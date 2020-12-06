Обзор Tinkertown. Выживаем среди пикселей

Графика

А почему бы нам не собрать компанию из трех друзей, чтобы выживать в открытом мире, собирать ресурсы и крафтить полезные вещи?

Геймплей

Начать хотелось бы с графического оформления продукта, так как именно графика запала в душу с первого же взгляда. Возможно, всё дело в том, что впервые я играл в видеоигры ещё на Dendy, которая являлась условной китайской копией японской приставки NES, на пузатом телевизоре с проводными джойстиками. В те времена вся графика была в пикселях, не было даже речи про объёмные предметы или открытые миры, так что в Tinkertown я получил море удовольствия от ностальгии. Здесь тоже красивый и выверенный пиксель-арт, масса различных интересных локаций и необычных решений, множество противников, ресурсов и всего прочего. Не скажу, что игра подарила нечто совершенно невероятное, чего вы больше нигде не увидите, но я получил море удовольствия уже в главном меню. А уже дальше его было только больше. За графику и умение сыграть на ностальгии таких игроков как я, проект явно заслуживает самую высокую оценку.

Кооператив

Важно отметить, что разработчики от вас ничего не требуют — здесь нет какого-то квеста, ради которого нужно отказываться от всех увлекательных вещей, нет необходимости расставаться с любимым занятием, потому что игра требует куда-то идти и что-то делать. Геймеру предоставляется полная свобода действий — вы можете идти в любом направлении, собирать ресурсы, строить своё поселение, развиваться или просто наслаждаться окружающим миром. Свобода настолько пьянящая, что первое время я просто бродил по окрестностям, изучал их и постоянно находил приключения на пиксельную задницу. Особенно плохим решением было бить какого-то парня с луком на пятой минуте игры — он со мной быстро разделался. Конечно, основная задача заключается в развитии вашего домика, который сначала очень маленький, а потом превращается в целое поселение. Но, повторюсь, вы вольны делать то, что хочется.

Что не понравилось

Я всегда говорил и буду говорить, что любая игра с кооперативом становится лучше. Это как если бы вы посыпали мороженое шоколадной крошкой, например. Игра не меняется в плане геймплея, она не становится хуже или лучше, просто у вас в сто раз больше шансов посмеяться, сотворить какие-то странные ситуации, построить что-то уникальное. Вместе с товарищем, впрочем, собирать ресурсы и развиваться куда проще и быстрее, так как два игрока собирают больше припасов, чем один, это логично. Да и воевать с врагами тоже интереснее, ведь всегда можно в подземелье цапнуть летучую мышь, а потом с криками «Спаси меня» убегать в сторону товарища. Проблема только в поиске друга, который тоже разделяет вашу любовь к пикселям и ролевым проектам про выживание.

Итог

Уверенно заявляют, что с технической стороной проекта всё отлично и лично я не заметил каких-то проблем с производительностью или с фризами. Но есть некоторые тонкости, которые можно было бы сделать чуточку лучше. Например, сервер, а точнее мир, который вы создаёте на локальном сервере, как я понял, запускается на вашем ПК. Нагрузка невысокая (я её не заметил), но что будет, если три игрока будут активно заниматься сбором ресурсов, стройкой и прочими вещами? Всё же отдельные сервера в этом плане лучше. И обучение можно было бы сделать хотя бы на пару окон, пришлось много узнавать путём проб и ошибок.

Я получил море удовольствия как от самой игры, так и от возможности играть с товарищем — это безумно смешная игра, если играть в мультиплеере, есть море сценариев развития, есть возможность получить удовольствие от графики, море предметов, всё это можно крафтить, строить и делать город настоящей сказкой. Что может быть лучше?