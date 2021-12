Обзор This Is the President. Возможность почувствовать себя в шкуре президента

This Is the President обзор

История This Is the President

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию политическую стратегию от SuperPAC, где игрокам предстоит стать президентом с весьма сомнительным прошлым и попытаться избежать ответственности за свои деяния. Встречайте, перед вами This Is the President. Данная игра, кажется, сумеет привлечь внимание определенный круг геймеров, которые не бояться огромного количества текста, игры с бесконечным количеством информации и не ищут легких путей. Давайте детальней познакомимся с данной новинкой.Игры в жанре глобальной стратегии отличаются от других проектов тем, что в них не самая простая механика и здесь можно столкнуться с огромным количеством нюансов, разбираться с которыми, хотите вы того или нет, все же придется. То есть обычный рядовой игрок здесь вряд ли задержится на длительное время.

Для начала пробежимся по сюжетной линии. Ваша история начинается с камеры в одной из тюрем США, где некий заключенный пытается уговорить охранника помочь ему выбраться из тюрьмы и сменить нынешнюю власть. И действительно, план реализуется и по каким-то счастливым обстоятельствам Вам удается занять пост президента США.

Первым делом необходимо дать определенные обещания, представить обществу свою политику и что будет меняться во время Вашего правления. А дальше все будет зависеть только от ваших действий… Кроме того, не забывайте, обещания, которые вы дали народу, необходимо будет выполнить, в противном случае, долго задержаться во главе государства не получится.

Но вся правда заключается в том, что Ваши обещания ничтожны, ведь на самом деле, основной задачей является переписывание конституции под себя, чтобы избежать ответственности за свое прошлое.

Геймплей

Сразу хочется отметить, что в данной игре огромное количество текста, информации и диалогов, которые все же лучше прочитывать полностью, чтобы Ваше правление продлилось как можно дольше. А если быть точным, на то, чтобы переписать конституцию есть 4 года. Но не все так просто как кажется. Ведь для этого игрокам придется убедить конгресс, обычных американских жителей, суд и выполнить множество других условий. Кроме того, любое ваше действие в игре будет приводить к определенным последствиям, и не обязательно положительным.

Отдельное внимание следует уделить тому, что Ваш рейтинг – это не самое главное в игре. Ведь, помимо этого, действующему Президенту страны необходимо грамотно распоряжаться финансами, к примеру, тратиться на различные нужды жителей страны, жертвовать деньги в различные благотворительные фонды и многое другое. Кроме того, для того, чтобы выполнить свою основную задачу (переписать конституцию), необходимо выйти на определенный круг людей, и человек, который готов Вам помочь в этом, просит заплатить ему аж 7 миллионов долларов за короткий промежуток времени.

Во время Вашего правления необходимо будет набрать свою команду, где каждый человек выполнял бы определенную задачу. К примеру, можно назначить бывшего главу ФБР руководителем службы безопасности. Помимо своих основных задач, вы сможете давать им различные поручения, которые не будут входить в их обязанности и у каждого подчиненного есть возможность выполнять лишь определенные задачи.

Графическая и звуковая составляющая

Несмотря на все это, Вам тоже предстоит выполнять множество различных дел: участвовать в конференциях, решать неожиданно появившиеся проблемы и многое другое.Вряд ли любители подобных игр будут сильно оценивать графическую составляющую игры, ведь здесь упор сделан больше именно на механике. Весь процесс построен на различных диалогах, видео вставках и вам лишь придется делать правильные решения и стараться придерживаться своего плана.

Итоги

Весьма неплохо проработаны звуковые сцены, которые в действительности наполняют всю атмосферу от политической игры, где Вы являетесь ключевой фигурой.Подводя итоги по This Is the President, следует отметить, что вряд ли данная игра будет бить рекорды популярностью среди геймеров, так как подобный жанр действительно на редкого любителя, который готов потратить не мало часов времени читая огромное количество информации и принимая какие-то решения. Другие же игроки, как нам кажется, обойдут This Is the President стороной, либо просто попробуют ее на вкус лишь от любопытства.