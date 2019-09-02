Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?

2019-09-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Wreckfest; [29]
В середине лета 2018 года гонка Wreckfest вышла на персональных компьютерах и порадовала преданных фанатов действительно крутым контентом. Теперь разработчики решили выпустить гонку еще и на приставках, так что мы решили освежить свои впечатления и рассказать вам о том, что же такое Wreckfest и почему это лучшая гонка на рынке видеоигр.

Режимы

Гоночные симуляторы давно привыкли баловать нас громадным набором режимов, которые на самом деле друг от друга практически ничем не отличаются. Это довольно грустно, когда заходишь в меню, видишь тьму пунктов, а потом спустя пару часов понимаешь, что на деле это все одно и то же, только в разных обертках. У Wreckfest таких проблем нет, так как буквально каждый режим напичкан невероятным количеством странных элементов, способных увлечь вас на очень длительное время. К примеру, режим карьеры выглядит весьма увлекательно и начинается с войны на газонокосилках, а режим выживания на арене вообще мой любимый. Здесь тьма возможностей развлекаться и если вы действительно получаете удовольствие от постоянных сражений, то самое время брать и запускать игру — разработчики сумели придумать столько всего необычного, что голова идет кругом. Только и успевай жать на газ, как говорится.

Физика

Данная игра может похвастаться самой реалистичной физикой разрушений транспорта на рынке видеоигр. Это выглядит настолько круто и привлекательно, насколько вообще возможно — автомобили гнутся, стекло вылетает, вмятины остаются после столкновений, есть тьма всевозможных повреждений и критических ударов. После пары часов езды в этой игре любая другая гонка с повреждениями корпуса выглядит просто смешно — если в Need For Speed после удара вы просто видите царапину на бампере, то здесь бампер гнется полностью, вылетает лобовое стекло и все в таком духе. Только за физику повреждений проект уже заслуживает самую высокую оценку — это действительно круто смотрится. Да и наблюдать за тем, как твоя колымага в разбитом состоянии приезжает к финишу первой тоже приятно. В этом, собственно, и заключается особенность данного проекта — авто разбивать весело.

Управление

Удивительно, но управлять автомобилями тоже интереснее, чем даже в некоторых хардкорных гонках. Естественно, разработчики Wreckfest решили не уходить в сторону хардкора и гонка получилась достаточно аркадной, но это не делает управление менее приятным. Заходить в занос круто, управлять авто на грязи или асфальте приятно, плюс вы всегда можете подкорректировать движение противника при помощи корпуса своего авто — для этого достаточно подтолкнуть врага своим авто. Это все действительно влияет на ощущения от геймплея, так как гонять приятно, ощущаешь даже покрытие, на котором состязаешься. Хотя, есть режимы, в которых управление нужно не столько для гонки, сколько для уничтожения врагов своим гоночным болидом. Этим разработчики всегда славились — они умеют делать из автомобилей мясо и радовать этим геймера. Понравится даже тем, кто очень редко играет в гонки.

Итог

Стоит понимать, что это не та гонка, в которой вам нужно четко входить в повороты, думать над тюнингом своего авто и все в таком духе. Нет, разработчики создали гонку, которая обязана вас развлекать, радовать, приносить адреналин в кровь и яркие эмоции. И с этим игра справляется на триста процентов — состязаться даже с ИИ интересно, не говоря уже о том, что заезды против реальных людей в мультиплеере вызывают дикий восторг. Обязательно стоит попробовать — гонка и правда шикарная, одна из лучших за последнее время.

Комментарии и отзывы Wreckfest
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