Обзор Vsmart Live, Vsmart Joy 2+, Vsmart Star, Vsmart Bee. Вьетнамские смартфоны в России

2019-10-06, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Vsmart Joy 2+; [18]
Какие только компании не делят российский рынок смартфонов: корейские, китайские, индийские, американские, японские и даже российские…

Не хватает только вьетнамских. Впрочем, теперь хватает: на днях стало известно, что вьетнамская компания VinSmart Research выходит на наш рынок с целой линейкой доступных смартфонов.

Vsmart Live

Это флагман линейки. В устройстве реализованы все тенденции 2019 года: безрамочный FHD+ AMOLED-дисплей с диагональю 6,2″, датчик отпечатка пальца, встроенный в дисплей и тройной модуль камеры.

Пластиковый корпус с голографическим эффектом имеет три цветовые решения: «Белый перламутр», «Синий океан» и «Чёрная полночь». Основной модуль камеры обладает разрешением 48 Мп и апертурой f/1.7. Широкоугольный объектив (120 градусов) с f/2.2 поможет уместить в кадр то, что обычно из него ускользает, а портретный модуль на 5 Мп (f/1.9) создаст эффект боке. Предусмотрен и ночной режим, который собирает яркое, чёткое и сбалансированное изображение из 8 кадров. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп имеет широкий набор настроек для бьютификации. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675, а pf графику ответственен чип Adreno 612.

Оперативной памяти тут 4/6 ГБ, а постоянной 64 ГБ. Хорошей автономности помогла достичь емкая батарея на 4000 мАч, а поддержка Qualcomm Quick Charge 3.0 позволяет восстановить ее заряд до половины за полчаса. Смартфон работает на чистом Android 9 Pie. В продаже устройство появится в октябре по цене 14 990 рублей за младшую версию и 16 990 – за старшую. Бонусом идет расширенная гарантия на 18 месяцев.

Vsmart Joy 2+

Смартфон порадует широкой палитрой сияющих корпусов и 2,5D-дисплеем с диагональю 6,2 дюйма. Работает он на 8-ядерном Snapdragon 450 (1,8 ГГц) с 2/3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Сдвоенная основная (13 Мп + 5 Мп) и 8-мегапиксельная фронтальная камеры обеспечивают неплохое качество съемки.

Главное достоинство гаджета – приличная батарея на 4530 мАч с поддержкой быстрой зарядки, которая, в совокупности с энергоэффективным «железом», обеспечивает автономность до нескольких дней. ОС выступает стоковый Android 9 Pie. Смартфон будет доступен в цветах «Синий малахит», «Розовый закат» и «Бореалис» по цене 11990/9900 рублей.

Vsmart Star

Устройство оснащено дисплеем на 5,17 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Работает «звезда» на четырёхъядерным 64-битном процессоре Snapdragon 215 с частотой 1,3 ГГц. Оперативной памяти здесь 2 ГБ, постоянной – 16 ГБ + microSD.

Основная камера сдвоенная (13 Мп + 5 Мп), фронтальная – 5 Мп. Аккумулятор на 3050 мАч поддерживает быструю зарядку. Работает гаджет на Android 9 Pie и доступен в цветах «Лазурно-синий», «Коралловый» и «Чёрный графит» за 6 990 рублей.

Vsmart Bee

Модель начального уровня: четырёхъядерный процессор MTK 6739, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти с поддержкой microSD.

Вытянутый экран имеет диагональ 5,45 дюйма и HD+ разрешение. Основная камера тут на 8 Мп, фронтальная – на 5 Мп. Емкость батареи 2500 мАч. Чтобы интерфейс не «тормозил», в телефоне используется ОС Android Go 8.1. В цветах «Чёрный фантом» и «Синий индиго» он будет доступен за 4990 рублей.

«Старт продаж смартфонов в России — лишь начало. Смартфоны Vsmart - первый продукт из целой экосистемы высокотехнологичных устройств, бытовой техники и транспортных средств, которые планируется поставлять в Россию» — отметил российский директор по продажам VinSmart Сергей Садков.

Автор: Артем Костенко

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