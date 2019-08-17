Обзор UMIDIGI Ubeats. Лучшая беспроводная гарнитура

2019-08-17, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - UMIDIGI Ubeats; [65]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую беспроводную гарнитуру от компании UMIDIGI, которая радует своих покупателей многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами модель Ubeats. Данное устройство идеально подойдет для любых пользователей и особенно придется по душе для тех, кто ведет активный образ жизни.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Беспроводная гарнитура
  • Сменные амбушюры
  • Кабель USB
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами стильная и многофункциональная гарнитура, которая получила эргономичный дизайн для удобного ношения. Даже при длительном ношении вы не почувствуете никакой усталости. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Шейный ободок легкий и гибкий, а все благодаря тому, что он изготовлен из приятного для кожи легкого материала с силикагелем.

Динамики прикрыты металлическим корпусом и получили под свое управление магнитную оболочку, позволяющее упростить транспортировку устройства.

Благодаря сменным амбушюрам пользователи легко сумеют подобрать для себя оптимальный размер для ношения.

Слева размещен блок управления с функциональными кнопками.

Здесь же находится индикатор состояния работы и защищенный разъем microUSB для зарядки. Пользователям понравится возможности встроенного аккумулятора, который на полном заряде может проработать до 12 часов в режиме воспроизведения.

Благодаря использованию чипсета Qualcomm QCC3003 и модуля Bluetooth 5.0 разработчикам удалось существенно уменьшить энергопотребление и получить скорость передачи 2 Мбит/с. Дальность беспроводной связи составляет до 10 метров, с учетом, что между гарнитурой и смартфоном не будет преград.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звука. 10 мм динамики выдают отличное звучание, а все благодаря сочетанию композитной диафрагмы и акустической технологии с большой подвижной катушкой. Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей, все частоты отлично показывают себя в работе. Средние и верхние частоты слышны отчетливо и даже на максимальном уровне громкости пользователю будет комфортно прослушивать различные музыкальные композиции. Низких частот более чем достаточно, и они дополняют общий звук приятными и насыщенными басами. Отдельное внимание следует уделить широкополосному шумоподавлению CVC 6.0. Данное решение позволяет не бояться использовать гарнитуру в шумных местах: метро, автобусах и т.д.

Итоги

Подводя итоги по беспроводной гарнитуре UMIDIGI Ubeats следует отметить, что перед нами, как нам кажется, идеальное устройство для прослушивания музыки и общения со своими друзьями при помощи голосовых и телефонных звонков. Несмотря на возможности данного девайса, разработчики не стали завышать цену и представили покупателям действительно доступное устройство. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, качественный звук, мощный аккумулятор и отличная начинка. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Модель: Ubeats
  • Версия Bluetooth: 5.0
  • Расстояние беспроводного подключения: до 10 метров (при отсутствии препятствий)
  • Поддерживаемые профили: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
  • Разъём для зарядки: micro USB (5 В, 1 А)
  • Аккумулятор ёмкостью 140 мАч
  • Диаметр динамика (мм): 10
  • Тип излучателей: динамические

Комментарии и отзывы UMIDIGI Ubeats
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой с...
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой сСовременные мобильные игры друг о друга практически не отличаются. Все дело в том, что все интересные иде...
Новые ультратонкие механические игровые ...
Новые ультратонкие механические игровые Logitech представила две новые ультратонкие механические игровые клавиатуры с высококлассными игровыми фу...
Samsung Galaxy Book S - это сверхлегкий...
Samsung Galaxy Book S - это сверхлегкийSamsung представила новый ультра-легкий ноутбук под названием Galaxy S Book. Он оснащен 13,3-дюймовым сен...
Apple Watch Series 5 выйдут этой осенью...
Apple Watch Series 5 выйдут этой осеньюИзвестный аналитик Apple Ming-Chi Kuo опубликовал сегодня еще одну исследовательскую заметку, посвященную...
Realme 5 Pro прошел тест на Geekbench...
Realme 5 Pro прошел тест на GeekbenchНа Geekbench появилось еще одно устройство Realme, которым, скорее всего, является Realme 5 Pro. ...
Приложение Xperia Lounge выведет к концу...
Приложение Xperia Lounge выведет к концуSony подтвердила планы закрыть одно из своих старых приложений для смартфонов - Xperia Lounge. Это не пер...
Представлен Motorola One Action с уникал...
Представлен Motorola One Action с уникалMotorola анонсировала свой последний смартфон - Motorola One Action с тремя камерами. Его можно приобрест...
Игровой Full HD-проектор ViewSonic PX706...
Игровой Full HD-проектор ViewSonic PX706Производитель позиционирует модель Viewsonic PX706HD как короткофокусный Full HD-проектор «для игр и друг...


Обзор QUMO JOY MGame Qi. Игровой держатель с функцией беспроводной зарядкиОбзор QUMO JOY MGame Qi. Игровой держатель с функцией беспроводной зарядки
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10+ 12/256GB. Король смартфоновОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10+ 12/256GB. Король смартфонов
Обзор Trust GXT 545 Wireless Gamepad (Yula). Беспроводной геймпад для ПК и PS3Обзор Trust GXT 545 Wireless Gamepad (Yula). Беспроводной геймпад для ПК и PS3
Обзор NAVITEL R1000. Обновленная версия 2019 года с оповещениями о камерахОбзор NAVITEL R1000. Обновленная версия 2019 года с оповещениями о камерах
Обзор Creative SXFI AIR. Лучшие беспроводные наушники полноразмерного типаОбзор Creative SXFI AIR. Лучшие беспроводные наушники полноразмерного типа
Предварительный обзор Logitech G915 Ligh...
Предварительный обзор Logitech G915 LighСовременные клавиатуры перестали быть просто устройствами ввода — большая часть геймеров покупают перифер...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосе...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосеДавненько на обзоре не было игр про космос и выживание на безлюдных планетах. Сегодня эту ситуацию мы исп...
В России стартовали продажи беспроводных...
В России стартовали продажи беспроводных14 августа в Москве прошла презентация полностью беспроводных наушников Sony WF-1000XM3. Их главной особе...
Обзор Mirador. Неплохая RPG...
Обзор Mirador. Неплохая RPGИногда мне на глаза попадаются очень странные игры, которые вроде как интересные, а вроде как обладают це...
Предварительный обзор HTC Wildfire X. До...
Предварительный обзор HTC Wildfire X. ДоСегодня компания HTC официально представила свой новый смартфон, однако это оказалась не флагманская моде...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказыва...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказываСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выделяется на фоне остальных своей графикой, п...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotКак и ожидалось, компания Samsung официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказалс...
Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно...
Обзор Apsulov: End of Gods. ШикарноСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладае...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10Компания Samsung довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке доступных смартфонов и теперь весьма акти...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor