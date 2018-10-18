Обзор Warparty. Стратегия с большим потенциалом

Нас очень заинтересовала игра Warparty, так как она представляет собой интересную реализацию жанра стратегии. В последнее время разработчики все реже и реже создают новые проекты в этом жанре, так как аудитория требует шутеров и королевских битв, а не вдумчивого геймплея и всего в таком духе. Благо, некоторые студии понят о громадной армии поклонников стратегий и выпускают интересные продукты. Стоит сразу предупредить, что Warparty находится в стадии раннего доступа и ожидать каких-то нереальных прорывов в геймплее я бы не стал. Команда трудится над тем, чтобы постепенно добавлять новые возможности, но сейчас реализовано далеко не все, что задумали. Мы поиграли немного в этот продукт, посмотрели на происходящее и подготовили свое предварительное мнение. Написать полноценный обзор можно будет лишь после официального релиза, пока что игра не готова и нужно относится к этому с пониманием.

Геймплей

В плане игровых механик стратегия построена в классическом стиле. В начале у нас есть главная постройка и немного работников, которые должны собирать ресурсы и строить новые здания. Вы можете собрать немного провианта, чтобы потом быстренько построить все необходимые домики, либо комбинировать эти два задания. Здесь у вас практически полная свобода и каждый может выбрать свой путь развития. Нужно лишь не забывать, что помимо вас на карте есть еще противники и они будут максимально быстро все строить, чтобы потом карать всех и вся. Нам нужно быстро строить армию и отправлять ее на разведку. Это маленький совет от бывалого любителя стратегий. Когда вы обнаружили своего противника, то не спешите атаковать. Обойдите его с разных сторон и найдите уязвимые места, где нет защиты. И, конечно же, не ведите армию обратно — вы просто покажете врагу путь к вашему дому.

Графика

Мы очень редко говорим о картинке в играх, ведь это весьма субъективное мнение. Если кому-то нравится играть в реалистичные игры, то пиксели и все в этом духе пользователю не подойдут, но это не делает такую картинку страшной. И наоборот, конечно же. Тем не менее, не похвалить дизайнеров игры было бы глупо — они отлично поработали и показали действительно крутой проект. Очень понравились плавные анимации, яркие эффекты и в целом локации игры. Уделено внимание самым мелким деталям, что тоже круто, особенно если вы большой ценитель графики и наслаждаетесь буквально каждой мелочью. Особенно удивительно, что разработчики из небольшой студии смогли настолько достойно передать атмосферу сражений и отдельного временного отрезка. Обычно у небольших команд нет средств на реализацию привлекательной картинки и ее отправляют на второй, а то и третий, план. Здесь все просто отлично.

Особенности

Понравились некоторые мелочи, которые в будущем обязательно станут сильной стороной продукта. Например, вы легко можете создать игру и пригласить туда своих друзей. Мы с товарищами очень любим играть в подобные проекты вместе, веселясь и уничтожая базы друг друга. Здесь не нужно играться с серверами, настраивать что-то и длительное время искать подключение. Зашел в меню мультиплеера, создал игру, подключились друзья и уже можно воевать. Быстро и удобно. Хотя, стоит отметить, главные конкуренты по жанру далеко не всегда могут предоставить такое вот удобство.

Итог

Сейчас очень трудно оценить продукт по достоинству, ведь даже разработчики говорят, что большая часть идей не реализована. Но, мы поиграли, очень понравилось, и в будущем, когда разного рода контента будет еще больше, эта стратегия вам явно понравится.