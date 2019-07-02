Обзор Viewsonic VP2785-4K. По-настоящему профессиональный 4K монитор

Для большинства пользователей сильный разброс цен на мониторы абсолютно непонятен. Как стоимость на два, на первый взгляд, схожих мониторах может отличаться в 2-3 раза? Мы провели тестирование монитора ViewSonic VP2785-4K и выясняли, почему он столько стоит и не является ли он очередной маркетинговой пустышкой.

Комплектация

ViewSonic VP2785-4K поставляется в большой картонной коробке с изображением всех технических характеристик. Комплектация действительно впечатляет. В нее входит: кабель с блоком питания для зарядки, DisplayPort, USB Type-C, краткая инструкция, диск с драйверами и отчёты о заводской калибровке.

Внешний вид

Когда речь идет о профессиональном инструменте, то он не только должен быть максимально совершенным с точки зрения технической части, но и как минимум выглядеть соответствующе. В первую очередь, хочется поговорить о подставке под монитор, которая больше напоминает массивную колону. Она крепится к задней части монитора на пять болтов. Благодаря ней можно регулировать по высоте, поворачивать на 120 градусов по и на 360 градусов по вертикали горизонтали, а также менять угол наклона от -5 до +21 градусов.

На задней части ножки есть удобное отверстие для переноски монитора и углубление под наушники. Стоит учесть ножка достаточно широкая, поэтому, вероятнее всего, вам придется сидеть дальше обычного или отодвигать монитор по-максимуму от стола. Для большего удобства можно установить программное обеспечение Auto Pivot, которая позволяет автоматически осуществлять поворот изображения.

Толщина монитора составляет всего 57 мм. Выглядит очень эффектно, но из-за этого пришлось сделать внешний блок питания. Кстати общий вес конструкции составляет 6,4 кг.

Все разъемы расположились снизу. Здесь мы имеем сразу три USB 3.1, USB Type-C, два HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, mini jack 3.5, разъем для питания и замок Кенсингтона. Благодаря такому широкому спектру доступных разъемов, можно пользоваться большинством наиболее популярных сценариев использования монитора.

По центру на передней панели расположился датчик движения. Он способен в зависимости от внешних условий автоматически регулировать уровень яркости дисплея, а также выключать монитор, когда вас нет рядом.

Также на переднюю панель справа вынесены все сенсорные кнопки управления меню, и к ним мы еще вернемся.

Дисплей

Все мы испытывали эти чувства после покупки новой более качественной пары наушников, когда сразу появляется желание переслушать весь свой плейлист, чтобы ощутить, как все те же знакомые композиции звучат по-новому. И при первом подключении ViewSonic VP2785-4K к компьютеру выходит схожая ситуация. Только в этот раз хочется пересмотреть любимые фильмы и увидеть всю разницу в цветах.

Сам ViewSonic VP2785-4K имеет 27-дюймовый матовый дисплей с IPS матрицей. При разрешении монитора в 4K частота обновления кадров составляет 60 Гц. При желании это значение можно увеличить до 120 Гц, но для этого придется снизить разрешением до Full HD. Максимальная яркость дисплея дистигает 350 нит, а цветовой диапазон равен внушительным 10 бит с FRC (Frame Rate Control).

Самое интересное, что нас ждет находится в меню с настройками. Для того, чтобы его вызвать нужно нажать на одну из шести сенсорных клавиш. Через меню можно выбрать любой из 8 цветовых профилей: Adobe RGB, aRGB, EBU, DCI-P3, SMPTE-C, REC709, DICOM SIM, I-Phone (DCI-P3). Также для пользователя доступен еще один цветовой профиль, который можно настроить на свое усмотрение по 9 параметрам: цветовая температура, гамма, стабилизация черного, расширенный DCR, усиление, смещение, тон, насыщенность и настройка x y. Более того, в меню можно выбрать режим просмотра: игры, фильм, интернет, текст, Mac, дизайн и фотограф (у некоторых из них есть подрежимы). В общем, профессионалы точно по достоинству оценят все доступные возможности в раздел настроек.

Тесты Viewsonic VP2785-4K

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка Viewsonic VP2785-4K

Итоги

Производитель обещает точную заводскую калибровку, но мы. Сами сделали замеры и с их результатами вы можете ознакомиться ниже:Viewsonic VP2785-4K - 351 cd/m2Viewsonic VP2785-4K - 1.09 cd/m2Viewsonic VP2785-4K – 6730KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Viewsonic VP2785-4K – 391KЗадержка, светлые тона – 1.5msЗадержка, темные тона – 3.1msViewSonic VP2785-4K — это действительно профессиональный монитор, который создан специально для тех, кто зарабатывает деньги на графике. Сразу видно, что ViewSonic четко понимает запросы пользователей и предлагает именно то, что им нужно, а именно качественный 4K дисплей с 163 ppi, обширный список настроек, большое количество разъемов, практичный поворотный механизм и принятый внешний вид. Да, эта модель стоит недешево, но она и прослужит вам не один год. ViewSonic VP2785-4K получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".