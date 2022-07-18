Обзор Wildcat Gun Machine – Одноглазая укротительница монстров

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию интересный проект от Chunkybox Games, который, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих геймеров, которые любят бесконечно стрелять, убивать монстров и спасать котиков. Встречайте, перед вами Wildcat Gun Machine. Давайте вместе познакомимся с данной новинкой.

Игрокам предстоит влиться в роль эффектной воительницы с демонами и пройти многочисленное количество запутанных лабиринтов с огромным количеством комнат, которые заполонили чудовищные создания. Другими словами, вы попадает в какой-то комплекс, где, судя по всему, проводили какие-то эксперименты, но, как обычно это бывает, что то пошло не по сценарию. Ваша задача, как может показаться, весьма проста – очистить все от этого зла и уничтожить все неживое.

Геймплей более чем понятен и здесь лишь придется надеяться на ловкость ваших рук и своевременное нажатие на левую кнопку мыши и уклоняться от атак противника при помощи привычных WASD.

Для того, чтобы не заблудиться, разработчики добавили небольшую мини карту, которая позволит хоть чуть-чуть получить представление, где вы сейчас находитесь. Однако возможности открыть полноразмерную карту нет, в этом и изюминка. Игрокам предстоит запоминать все коридоры и комнаты, где уже не осталось монстры и искать ключи, чтобы открыть те, которые пока еще были не доступны. Для удобства они отмечены различными цветами, чтобы точно знать, какой ключ сможет открыть вам доступ к той или иной локации.

Сами же локации разделены на огромное количество комнат и коридоров в некоторых из которых придется задержаться, чтобы отбиться от полчища монстров с ловушками из взрывоопасных контейнеров и других решений.

На каждом этапе есть специальная точка прогресса. Это некий обелиск, который чаще расположен в центральной части карты. Данная точка является местом сохранение и неким магазином для улучшение своих навыков и приобретения более мощного оружия. Однако, чтобы получить то или иное усиление, необходимо убить не один десяток врагов и заработать необходимое количество очков.

Около этих же обелисков можно заметить белых котов. Это ваше количество жизней, чтобы после смерти можно было получить дополнительный шанс на продолжения своего пути. Если же вы истратите все запасы котов, то герой возродится рядом с обелиском, сохранив весь прогресс, однако монстры, которых вы зачистили в комнатах, вновь возродятся и придется уничтожать их заново.

В вашем вооружении есть два вида оружия: обычного и особое. Обычное оружие имеет бесконечный запас патронов, а особое требует тщательного обращения, ибо боеприпасы могут быстро закончиться, а по карте найти припасы не так то и просто. Через некоторое время в вашем вооружении появляется ручная граната и способность рывок. В игре представлено огромное количество оружия, которые будут появляться и открываться для игроков по мере прохождения уровней.

Однако в запасе есть еще одно приятное дополнение. Это некая ульта, при заполнении которой вы превращаетесь в неуязвимого робота с мощными пушками. Однако для того, чтобы активировать данную способность необходимо убить не один десяток монстров.

В каждой локации вы будете биться с боссами, не сказать, что их сложно убить, но иногда складывается впечатление, что их поведение генерируется случайным образом. Возможно после первого провала босс становиться менее сильнее.

Итоги

Подводя итоги по Wildcat Gun Machine, следует отметить, что перед нами неплохой твинк-стик шутер, который понравится большинству игроков. Игра очень часто держит в напряжении и с каждым пройденным уровнем хочется пройти еще дальше. Среди плюсов следует отметить следующее: неплохая графическая и звуковая составляющая, огромное количество оружия, простота в управлении и представленный геймплей. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае, следует отметить, что Wildcat Gun Machine поможет весело провести время и получить кучу адреналина.