Обзор The Sinking City. Отличный хоррор

Геймплей

Поиграв некоторое время в The Sinking City я понял, что ничего лучше в данном жанре еще не видел. Шикарные диалоги, полная озвучка на русском языке, привлекательная графика и сюжет, который уделает большую часть современных детективов. Самое время погрузиться во тьму и попробовать себя в роли отважного сыщика.

Игровой процесс The Sinking City вам точно понравится, если в детстве вы мечтали стать полицейским и ловить преступников. Наш главный герой является опытным детективом, который еще и раздобыл несколько уникальных навыков, позволяющих узнавать то, что другие знать не могут. К примеру, вашему герою дают задание отыскать какого-то человека и дают несколько указаний. Стоит отметить, что все подсказки дают в диалогах и они никак на карте не отображаются — нужно слушать текст, вдумываться и делать в голове отметки. Потом, когда вы отправляетесь в путешествие, обязательно сверяйтесь с картой, изучайте местность и обращайте внимание на детали — они вам могут помочь. К примеру, мне нужно было найти подстреленного парня и на земле удалось найти пятна крови, которые к нему и привели. Если бы я эти пятна не заметил, то просто не получилось бы найти цель или на это ушло очень много времени.

Монстры

Также вам нужно уделять много времени поиску улик. Это не обязательно какие-то предметы — иногда в диалоге с очевидцами можно узнать какую-то важную деталь, которая поможет разгадать загадку или найти виновного. В инвентаре у вас будут появляться все зацепки, которые можно попарно объединять и получать какие-то более целостные мысли. К примеру, если кто-то погнался за кем-то с оружием, а потом его нашли подстреленным, то, скорее всего, нападавшего найти будет крайне легко. При достаточном количестве выводов вы можете выбрать вариант наказания — наказать по всей строгости или смягчить наказание и помочь виновному выбраться. Все это влияет на дальнейшее развитие событий и вам обязательно стоит думать над каждым принятым решением. Эта игра вынуждает выносить приговоры и нужно думать, ведь это в будущем может повлиять на вашу сюжетную линию. В этом плане игра очень порадовала — достойно реализовано.

Итог

Стоит отметить, что обычно в хоррорах вы чувствуете себя беззащитным и не имеете возможность дать сдачи монстрам. В этой игре такая возможность есть, вот только враги всегда сильнее вас. Даже на минимальном уровне сложности стычка с монстром отнимет у вас почти все очки здоровья, не говоря уже о схватке с двумя или тремя большими чудищами. Таким образом разработчики вынуждают вас активно думать головой — ставить ловушки и заманивать противника, точно стрелять, использовать преграды, чтобы заманить монстра в более невыгодное положение. То есть, вариантов очень много и вам нужно будет действительно сражаться за свою жизнь. Дальше, когда враги станут больше и сильнее, сражения будут отнимать еще больше сил. Это не та игра, где вы легко и просто кладете целую армию монстров и спокойно двигаетесь дальше.

Мне The Sinking City очень понравилась своим подходом к расследованию — просто в настройках поставьте минимальную сложность, чтобы монстры не были слишком уж мощными, а подсказки к расследованию отключите. В этом случае игра превращается в настоящий детектив, когда вам нужно длительное время искать улики, общаться с местными жителями, узнавать все по крупице и собирать общую картину происшествия. На текущий момент это лучший детективный боевик из всех, что есть на рынке видеоигр, и я могу с уверенностью The Sinking City порекомендовать абсолютно всем геймерам.