Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно нестандартное

2019-03-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - The Spy Who Shrunk Me; [165]
The Spy Who Shrunk Me понравилась мне своей графикой и сеттингом, а только потом уже я оценил геймплейные механики и особенности боевой системы. Вы можете попробовать себя в роли настоящего шпиона и отправиться на сложное задание, в ходе которого можно бросаться гаджетами во врагом и стрелять из секретного оружия. Разве не этого вы хотели от современной игры, которую выпустила небольшая независимая студия? Пришло время посмотреть на то, что же нам предлагает новинка.

Сеттинг

Первое, чем игра удивляет, так это сеттингом. Довольно часто разработчики берут за основу локации России или СССР, но очень редко это получается реализовать органично и правильно. В некоторых играх, к примеру, отечественный шарм передают через надписи или стилистику локаций, а здесь игрока решили еще более глубже погрузить в мир СССР через проработку всех деталей окружения. Лично мне такое очень нравится, ведь банально гулять по локациям интересно и увлекательно. Да, местами есть огрехи, но нет ничего страшного, что могло бы отпугнуть пользователя. В целом реализация сеттинга про мир времён Холодной войны очень достойно сделан, сразу верить в происходящее и хочется лишь больше нового увидеть и изучить. Особенно локации понравятся тем, кто интересуется темой и знает, как на самом деле выглядел мир в те времена. Но, конечно, на сеттинге все не заканчивается.

Геймплей

Мы играем за шпиона, или, точнее, шпионку. Это наложило свой отпечаток на игрового процесс, ведь наш персонаж будет сражаться с врагами и побеждать их при помощи хитроумных приемов и гаджетов. Например, самое простое, у нас будет банан. Не стоит сразу же думать, что это какой-то скучный элемент геймплея, на самом деле можно правильно бросать банан под ноги противнику и тот будет поскальзываться на нем, падая на пол и получая значительный урон. Этого достаточно, чтобы вывести из строя противника и пройти дальше, к примеру. Кроме того, будут еще мины, которые действуют как подушка безопасности, только урон наносят, а не спасают. И, конечно же, самым крутым гаджетом является пистолет, который умеет уменьшать противников. Вы просто стреляете по врагу и тот становится крошечным. Это очень интересно реализовано, хотя ощущается элемент геймплея весьма скованно.

Стелс или война

Разработчики не требуют от вас какого-то особого стиля прохождения. Вы можете тихонько пробираться по локациям и побеждать за счет ума и смекалки, а можете пойти в лобовую атаку и просто уменьшить всех, чтобы пройти дальше без особого труда. Вы можете комбинировать эти две схемы игрового процесса, чтобы воевать с большим удовольствием и не уставать во время изучения локаций. К примеру, если вам вдруг надоело долго бегать и скрываться, то можно просто уменьшить всех и пробежать задание, а если хотите удариться в незаметное прохождение, то вам еще больше возможностей предоставят. Вариативность геймплея всегда позитивно влияет на игровой процесс, как мне кажется.

Итог

Мне игра очень понравилась — она стильно оформлена и сразу приносит эмоции. Это, пожалуй, главное, ради чего мы и приходим играть в игры. Конечно, есть здесь странные моменты и физика иногда работает совершенно непредсказуемо, но, с другой стороны, есть и позитивные моменты. Уменьшать врагов крайне весело, графика приятная, управление простое и понятное, к нему привыкаешь буквально сразу. Остается лишь разобраться с механиками и можно будет спокойно играть в роли хитрого шпиона и пробираться в тыл врага за секретными данными. Одна из немногих инди-игр, которые способны увлечь на множество часов.

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