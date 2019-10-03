Обзор WARSAW. Слишком эмоциональная игра

2019-10-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - WARSAW; [31]
Сегодня мы поговорим о достаточно необычной игре, которая существенно выбивается на фоне конкурентов. Это настолько душевная и эмоциональная игра, что даже сложно представить, что кто-то пройдет мимо нее и не оценит старания разработчиков. Итак, давайте же посмотрим, почему эта игра про войну меня так зацепила и вас, естественно, тоже обязательно зацепит.

Эмоции

Современные игры очень редко вызывают эмоции, так как разработчики чаще всего просто делают красивую картинку, неплохой геймплей и что-то вроде сюжета, чтобы смотивировать вас на прохождение проекта. У WARSAW все совсем иначе, ведь разработчики рассказывают не выдуманную историю, а настоящую. Одного лишь вступительного ролика мне хватило, чтобы тело покрылось мурашками, а глаза защипало от грусти и печали. А ведь это лишь начало игры, впереди будет еще тьма подобных моментов! Вот так и должны создавать современные игры — они должны вызывать у вас бурю переживаний и эмоций. Именно за это мне и понравилась игра, ведь она сильно выделяется на фоне конкурентов и рассказывает историю, которая просто не может оставить никого равнодушным. Достаточно просто открыть википедию и почитать, как пострадала Польша во время Второй мировой войны, чтобы WARSAW не отпустила вас до самого конца.

Боевая система

Все сделано в лучших традициях пошаговых сражений. У нас есть отряд воинов и у врага есть отряд бойцов, а нам нужно лишь выстроить тактику и победить. Стоит отметить, что смерть в игре имеет серьезные последствия — никто не воскресит товарища по оружию, если он погибнет во время перестрелки. Это вынуждает играть очень аккуратно, продумывать каждое действие и иногда отказываться от ценных наград вроде ресурсов или патронов в угоду своей команде. Частенько лучше пройти мимо и не ввязываться в неравный бой, если есть шанс потерять бойца. В самом же бою вы должны менять позиции, использовать умения, лечить раненых, наносить точные выстрелы и использовать специальные умения своих воинов. Практически каждое сражение оказывается очень тяжелым, ведь враги тоже точно стреляют и умирать никак не хочется. Приходится думать наперед и строить целые стратегии.

Графика

Стоит отметить, что графика в игре полностью рисованная вручную, то есть сидел художник и рисовал каждого персонажа, каждую улицу, каждую анимацию и локацию. Это кажется простеньким ходом ровно до того момента, как вы начнете всматриваться в детали. И тогда приходит понимание, что художник приложил руку буквально к каждому пикселю на экране — все детали проработаны, персонажи нарисованы очень интересно, у каждого есть своя характерная черта. Локации тоже выглядят необычно и интересно, в них есть нечто особенное, атмосферное. Я обычно избегаю характеристики графики в играх, но здесь работу художников точно стоит отметить отдельно — это шикарно выглядит и те люди, которые понимают суть нарисованного будут в восторге. Лично мне изображение на экране понравилось и я уверен, что вам оно понравится тоже. Иначе просто нельзя.

Итог

Игра достаточно необычная и уникальная в своем роде — разработчики предоставляют вам возможность прочувствовать ужасы войны, посмотреть на то время глазами обычных людей, которые не по своей воле попали в самое пекло. И это намного круче, чем любые боевики или шутеры, ведь авторы дают эмоции, незабываемые и неповторимые. Да и в плане геймплея игра очень даже достойная и увлекательная, а нам большего и не нужно, правда? Классный сюжет, шикарная картинка, довольно много интересных моментов и шикарная общая атмосфера.

Комментарии и отзывы WARSAW
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