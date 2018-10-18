Обзор Warparty. Стратегия с большим потенциалом

2018-10-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Warparty; [25]
Нас очень заинтересовала игра Warparty, так как она представляет собой интересную реализацию жанра стратегии. В последнее время разработчики все реже и реже создают новые проекты в этом жанре, так как аудитория требует шутеров и королевских битв, а не вдумчивого геймплея и всего в таком духе. Благо, некоторые студии понят о громадной армии поклонников стратегий и выпускают интересные продукты. Стоит сразу предупредить, что Warparty находится в стадии раннего доступа и ожидать каких-то нереальных прорывов в геймплее я бы не стал. Команда трудится над тем, чтобы постепенно добавлять новые возможности, но сейчас реализовано далеко не все, что задумали. Мы поиграли немного в этот продукт, посмотрели на происходящее и подготовили свое предварительное мнение. Написать полноценный обзор можно будет лишь после официального релиза, пока что игра не готова и нужно относится к этому с пониманием.

Геймплей

В плане игровых механик стратегия построена в классическом стиле. В начале у нас есть главная постройка и немного работников, которые должны собирать ресурсы и строить новые здания. Вы можете собрать немного провианта, чтобы потом быстренько построить все необходимые домики, либо комбинировать эти два задания. Здесь у вас практически полная свобода и каждый может выбрать свой путь развития. Нужно лишь не забывать, что помимо вас на карте есть еще противники и они будут максимально быстро все строить, чтобы потом карать всех и вся. Нам нужно быстро строить армию и отправлять ее на разведку. Это маленький совет от бывалого любителя стратегий. Когда вы обнаружили своего противника, то не спешите атаковать. Обойдите его с разных сторон и найдите уязвимые места, где нет защиты. И, конечно же, не ведите армию обратно — вы просто покажете врагу путь к вашему дому.

Графика

Мы очень редко говорим о картинке в играх, ведь это весьма субъективное мнение. Если кому-то нравится играть в реалистичные игры, то пиксели и все в этом духе пользователю не подойдут, но это не делает такую картинку страшной. И наоборот, конечно же. Тем не менее, не похвалить дизайнеров игры было бы глупо — они отлично поработали и показали действительно крутой проект. Очень понравились плавные анимации, яркие эффекты и в целом локации игры. Уделено внимание самым мелким деталям, что тоже круто, особенно если вы большой ценитель графики и наслаждаетесь буквально каждой мелочью. Особенно удивительно, что разработчики из небольшой студии смогли настолько достойно передать атмосферу сражений и отдельного временного отрезка. Обычно у небольших команд нет средств на реализацию привлекательной картинки и ее отправляют на второй, а то и третий, план. Здесь все просто отлично.

Особенности

Понравились некоторые мелочи, которые в будущем обязательно станут сильной стороной продукта. Например, вы легко можете создать игру и пригласить туда своих друзей. Мы с товарищами очень любим играть в подобные проекты вместе, веселясь и уничтожая базы друг друга. Здесь не нужно играться с серверами, настраивать что-то и длительное время искать подключение. Зашел в меню мультиплеера, создал игру, подключились друзья и уже можно воевать. Быстро и удобно. Хотя, стоит отметить, главные конкуренты по жанру далеко не всегда могут предоставить такое вот удобство.

Итог

Сейчас очень трудно оценить продукт по достоинству, ведь даже разработчики говорят, что большая часть идей не реализована. Но, мы поиграли, очень понравилось, и в будущем, когда разного рода контента будет еще больше, эта стратегия вам явно понравится.


Комментарии:
Новинка Enjoy 9 Plus ...
Новинка Enjoy 9 Plus За счет технологии Huawei Histen 5.0 снижен уровень шумов и повышено качество низкочастотного диапазона.В...
Enjoy 9 Plus и его цена...
Enjoy 9 Plus и его ценаЗа счет технологии Huawei Histen 5.0 снижен уровень шумов и повышено качество низкочастотного диапазона.В...
Мини-ноутбук One Mix 2 Yoga получил подд...
Мини-ноутбук One Mix 2 Yoga получил поддПроект One Netbook представили необычный аппарат One Mix 2 Yoga, который представляет собой смесь ноутбук...
Смартфон Google Pixel 3 XL оснастили дис...
Смартфон Google Pixel 3 XL оснастили дисФлагманский смартфон Google Pixel 3 XL появится в продаже только в ноябре, но это не помешало авторам сай...
Смартфон Meizu Note 8 получит двойную ты...
Смартфон Meizu Note 8 получит двойную тыКак сообщают сетевые источники, компания Meizu представит свой новый смартфон 25 октября. Им окажется сер...
Смартфон Honor Magic 2 может получить ка...
Смартфон Honor Magic 2 может получить каКитайские сетевые источники поделились рендером, на котором, как утверждается, изображен смартфон Honor M...
Мощный смартфон Xperia XZ3...
Мощный смартфон Xperia XZ3В наличии 4 Гб памяти системной и 64 Гб встроенной (применение карт microSD), 13-мегапиксельная селфи-кам...
Vivo Z3i и его характеристики...
Vivo Z3i и его характеристикиНа задней панели vivo Z3i расположена двойная камера с модулями на 16 и 2 МП. Для видеозвонков и селфи пр...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор APC Back-UPS BV800I-GR. Линейно-интерактивный ИБПОбзор APC Back-UPS BV800I-GR. Линейно-интерактивный ИБП
Обзор Jinga Pass Plus. Недорогой смартфон с поддержкой бесконтактных платежейОбзор Jinga Pass Plus. Недорогой смартфон с поддержкой бесконтактных платежей
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A9 (2018) 128 ГБ (SM-A920FZIDSER)Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A9 (2018) 128 ГБ (SM-A920FZIDSER)
Обзор Playme SILENT 2. Лучший радар-детектор сезона 2018Обзор Playme SILENT 2. Лучший радар-детектор сезона 2018
Обзор Microsoft Precision Mouse. Беспроводная мышь на все случаи жизниОбзор Microsoft Precision Mouse. Беспроводная мышь на все случаи жизни
Предварительный обзор Huawei Enjoy 9 Plu...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 9 PluБуквально лет пять назад все говорили о том, что диагональ дисплея в 3,5 дюйма является наиболее оптималь...
Обзор Bomber. Зарабатываем на ракетах...
Обзор Bomber. Зарабатываем на ракетахБольшая часть современных казуальных игр кажутся скучными и не очень интересными по целому ряду причин. Г...
Обзор ноутбуков ASUS TUF Gaming FX505, A...
Обзор ноутбуков ASUS TUF Gaming FX505, AПока вся играющая молодежь столицы с упоением тестировала новые игры на «Игромире-2018», за кулисами само...
Предварительный обзор Cooler Master Cont...
Предварительный обзор Cooler Master ContКомпания Cooler Master запустила на просторах Kickstarter совершенно невероятный проект под названием Coo...
Обзор The Swindle. Отличная игра про сти...
Обзор The Swindle. Отличная игра про стиВ последнее время, и я не перестану это повторять, разработчики инди-проектов делают намного более интере...
Предварительный обзор Creative Sound Bla...
Предварительный обзор Creative Sound BlaДлительное время разработчики игровой периферии активно избегали консоли. Рынок был не очень развит, да и...
Обзор Bouncemaster. Шикарная игра...
Обзор Bouncemaster. Шикарная играНа  современном рынке казуальных игр есть большая проблема с отсутствием новых ярких идей. Большая часть ...
Предварительный обзор Thermaltake View 3...
Предварительный обзор Thermaltake View 3Компьютерные корпусы давно перестали быть чем-то обычным. Сейчас пользователи покупают настоящие произвед...
Предварительный обзор SteelSeries Rival ...
Предварительный обзор SteelSeries Rival Рынок игровой периферии давно перестал быть чем-то простеньким и недорогим. Геймеры хотят получить от пер...
Honor представила премиальный смартфон H...
Honor представила премиальный смартфон H10 октября в Москве прошла презентация смартфона Honor 8X. Модель позиционирует себя, как премиальный сма...
Предварительный обзор Alienware m15. Шик...
Предварительный обзор Alienware m15. ШикВ последнее время игровых ноутбуков стало все меньше — то производители прямо каждый день выпускали новые...
Обзор Battlerite Royale. Королевская бит...
Обзор Battlerite Royale. Королевская битКоролевские битвы пользуются бешеной популярностью среди геймеров — каждый хочет получить удовольствие от...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor