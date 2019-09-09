Обзор WRC 8 FIA World Rally Championship. Хардкорная гонка

2019-09-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - WRC 8 FIA World Rally Championship; [61]
Я провёл все выходные в гонке WRC 8 FIA World Rally Championship и могу сказать, что такого количества адреналина от игр не получал очень давно. Разработчики постарались на славу и новая часть популярной франшизы приносит тьму удовольствия, особенно если всё же добираешься до финиша на почти целом авто. Эту игру стоит попробовать, а я сейчас я объясню почему.

Геймплей

Нужно понимать, что это не аркадная гонка в духе Need For Speed и просто давить педаль газа в пол здесь нельзя категорически. В данной игре нет невидимых стен, в которые можно врезаться на полном ходу и выравнивать траекторию движения — если вы пережали газ и вылетели за пределы трассы, то все, можно смело начинать с самого начала. Вы просто обязаны чувствовать газ и тормоз, постоянно контролировать автомобиль и плавно входить в повороты. Может какие-то опытные гонщики смогут дрифтить или влетать в поворот на максимальной скорости, но это уже тот уровень, когда геймер начитает про игру, а участвует в состязаниях. Обычным же гонщикам настоятельно рекомендуем пробовать ездить аккуратно — тогда побед будет куда больше, чем если просто газовать и вылетать в кювет. Благо, гонка хоть и хардкорная, но побеждать можно даже в том случае, если вы не очень профессионально управляете виртуальным авто.

Ощущения от вождения

Эмоции от управления виртуальным автомобилем настолько тяжело описать словами, что я бы просто посоветовал всем любителям гонок взять геймпад в руки и попробовать. Да, играть я рекомендую исключительно с геймпадом в руках, так как клавиатура не передает тот спектр эмоций. Геймпад вибрирует на кочках, вибрирует, если вы выезжаете за пределы трассы, передает вам в руки любую ямку или трамплин. От этого ощущения только ярче, гонка приобретает совсем другой смысл, погружение более глубокое. Также играть советую в наушниках, чтобы услышать рокот мотора, звук бьющегося щебня о корпус авто. В плане ощущений от вождения любого автомобиля игра очень круто реализована и такого драйва я уже очень давно не ощущал. Буквально после часа езды руки привыкают к вибрации и смотрят на экран складывается ощущение, что ты и правда на гоночном треке.

Режимы

Вариантов погонять очень много и вы никогда не будете скучать. Начнем с того, что есть классический режим карьеры, в котором вы начинаете условно никем и постепенно становитесь известным в мире ралли гонщиком. Никакой особой драматургии или красивых кат-сцен нет, но эффект развития приносит отдельное удовольствие. Есть испытания недели, которые можно пройти и получить дополнительные бонусы, плюс обычная быстрая игра, тестовая зона для настройки авто, тренировка для новичков и сезон. Это всё одиночные режимы, но вам никто не мешает пойти в мультиплеер — там есть состязания между игроками, есть недельные испытания и крупные события, а также режим игры на разделенном экране. То есть, разработчики дают вам предостаточно возможностей для того, чтобы играть и получать удовольствие хоть в одиночестве, хоть в мультиплеере. Это не может не радовать.

Итог

Нужно понимать, что гонку WRC 8 FIA World Rally Championship создавали специально для тех, кто фанатеет от ралли и хочет попробовать адреналин от езды на крутом гоночном болиде. Конечно, не каждый может сесть за реальное авто и гонять над обрывами, а вот в игре — вполне. Главное потерпеть, если вы пришли из аркадных гонок, и приноровиться к управлению, к тому, что нельзя постоянно давить на педаль газа и срезать углы. Здесь побеждает тот, кто умеет правильно входить в повороты и не боится высоких скоростей.

Комментарии и отзывы WRC 8 FIA World Rally Championship
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