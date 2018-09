Обзор V-Rally 4. Ралли для настоящих мужчин

Гонка

Автор данного обзора, то есть я, является большим ценителем гоночных симуляторов. Ещё в детстве я играл в самые первые части Need For Speed, которые вызывали дикий восторг разнообразием трасс и своей продвинутой физикой. Время шло, появлялись легендарные Андерграунды и Most Wanted. Примерно в то время я открыл для себя совершенно новый мир гонок — ралли. Тогда пришло понимание, что вот это стоящие гонки, где побеждает умелый гонщик, а не характеристики авто или нитро. Уже тогда рынок кардинально разделили на аркадные гонки и продукты для профессионалов, сейчас же это разделение видно еще ярче. Если NFS это аркада для тех, кто давит педаль газа и ставит красивые обвесы, то V-Rally 4 — продукт для настоящего гонщика. Здесь вас нещадно карают за любые ошибки, за пережатую педаль газа и плохой вход в поворот. И, поверьте, гонять здесь намного интереснее.

Разработчики реализовали весьма реалистичный вариант ралли — у нас есть трасса, на которой нужно слушать штурмана и двигаться либо по кругу, либо к концу отрезка. Нужно отметить, что игра действительно не аркадная и если вы вылетаете за пределы трассы, то никто вас сдерживать бортиками не будет — машина улетает в пропасть буквально всегда, если пережимать педаль газа. Помимо этого, под колесами могут попадаться камни или ямы, все это сказывается на управляемости автомобилем.

Управление

Все эти мелочи, вроде пыли из-под колес или тряски авто на сугробах, делают игровой процесс очень увлекательным, ощущается мотивация к победе. Здесь нельзя просто нажать на педаль газа и изредка поворачивать руль, чтобы красиво входить в повороты. Нет, разработчики требуют от вас полной концентрации, массы усилий и сноровки, дабы пройти хотя бы парочку поворотов, не говоря уже о каких-либо иных достижениях.

Во время гонки штурман будет подсказывать вам о поворотах и участках трассы, где нужно будет сбросить скорость или наоборот разогнаться. Конечно, трасса у вас есть и на мини-карте, но, уж поверьте, смотреть на нее постоянно не получается — нужно ведь дорогу контролировать. Да и управление требует тотального контроля — периодически вам нужно сбрасывать скорость, пользоваться ручным тормозом, вводить авто в дрифт, набирать скорость на выходе из поворота.

Режимы

Благо, управлять автомобилем не трудно, гораздо сложнее научиться управлять им правильно. Поиграть с рулем у нас не получилось, но с геймпадом от PS4 все очень даже классно.

Игру можно условно разделить на одиночную кампанию и мультиплеер. С мультиплеером все и так понятно — вы можете гоняться с другими игроками, побеждать их и получать за этого разные бонусы и моральное удовлетворение. С одиночной компанией все не так однозначно.

Итог

Здесь у вас есть режим быстрой гонки, где можно взять любое авто и отправиться на состязание, либо же можно проходить сюжетную линию. Вы будете постепенно открывать новые гонки и режимы, покупать автомобили, заключать контракты с крупными брендами и все в таком духе.

Мне V-Rally 4 очень понравилась своей реалистичностью и многогранностью. Здесь очень жесткие условия гонок, где тебя легко могут выдавить за пределы трассы, где неудачный разгон может стать причиной поражения. Гоняться очень интересно и круто — адреналин переполняет, хочется победить гораздо больше, чем в любом аркадном конкуренте. Для ценителей настоящих гоночных симуляторов с упором на реализм игра подойдет просто идеально. Всем остальным советуем попробовать V-Rally 4 хотя бы ради того, чтобы насладиться шикарной графикой и массой разнообразных карт.