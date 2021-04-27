Обзор War Mongrels – Лучшая тактическая игра 2021 в реальном времени

Наконец мы дождались появления на свет действительно легендарного проекта, который, как нам кажется, сумеет затмить даже самую популярную тактическую игру Commandos. Да, наконец Destructive Creations представила свое новое детище всему миру. Встречайте, сегодня у нас War Mongrels – это лучшая изометрическая тактическая игра в реальном времени, события которой происходят на восточном фронте Второй мировой войны. Давайте детальней изучим данную игру.

Сюжет

Да, до 9 мая, Дня Победы ждать осталось совсем недолго, и разработчики игр не зря припасли свои новинки именно к этой знаменательной дате. Как мы уже и говорили, события в War Mongrels происходят на восточном фронте. Разработчик не зря выбрал именно данное направление, ведь очень редко, когда игровая индустрия вообще уделяет внимание именно этой стороне войны. Именно здесь война унесла невероятно большое количество жизней и рассказала всем много историй о храбрости и насколько жестокими могут быть люди.

Главные герои начинают сомневаться в правильности действий своей власти и кардинально меняют свои жизненные позиции, осознав, что их главное призвание – это сражаться с растущей фашистской угрозой, которая и заставила их совершить множество ошибок.

Следует отметить, что сюжетная кампания игры основана на реальной истории и сумеет полностью показать и раскрыть путь двух солдат Вермахта, которые из дезертиров сумели превратиться в настоящих бойцов сопротивления. И, как оказалось, таких единомышленников куда больше, чем они могли себе представить. Игрокам предстоит пройти долгий и интересный путь и полностью погрузиться в эти нелегкие годы войны.

Геймплей

Начнем с того, что геймплей игры, для любителей жанра, будет до более знаком. Здесь все то же самое, однако подача совершенно в новом стиле, что и позволит привлечь внимание огромного количество геймеров.

В начале пути Вам предстоит управлять лишь двумя бойцами, однако чуть позже отряд будет пополняться все более интересными героями с совершенно новыми способностями. Ведь каждый боец обладает своими уникальными способностями и преимуществами. Игрокам лишь останется подобрать и найти во всех них идеальные сочетания, что позволит легко одолеть любого врага.

Разработчики предлагают полную свободу действий: диверсии, стелс, бесшумные убийства, различные умения использовать окружение в пользу игрока, огромное количество оружия и многое другое. Другими словами, каждый сумеет найти в War Mongrels что-то свое.

Наконец была доработана система паузы, которая позволяет совершать обдуманные действия против большого скопления противников. Разработчики сумели представить свою игру практически во всей красе.

Кооперативный онлайн режим для 2 игроков

Познавательный урок истории с событиями, значимыми датами, местами, оружием и т.д.

Свобода действия

Уникальная команда бойцов

Свобода выбора

Отдельное внимание следует уделить тому, что в игре появился режим мультиплеера, позволяющий наслаждаться всем процессом вместе со своими друзьями. Однако на момент написания обзора данный режим был не доступен, скорее всего вкладку «Мультиплеер» запустят после официального выхода игры на свет. Не хочется раскрывать всех секретов игры, лучше увидеть все самому. Среди особенностей геймплея следует отметить несколько важных факторов:

Графическая и звуковая составляющая

Начнем с того, что разработчик, на наше удивление, в серьез проработал звуковую и графическую составляющую, которая на сегодняшний день является одной из лучшей среди всех тактических игр в реальном времени. Проработано все до самой маленькой детали. Действительно такой графики редко ожидаешь от подобных игр, но Destructive Creations превзошёл все наши ожидания. Прорисовка просто изумительная. Геймеры будут в восторге.

Звуковое сопровождение проработано таким образом, что позволяет целиком и полностью погрузиться в эти нелегкие времена войны и неразберих во всех странах. Шикарная озвучка персонажей, звуки транспорта, выстрелов и других элементов в игре – все проработано до малейшей детали.

Итоги

Попадая в игру, уже с первой минуты начинаешь понимать, что это да, действительно та самая, лучшая тактическая игра 2021 года, которую игроки, как нам кажется, уже заждались. Игра просто не отпускает тебя и хочется сесть, и пройти ее полностью с первого раза, однако вряд ли это у вас получится. Так как даже на минимальной сложности разработчики постарались сделать так, чтобы жизнь игроков не сильно упрощалась.Подводя итоги по War Mongrels, следует отметить, что данную игру смело можно поставить в полку лучших проектов. И вы не ошибетесь, ведь разработчикам удалось создать что-то действительно новое, интересное и играбельное. Отличная графика, невероятная звуковая составляющая, геймплей, возможности, кооперативный режим и достойная сюжетная линия – все это несомненно привлечет внимание миллионов геймеров, даже тех, кто ранее не сталкивался с играми в подобном жанре. Из минусов в глаза ничего не бросилось. Как нам показалось их особо и нет. Ясно лишь одно, что в War Mongrels должен сыграть каждый.