Обзор UMIDIGI Ubeats. Лучшая беспроводная гарнитура

Видео обзор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую беспроводную гарнитуру от компании UMIDIGI, которая радует своих покупателей многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами модель Ubeats. Данное устройство идеально подойдет для любых пользователей и особенно придется по душе для тех, кто ведет активный образ жизни.

Комплект поставки

Беспроводная гарнитура

Сменные амбушюры

Кабель USB

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Перед нами стильная и многофункциональная гарнитура, которая получила эргономичный дизайн для удобного ношения. Даже при длительном ношении вы не почувствуете никакой усталости. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Шейный ободок легкий и гибкий, а все благодаря тому, что он изготовлен из приятного для кожи легкого материала с силикагелем.

Динамики прикрыты металлическим корпусом и получили под свое управление магнитную оболочку, позволяющее упростить транспортировку устройства.

Благодаря сменным амбушюрам пользователи легко сумеют подобрать для себя оптимальный размер для ношения.

Слева размещен блок управления с функциональными кнопками.

Здесь же находится индикатор состояния работы и защищенный разъем microUSB для зарядки. Пользователям понравится возможности встроенного аккумулятора, который на полном заряде может проработать до 12 часов в режиме воспроизведения.

Благодаря использованию чипсета Qualcomm QCC3003 и модуля Bluetooth 5.0 разработчикам удалось существенно уменьшить энергопотребление и получить скорость передачи 2 Мбит/с. Дальность беспроводной связи составляет до 10 метров, с учетом, что между гарнитурой и смартфоном не будет преград.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звука. 10 мм динамики выдают отличное звучание, а все благодаря сочетанию композитной диафрагмы и акустической технологии с большой подвижной катушкой. Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей, все частоты отлично показывают себя в работе. Средние и верхние частоты слышны отчетливо и даже на максимальном уровне громкости пользователю будет комфортно прослушивать различные музыкальные композиции. Низких частот более чем достаточно, и они дополняют общий звук приятными и насыщенными басами. Отдельное внимание следует уделить широкополосному шумоподавлению CVC 6.0. Данное решение позволяет не бояться использовать гарнитуру в шумных местах: метро, автобусах и т.д.

Итоги

Характеристики

Модель: Ubeats

Версия Bluetooth: 5.0

Расстояние беспроводного подключения: до 10 метров (при отсутствии препятствий)

Поддерживаемые профили: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Разъём для зарядки: micro USB (5 В, 1 А)

Аккумулятор ёмкостью 140 мАч

Диаметр динамика (мм): 10

Тип излучателей: динамические

Подводя итоги по беспроводной гарнитуре UMIDIGI Ubeats следует отметить, что перед нами, как нам кажется, идеальное устройство для прослушивания музыки и общения со своими друзьями при помощи голосовых и телефонных звонков. Несмотря на возможности данного девайса, разработчики не стали завышать цену и представили покупателям действительно доступное устройство. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, качественный звук, мощный аккумулятор и отличная начинка. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.