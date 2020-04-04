Обзор Trust GXT 310. Недорогие игровые наушники с микрофоном

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровые наушники с микрофоном от компании Trust, которые сумеют привлечь внимание покупателей стильным дизайном, отличным звучанием и привлекательной ценой. Встречайте, перед вами модель GXT 310.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной коробке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя наушники Trust GXT 310, удлинительный кабель и документацию. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости.

Внешний вид и функционал

Trust GXT 310 получил современный и стильный дизайн. Корпус выполнен из пластика с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

40мм динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя и создают отличную шумоизоляцию, позволяющая не отвлекаться геймерам на посторонние шумы.

На левой чашке динамика закреплен регулируемый по вертикале микрофон, который показал отличные результаты в работе. Звук передается чистый и без всяких помех. Однако посторонние шумы все же слышны отчетливо.

Здесь же размещен несъемный кабель 3.5 мм для подключения к ПК или ноутбуку. Его длина составляет 1 метр. Для удобства разработчики добавили удлинитель, позволяющий увеличить кабель еще на 1 метр. Дополнительной оплетки не предусмотрено.

Внутренняя часть оголовья получила мягкую вставку из кожзаменителя и позволяет не уставать пользователям даже при длительном ношении.

Оголовье можно отрегулировать по высоте. Понравилось то, что наушники отлично принимают форму головы и не давят на нее, что существенно увеличивает комфортное пользование.

Теперь о самом главном – качестве звука. Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей. Средние и высокие частоты звучат чисто и не начинают издавать помехи даже на максимальном уровне громкости. Кроме того, без внимания не оставили и низкие частоты. Басы четкие и насыщенные. Немного не хватает мягкости, однако если смотреть в целом, звук в данных наушниках на высоком уровне, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу своей любимой игры.

Итоги

Подводя итоги по Trust GXT 310, следует отметить, что в данном устройстве практически идеальное сочетание цены и качества. Если вам необходимы недорогие наушники с отличным звучанием, то данная модель станет отличным решением. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, удобство ношения, звуковое составляющее и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Trust GXT 310, как нам кажется, достоин внимания покупателей.

Особенности