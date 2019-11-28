Обзор Woven. Очень добрая игра

Виртуальный мир

Современные игры просто пропитаны жестокостью, насилием и прочими негативными факторами, которые портят психику пользователям. Однако на рынке есть и те игры, которые при всех этих негативных факторах приносят удовольствие и положительные эмоции. Сегодня именно о такой игре мы и поговорим, ведь она нацелена на радость и хорошее настроение.

Геймплей

Представьте себе любую современную ААА-игру с открытым миром. Там точно есть большие открыти локации, много разной флоры и фауны, приличное разнообразие всевозможных локаций, текстур и всего в таком духе. А теперь представьте, что все это реализовано в формате связанного шарфа или носков. Абсолютно все текстуры в игре, да и в целом сама игра, нарисованы, как будто они сшиты толстыми нитками. Выглядит очень приятно, необычно и уютно — бегаешь по локациям и постоянно удивляешься фантазии разработчиков. Особенно мне понравились большие лужайки с небольшими растениями и деревья. Листья на деревьях тоже сшиты из нитей и смотрятся очень увлекательно, особенно пальмы приносят массу положительных эмоций. Мне лично такая графика и текстуры очень понравились — ничего подобного я не видел ни в одной компьютерной игре. Только лишь за это разработчиков можно смело похвалить.

Особенности

Игровой процесс можно условно разделить на три элемента — исследования, прогулки и головоломки. Исследования необходимы для того, чтобы вы открывали новые текстуры для покраски своего персонажа, ведь без этого открыто все то разнообразие, что есть в игре, будет крайне тяжело. Конечно, если стандартный персонаж вас и так устраивает, то нет смысла тратить время на поиск новых вариантов, но это тоже довольно увлекательный процесс. Далее, есть стандартная механика прогулок, когда вам нужно дойти от точки А к точке Б и ради этого нужно обходить опасные места, пересекать преграды и так далее. Мир очень красивый и путешествовать по нему действительно интересно. Третий элемент геймплея — головоломки. Они достаточно простые и не требуют от вас особой мыслительной деятельности, но иногда задуматься все же приходится. Благодаря такому разнообразию скучать вы не будете никогда.

Итог

Игра очень удивила сюжетной линией, которая основана на большом путешествии с великой целью, противостоянии двух совершенно разных миров и отваге главного героя, который отправляется в неизведанный мир. Разработчики порадовали достаточно интересной завязкой сюжета, который вроде как не нагружает пользователя лишней информацией, но предоставляет ему отличную возможность наслаждаться происходящим на экране и иметь вполне понятную мотивацию двигаться вперед. Сразу видно, что сценаристы знают толк в повествовании и умело балансируют между детской сказкой и взрослым рассказом и разном восприятии мира. И, что самое приятное, в этой игре вообще нет насилия — вы не будете никого убивать, уничтожать или казнить, проект совершенно про другие вещи. Это тоже является интересным преимуществом, ведь жестокости в видеоиграх сейчас очень много.

Удивительно, но довольно простая с виду игра принесла мне просто море положительных эмоций и радости, тогда как большинство крупных проектов таким похвастаться не могут. Разработчики избавили игру от ненужной жестокости, добавили просто удивительных размеров виртуальный мир, сшитый из ниток, плюс порадовали увлекательным сюжетом и большим количеством разнообразных головоломок. Благодаря этому игра ощущается очень приятно и мы можем спокойно ее посоветовать всем, кто любит интересные проекты.