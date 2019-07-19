Обзор Trust GXT 322C (Jungle Camo). Игровая гарнитура с микрофоном

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Trust, которая радует своих покупателей недорогими устройствами и они не сильно уступают флагманским решениям. Встречайте, перед вами игровая гарнитура Trust GXT 322, которая доступна в трех цветах. В нашем распоряжении версия Jungle Camo.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплектация включает в себя само устройство, кабель переходник и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн наушников, как нам кажется, сумеет привлечь внимание всех. Как мы и говорили, в нашем распоряжении версия Jungle Camo, которая идеально сумеет вписаться под стиль любой игры. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Оголовье отлично гнется, что позволяет не давить на голову пользователя. Кроме того, для удобства, разработчики добавили во внутреннюю часть мягкую подушечку.

Наушники регулируются по высоте, что позволяет подобрать для себя оптимальный уровень для ношения.

50 мм динамики прикрыты пластиковыми чашками с эффектными линиями. Здесь нет никакой подсветки, однако армейская расцветка не нуждается в дополнительном подчеркивании дизайна.

Мягкие амбушюры не дают запотевать при длительных игровых сессиях. Кроме того, разработчикам удалось добиться отличной шумоизоляции, что позволяет не отвлекаться на посторонние шумы во время игровых сессий.

Кабель в прочной плетеной оплетке. Кроме того, наушники совместимы с мобильными устройствами.

Слева расположен регулируемый по всем направлениям несъемный микрофон, а на корпусе находится регулятор громкости и переключатель вкл/выкл микрофона. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Звук передается чистым и без всяких помех.

Диапазона громкости более чем достаточно. Разработчикам необходимо отдать должное за настройку звуковой составляющей. Приятная середина и высокие частоты отлично сочетаются друг с другом, выдавая четкий и насыщенный звук. Даже на максимальном уровне громкости вы будете чувствовать себя комфортно. Басы мягкие и сочные. Как нам кажется, разработчики сумели найти золотую середину. Вам удастся услышать даже самые мельчайшие звуковые элементы.

Справа нет никаких элементов управления, здесь лишь красуется логотип компании производителя.

Итоги

Подводя итоги по игровой гарнитуре Trust GXT 322C следует отметить, что данное устройство полностью оправдывает свою стоимость и бьет конкурентов наповал. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отлично настроенная звуковая составляющая, совместимость с мобильными устройствами и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики