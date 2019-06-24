Обзор The Sinking City. Отличный хоррор

2019-06-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - The Sinking City; [153]
Поиграв некоторое время в The Sinking City я понял, что ничего лучше в данном жанре еще не видел. Шикарные диалоги, полная озвучка на русском языке, привлекательная графика и сюжет, который уделает большую часть современных детективов. Самое время погрузиться во тьму и попробовать себя в роли отважного сыщика.

Геймплей

Игровой процесс The Sinking City вам точно понравится, если в детстве вы мечтали стать полицейским и ловить преступников. Наш главный герой является опытным детективом, который еще и раздобыл несколько уникальных навыков, позволяющих узнавать то, что другие знать не могут. К примеру, вашему герою дают задание отыскать какого-то человека и дают несколько указаний. Стоит отметить, что все подсказки дают в диалогах и они никак на карте не отображаются — нужно слушать текст, вдумываться и делать в голове отметки. Потом, когда вы отправляетесь в путешествие, обязательно сверяйтесь с картой, изучайте местность и обращайте внимание на детали — они вам могут помочь. К примеру, мне нужно было найти подстреленного парня и на земле удалось найти пятна крови, которые к нему и привели. Если бы я эти пятна не заметил, то просто не получилось бы найти цель или на это ушло очень много времени.

Также вам нужно уделять много времени поиску улик. Это не обязательно какие-то предметы — иногда в диалоге с очевидцами можно узнать какую-то важную деталь, которая поможет разгадать загадку или найти виновного. В инвентаре у вас будут появляться все зацепки, которые можно попарно объединять и получать какие-то более целостные мысли. К примеру, если кто-то погнался за кем-то с оружием, а потом его нашли подстреленным, то, скорее всего, нападавшего найти будет крайне легко. При достаточном количестве выводов вы можете выбрать вариант наказания — наказать по всей строгости или смягчить наказание и помочь виновному выбраться. Все это влияет на дальнейшее развитие событий и вам обязательно стоит думать над каждым принятым решением. Эта игра вынуждает выносить приговоры и нужно думать, ведь это в будущем может повлиять на вашу сюжетную линию. В этом плане игра очень порадовала — достойно реализовано.

Монстры

Стоит отметить, что обычно в хоррорах вы чувствуете себя беззащитным и не имеете возможность дать сдачи монстрам. В этой игре такая возможность есть, вот только враги всегда сильнее вас. Даже на минимальном уровне сложности стычка с монстром отнимет у вас почти все очки здоровья, не говоря уже о схватке с двумя или тремя большими чудищами. Таким образом разработчики вынуждают вас активно думать головой — ставить ловушки и заманивать противника, точно стрелять, использовать преграды, чтобы заманить монстра в более невыгодное положение. То есть, вариантов очень много и вам нужно будет действительно сражаться за свою жизнь. Дальше, когда враги станут больше и сильнее, сражения будут отнимать еще больше сил. Это не та игра, где вы легко и просто кладете целую армию монстров и спокойно двигаетесь дальше.

Итог

Мне The Sinking City очень понравилась своим подходом к расследованию — просто в настройках поставьте минимальную сложность, чтобы монстры не были слишком уж мощными, а подсказки к расследованию отключите. В этом случае игра превращается в настоящий детектив, когда вам нужно длительное время искать улики, общаться с местными жителями, узнавать все по крупице и собирать общую картину происшествия. На текущий момент это лучший детективный боевик из всех, что есть на рынке видеоигр, и я могу с уверенностью The Sinking City порекомендовать абсолютно всем геймерам.

Комментарии и отзывы The Sinking City
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