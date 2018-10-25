Обзор World War 3. Сильный конкурент популярным шутерам

2018-10-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - World War 3; [125]
Стоит сразу отметить, что World War 3 от польской студии The Farm 51 находится в раннем доступе Steam. Релиз, насколько мне удалось понять, запланирован на 2019 год, то есть впереди у студии еще очень много работы. Однако, уже сейчас мне удалось с удовольствием повоевать с виртуальными врагами, поставить парочку красивых хэдшотов и теперь пришло время поделиться своим мнением. Оно не окончательное и после релиза я напишу ещё один обзор, уже более детальный.

Геймплей

Ощущается World War 3 как Battlefield в современном сеттинге без лутбоксов. Игрока сразу бросает на довольно большую карту, где есть масса укрытий и точек для отстрела врагов. Вы можете выбрать локацию для дислокации, либо же «прыгнуть» сразу на главу своего отряда, что весьма удобно. Если по нему не ведут огонь, то вы можете мгновенно оказаться в тылу врага или попасть ближе к точке стрельбы по оппонентам. Дальше всё зависит только от вас и вашей реакции — нужно правильно выбирать маршруты для передвижения, стрелять короткими очередями и предельно точно пускать свои патроны. Баллистику пуль тоже никто не отменял. Виртуальная война получается довольно активной и насыщенной, здесь есть место и грубой атаке в лоб, и стратегии с хитрыми ловушками для врагов. Я, как большой фанат франшизы Battlefield, получил необычайное наслаждение от происходящего на поле боя.

Стрельба

В шутерах главное, чтобы от стрельбы вы получали удовольствие. Вы удивитесь, но далеко не каждая игра ААА-уровня может похвастаться этим преимуществом. Иногда автоматы стреляют как пластмассовые, нет никакой реальной отдали или элементов физики. Здесь все совершенно иначе и именно из-за этого шутер World War 3 стоит попробовать. Стрельба идёт с заметным «подскоком» автоматической винтовки, пули на длительной дистанции летят по дуге, как в реальной жизни, есть разброс и так далее. Да и убить врага можно буквально с трёх-пяти попаданий, в зависимости от его класса, так что всаживать в упор всю обойму нет необходимости. Особенно приятно стрелять из снайперских винтовок, когда немного привыкаешь к движениям перекрестия и пускаешь пулю во врага с огромного расстояния. Почти как на реальном полигоне стреляешь, только противники виртуальные и двигаются.

Кастомизация персонажа

В игре есть возможность настроить внешность своего героя, при том разнообразие здесь приличное. Можно шапку поменять, перчатки, набросить более крутую куртку или вовсе переодеться в плащ и прятаться в кустах, чтобы никто не видел. Вы можете создать облик солдата мечты, которым потом будете карать врагов. Правда, себя вы видите только в меню настройки, в игре же видны только руки. Но, приятно, что такая возможность имеется. Помимо этого, у нас есть возможность взять в руки разнообразные винтовки и потом их улучшать по массе параметров. Пока что попробовать весь арсенал мне не удалось, я большую часть времени бегал со снайперской винтовкой, но оружия здесь много и оно ощущается по-своему уникально.

Итог

Уже сейчас я могу сказать, что войнушка про Третью Мировую мне понравилась. Есть огрехи, куда же без них, но в целом ощущения позитивные. Стрельба уже сейчас крутая, оружия довольно много, карты большие, интересные и продуманные. Разработчики предоставляют вам шутер уровня Battlefield, только с современным сеттингом и оружием. Играется бодро, а когда завезут оптимизацию, то можно будет вообще забыть про ААА-аналоги. Здесь, в всяком случае, от войны вы получаете удовольствие и не нуждаетесь в DLC, наборах первопроходца и так далее. Пожелаем разработчикам удачи и успехов в будущем. Да и будем следить за развитием событий, ведь пока что до релиза очень и очень далеко.


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