне нереально крутой в наше время, когда сюжет в играх скорее для галочки добавляют.