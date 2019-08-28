Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельная графика

2019-08-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Warlocks 2: God Slayers; [101]
Иногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в целом могут принести удовольствие от прохождения. С игрой Warlocks 2: God Slayers именно так и получилась — она выглядит довольно простой, но легко может уделать в плане увлекательности даже более крупные релизы. Это действительно удивительно.

Управление

Игра предлагаем нам достаточно удобное управление благодаря использованию клавиатуры и мышки. Очень часто разработчики создают игры с прицелом на геймпад, тогда как он есть далеко не у всех. Если бы вы знали, насколько тяжело играть в игры, которые изначально заточены под геймпад, но при этом поддерживают управление на клавиатуре с мышкой. В итоге получается тьма боли и страданий, но здесь разработчики продумали все эти тонкости и показали действительно качественное управление. Передвигаться персонажем на клавишах WASD действительно довольно удобно, с этим нет никаких проблем и затруднительных ситуаций лично у меня не возникало. Благодаря мышке вы можете стрелять по противникам или атаковать их в ближнем бою — с этим тоже нет никаких проблем и попадать точно по врагу у меня всегда получалось. В этом, пожалуй, заключается серьезное преимущество проекта — играть действительно комфортно.

Геймплей

В плане игровых механик все достаточно просто и стандартно — у игрока есть персонаж, есть условные задания, которые отображаются в правом верхнем углу, и есть клавиша атаки. Вам нужно приходить на локацию, выполнять простенькие задачи вроде активировать портал или уничтожить всех врагов на локации, после чего следуют короткие диалоги (иногда и их нет), а потом вы попадаете в условный хаб. Это максимально стандартный геймплей, который вообще не разбавляют какими-то необычными игровыми механиками, но, благо, сами сражения с врагами крайне увлекательны и приносят тьму удовольствия. Конечно, иногда просто зачищать локации надоедает, но стоит отметить, что сейчас даже ААА-проекты грешат гриндом, что уж говорить о более простых играх, у которых есть определенные ограничения в плане игровых возможностей. Это не такая уж проблема.

Графика

Мне в последнее время стала нравится пиксельная графика, так как это позволяет не переживать о сложности картинки и нагрузке на видеокарту. Пиксельная графика позволяет вам получить действительно крутую картинку, живую и очень атмосферную, при даже очень слабом железе. Дизайнеры уровней в данной игре отлично продумали каждую локацию, нарисовали тьму деталей и показали это достаточно привлекательно, так что если вы тоже цените такого рода стиль — вам понравится. Особенно мне нравится начальная локация, в которой можно послушать музыку от исполнителей и даже заказать треки самому — очень красиво нарисовано и яркие цвета после темных локаций с врагами кажутся очень уютными. Конечно, графика это штука субъективная и кому-то такая картинка покажется идеальной, а кто-то напрочь от нее откажется, но это дело вкуса и я лишь высказал свое субъективное мнение.

Итог

Игра действительно крайне необычная — у нее есть сюжет, пусть он подан исключительно в формате диалогов, есть достаточно удобное управление и тьма мелочей, которые делают геймплей более увлекательным. Конечно, есть у игры и ряд недостатков, которые сразу бросаются в глаза, но об этом говорить даже не хочется. Игра не ААА-класса, у нее нет бюджетов на полноценную озвучку диалогов или какие-то другие бонусы. Зато есть целый ряд режимов и даже кооперативное прохождение, что делает игру пригодной для прохождения в компании.

Комментарии и отзывы Warlocks 2: God Slayers
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