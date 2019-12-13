Обзор Transport Fever 2. Шикарный симулятор

Ученье свет

Мы привыкли играть в активные проекты, где вы постоянно двигаетесь, стреляете, убиваете, гоняетесь. Сегодня мы поговорим о проекте, который не требует от игрока молниеносной реакции, но при этом обеспечивает достаточно высоким уровнем погружения в атмосферу. Насладиться этой игрой легко, достаточно лишь разобраться в механиках.

Графика

Настоятельно рекомендуем всем новичкам, которые не играли в первую часть серии, потратить некоторое время на изучение обучения. Дело в том, что Transport Fever 2 — довольно реалистичный симулятор, который требует от вас понимания целой масса различных элементов и механик. Они довольно понятно реализованы в игре, но понять их без обучения крайне тяжело — метод проб и ошибок отнимает слишком много времени. Намного эффективнее все же пройти обучение сразу, перед запуском одиночной кампании, а потом уже двигаться дальше. Разработчики весьма неплохо реализовали систему, которая обучает игрока буквально с нуля, преподнося азы в очень понятной и удобной форме. Далее, нам расскажут о более сложных механиках, которые тоже требуют определенных знаний от игрока. В итоге, после прохождения обучения вы сможете полноценно насладиться игровым процессом, а не страдать.

Геймплей

Многие геймеры могут решить, что если эта игра рассказывает нам о градостроительном симуляторе, то и на графику можно не обращать внимания, ведь мы все равно видим виртуальный мир с высоты птичьего полета. Однако на самом деле это не так — разработчики довольно неплохо проработали виртуальный мир, нарисовали мелкие детали у самых разных объектов, так что вы можете получать удовольствие от картинки на экране как с высоты птичьего полета, так и с близкого расстояния. Достаточно один раз посмотреть на поезд вблизи и вы больше не захотите отдалять камеру никогда. Это большая редкость — обычно разработчики предпочитают вложить ресурсы в геймплей, напрочь забывая о высоком уровне детализации объектов. В этом симуляторе авторы нашли баланс между увлекательным геймплеем и продвинутым изображением, которое смотрится довольно ярко и современно.

Итог

Нужно понимать, что Transport Fever 2 — в первую очередь экономический симулятор с элементами градостроения, так что здесь не так уж много экшена или чего-то в таком духе. Разработчики дают вам возможность развиваться, планомерно увеличивая количество техники и транспортных соединений, плюс вы можете уделять внимание эстетическому виду проложенных путей. Геймеру нужно правильно расходовать ресурсы, тратить время на продумывание путей, развивать разные ответвления техники и так далее. Процесс действительно крайне увлекательный, требует довольно много времени, но при этом никак не привязывает вас к монитору. В любой момент вы можете просто взять и выйти из проекта, ведь это не мультиплеерный продукт. Отличный вариант для тех, кто уже порядком устал от однотипных экшенов и хочет отдохнуть в более спокойном проекте. Особенно игра радует, когда разберешься со всеми тонкостями и хитростями.

Лично мне очень понравилась игра Transport Fever 2, так как она продемонстрировала совершенно иной мир игровых проектов. Эта игра очень стильно выглядит, она позволяет расслабиться и думать над тем, как бы развить экономику, как использовать сильные и слабые стороны транспорта и всё в таком духе. То есть, вы никуда не спешите, можете наслаждаться красивыми видами окружающей среды, летать, ездить, плавать и так далее. Обязательно советую игру всем, кто любит градостроительные симуляторы.