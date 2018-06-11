Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы стартуем

2018-06-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Wreckfest; [82]
Когда в сети только появились новости о запуске Wreckfest, пользователи были в восторге. Фанаты же с опаской сравнивали этот проект с FlatOut, боясь за то, что оригинал будет лучше. Знаете, все старые игры лучше, потому что мы были детьми, а для детей все всегда круче, больше и интереснее. Однако, сейчас я уже не ребенок, а Wreckfest приносит абсолютно аналогичные эмоции — хочется кричать противнику на экране, что его вот-вот выпрут с трассы. Точнее выпру. Иначе здесь не побеждают!

Физика

Для многих это будет удивлением, но самое главное в гоночном симуляторе это именно поведение авто на трассе, его физика движений. Даже если вам дали в руки самый красивый симулятор в мире, но машина скользит по дороге, как по маслу, то играть вы точно не будете. И, что самое удивительное, Wreckfest выглядит очень и очень круто в этом плане. Я получал настоящее удовольствие от дрифта на поворотах, когда противники уходили в заграждение, а я выжимал ручной тормоз и красиво огибал углы. Наслаждался тем, как машина пробуксовывает в грязи на старте, как её трясёт при столкновениях с другими автомобилями на трассе. Я уже не помню ощущения от FlatOut, ведь это было так давно, но эта игра мне точно принесла массу положительных эмоций. Физика и поведение авто намного лучше, чем у любого именитого конкурента в жанре гоночных симуляторов. И это очень и очень круто, особенно если вы любите хорошие игры.

Управление

Чем еще удивили разработчики, так это довольно удобным управлением. Да, на старте я сразу сменил стрелочки на WASD, но это кому как удобнее. Можно и на геймпаде играть, но я вот как-то попробовал и не зашло. Хочется нажимать на ручник пробелом, как в старые-добрые времена. Машина ощущается очень четко, без пробелов — отлично входит в повороты, когда нажимаешь на нужную кнопку, отлично уходит за пределы трассы, если не использовать тормоза. Управление очень удобное, простое и не нагружает вас лишними действиями. Можно настроить массу параметров под себя, но я вообще этим не занимался — прямо со старта все работает хорошо. Да и мы здесь собрались по крутым трассам гонять и сбивать врагов, а не настраивать чувствительность чего-то там, верно?

Атмосфера

Я бы мог долго говорить про графику, про эффекты, про разные там детали, которые делают игру крутой. Но, давайте лучше про более важное — про атмосферу. Ту самую, за которую мы когда-то очень сильно любили FlatOut. Это было так давно — прыжки в кегли, вылетающий через лобовое стекло водитель, ржавые автомобили. Здесь всё тоже самое, только более современное, с улучшенной физикой и большим упором на гонку. То есть, если во FlatOut вы вылетали из окна буквально каждые тридцать секунд, то здесь все же нужно правильно управлять авто, входить в повороты, стараться занимать призовые места. Атмосфера шикарная, я прямо ощутил себя мелким школьником, который в 2004 году купил диск с гонкой, в которой гонка была не главным.

Итог: 11/10

В этом году было не так много гоночных симуляторов, а тех, что достойны внимания было еще меньше. Я могу с уверенностью сказать, что Wreckfest шикарна во всех отношениях и если вы когда-то любили классическую гонку FlatOut с разнообразными режимами, то эта новинка вам еще больше понравится. Здесь есть карьера, масса авто и их улучшений, есть мультиплеер, крутая физика и удобное управление. Даже не знаю что можно было еще сделать, чтобы продукт был еще привлекательнее для настоящего фаната мужских гонок. Осталось только выбрать себе тачку по душе и топить педаль газа, ведь противники только и ждут, дабы вырвать победу из ваших рук.


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