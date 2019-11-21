Обзор Thief Rivals. Кто быстрее добежит

2019-11-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thief Rivals; [35]
Сегодня мы поговорим о максимально простой игре, которая выглядит очень просто, но на самом деле приносит просто море положительных эмоций и радости. Это, как мне кажется, основная задача игровых проектов, так что давайте поближе посмотрим на данную новинку и решим, стоит ли она потраченных денег или все же нет. Качественных мобильных игр уже давненько не было, правда?

Геймплей

Игровой процесс довольно прост и понятен, что сыграло свою роль при оценки проекта. У нас есть длинное игровое поле, по которому персонажи бегут вперед к цели. Цель это некий клад, который нужно найти (просто бежите вперед и все), после чего забрать его активными нажатиями на дисплей и убежать в обратную сторону до самого старта. Естественно, локации отличаются друг от друга, плюс на сами локациях преграды генерируются случайным образом. К примеру, иногда много ровных поверхностей, а бывает такое, что одни платформы для прыжков да и все. Это довольно удобно и интересно — игра постоянно предлагает нечто новое и не надоедает своим однообразием, что довольно положительно сказывается на ощущениях от активных забегов. Кроме того, просто пробежка это лишь часть того геймплея, который здесь представлен. На самом деле тонкостей заметно больше и они делают игру еще более увлекательной.

Атака и защита

У вашего персонажа, как и у остальных героев на карте, имеются навыки для атаки и защиты. Например, есть умение с броском ножа — если вы попадаете по противнику, то ему наносится урон и противник слегка останавливается на короткий промежуток времени. Далее, есть бомба — вы ее оставляете позади себя и если враг влетит в эту преграду, то он будет уничтожен. И есть элемент защиты в виде щита, который можно активировать и защитить себя от нападения со стороны противников. Это довольно интересно реализовано и если вы действительно много играете, то быстро понимаете, как этими элементами можно легко достигать эффективного результата. Особенно это полезно в сражениях за более высокий куш, когда враги действительно опытные и никто просто так умениями не разбрасывается. Советуем потренироваться, чтобы потом побеждать всех и вся без особых проблем.

Донат

Естественно, в игре, которая распространяется на условно-бесплатной модели монетизации, будут встроенные покупки. Здесь это реализовано достаточно хитро — вы можете за донат получить сундуки, из которых выпадают карточки, которые потом можно использовать для улучшения своих навыков. И тогда нож будет наносить не 50 урона, условно говоря, а все 100 урона, так что одного попадания будет достаточно, чтобы враг умер. Это достаточно интересное решение, учитывая, что человек вкинув долларов десять сможет получить громадное преимущество над всеми остальными пользователями, которые могут играть по десять часов в сутки без передышки. Хотя, я не могу сказать, что донат мне очень сильно помешал в плане игры. Нет, в этом направлении проблем нет никаких и играть можно вполне спокойно с массой удовольствия от каждого прыжка или попадания бомбой по врагу.

Итог

Разработчикам удалось при максимально простой графике, управлении и геймплее предоставить игроку массу положительных эмоций от происходящего на экране. Бегать очень увлекательно, вы прямо проникаетесь духом состязания, появляется желании прибежать быстрее других и заработать золотых монет для улучшения того или иного умения. Конечно, другие игроки тоже довольно хитрые, они часто используют разные хитрости, чтобы вас победить, но не стоит падать духом — тренировки позволяют побеждать буквально всегда.

Комментарии и отзывы Thief Rivals
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