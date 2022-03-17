Обзор This Means Warp – Менеджер космического корабля

This Means Warp

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию интересный проект от Outlier, который, как нам кажется, сумеет привлечь внимание геймеров. Встречайте, перед вами менеджер космического корабля - This Means Warp. Фишка игры в том, что в нее можно играть в большой компании из четырех друзей. Давайте детальней познакомимся с данной новинкой.Все действия происходят на необъятных просторах космоса. Однако перед тем, как отправиться туда, необходимо выбрать для себя капитана, которых на начальных уровнях не так много и выбор ограничен.

В вашем распоряжении боевой космический корабль с двумя пушками и базовыми средствами защиты: огнетушитель, ремонтная мастерская, костюм астронавта и уничтожитель различного мусора и бомб. Задача игроков весьма проста – пройти максимальное количество уровней, получить очки опыта и открыть новых капитанов Вашего корабля.

Сразу же хочется отменить, что в This Means Warp лучше всего играть в одной компании с друзьями. В игре предусмотрен мультиплеер, но попасть к незнакомым Вам игрокам, не зная адрес созданного сервера не получится. Было бы куда лучше, если разработчики добавили список созданных серверов другими игроками.

Весь геймплей основан на управлении и улучшении вашего космического корабля, уничтожая космических пиратов и их огромные баз. Сама карта разделена на некие ячейки, которые Вам необходимо будет зачищать. Каждая ячейка имеет определенные бонусы и врагов.

Одни ячейки хранят в себе различные бонусы, в виде пополнения экипажа, улучшений или каких-то квестов, где необходимо поймать космических животных, либо просто уклониться от огромного количества астероидов.

В других же вам предстоит сразиться с врагом и уничтожить их корабль, чтобы получить очки опыта и всевозможные улучшения для корабля: ремонтный робот, система ПВО, пушки, усиления для вооружения и многое другое.

После каждого сражения или освоения новой территории нужно будет сесть за штурвал и управляя своим кораблем отправиться на другой. Фишка в том, что проходя каждый уровень противники будут становиться лишь сильней и пройти игру полностью вряд ли получится. Здесь больше идет гонка за максимально пройденное количество уровней, чтобы доказать свое превосходство в космосе среди других игроков.

Сама боевая система выстроена так, что членам экипажа не найдется времени прохлаждаться на месте. Каждая деталь проработана до мелочей. Уничтожили стенку? Необходимо бежать за ремонтным набором и чинить. Сделал выстрел из пушки? Нужно бежать за новым снарядом, зарядить пушку и выстрелить еще раз. Увидели бомбу противника у себя на борту? Бежим быстро ее поднимать и выкидываем в мусора сжигатель. Начался пожар? Берем в руки огнетушитель и бежим тушить. Другими словами, в This Means Warp, во время боя, начинается полный экшен и наплыв адреналина, что еще сильнее заставляет играть в эту игру еще и еще, улучшая свой результат.

Во время боя с противником необходимо уделить внимание на своего соперника, так как есть несколько видов кораблей. Одни отличаются своей защитой и имеют дополнительную броню. Другие же наоборот, имеют слабую защиту, но получили под свое управление мощные пушки. В связи с чем, иногда в первую очередь необходимо вывести из строя вражеские орудия, либо сначала добраться до блоков управления защиты.

Периодически вы будете попадать на аутпост, где можно потратить полученные деньги на приобретение различных улучшений для своего корабля.

Отдельное внимание следует уделить тому, что необходимо следить за уровнем здоровья своего корабля. Во время каждого боя очень важно дочинить все поврежденные модули и стенки, так как если вы этого не сделаете, то уровень здоровья космического корабля останется на уровне повреждения и дочинить его во время странствия по космосу уже не получится. В связи с чем перед тем, как окончательно добить соперника, проверьте шкалу здоровья.

Играя в одной команде с ИИ, не стоит забывать, что игрокам дается возможность распределять обязанности между членами экипажа. В этом есть смысл. Ведь играя с друзьями, вы сможете четко раздавать друг другу команды и полностью распределить обязанности. Когда речь заходят про ИИ, они начинают сильно расходиться в выполняемых действиях. К примеру, вы можете взять ремонтный модуль, чтобы побежать чинить открывшийся отсек, в то время, когда бот будет пытаться делать то же действие, что приведет к потерянному времени.

Графическая составляющая вполне себе интересно проработана и играть в эту игру смогут даже пользователи слабых ПК, что не мало важно. Отлично прорисованные объекты, неплохая оптимизация, все это позволяет действительно наслаждаться процессом игры. За все время мы ни разу не столкнулись с какими-либо проблемами и зависания , хотя игра еще находится в раннем доступе.

Итоги

Подводя итоги по This Means Warp, следует отметить, что перед нами отличная игра для совместного выживания в космосе не только с ИИ, но и с друзьями. Исследовать процедурно сгенерированную вселенную одно удовольствие и, что самое интересное – игра не надоедает. Среди плюсов следует отметить следующее: отличный геймплей, неплохо проработанную графическую и звуковую составляющую, наличие мультиплеера и в целом саму идею. Не стоит забывать о том, что игра находится в раннем доступе и в ближайшем будущем все может существенно измениться. На данном этапе не понравилось лишь то, что нет возможности свободно подключаться к играм других игроков из-за отсутствия списка открытых, созданных серверов. Проект действительно интересен и, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих.