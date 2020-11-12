Обзор XIII. Необычный шутер

В последнее время делать ремейки стало модно — разработчики берут какую-то игру, вышедшую десять-двадцать лет назад, после чего добавляют современную графику и получается тот релиз, который действительно приносит удовольствие. С другой стороны, сделать новую графику не всегда основное — важно, чтобы игра ощущалась интересной. А так ли это?

Графика

Стоит сразу отметить, что игра выделяется на фоне конкурентов достаточно необычной графикой, которая выглядит очень интересно и ярко. Разработчики, как и в оригинальном продукте, решили использовать графику из комиксов — характерные очертания, рисованные текстуры, эффекты взрывов и прочие детали выглядят очень стильно и интересно, да и на рынке нет конкурентов с похожей картинкой. Конечно, есть различные RPG, которые смотрятся весьма ярко и стильно, но именно на рынке шутеров аналогов у проекта нет, а это не может не радовать. Также стоит сказать, что благодаря данной графика игра получилась менее требовательной, так как полигонов меньше и компьютер с ними справляется куда проще, чем если бы вы использовали реалистичную картинку из других проектов. Это нам очень понравилось, так как уникальность и неповторимый стиль это вегда хорошо.

Геймплей

Не могу сказать, что авторы XIII придумали какой-то новый вид геймплея, нет. Они используют классическую формулу шутера, в котором стрельба по врагам остаётся на первом месте, так что пользователь получает основное удовольствие именно от этого элемента. Хочу сказать, что с задачей сделать шутер у разработчиков точно всё получилось, так как стрелять приятно, враги достаточно умные, а это редкость, плюс у вас никогда не возникнет вопросов относительно того, как здесь играть. Нам нравятся релизы, которые запускаешь и сразу можно драться, воевать, сражаться и убивать — тогда можно сразу удовольствие получать, а не тратить море времени на то, чтобы разобраться в происходящем. Стреляйте, наслаждайтесь взрывами, проходите интересные локации, делайте то, ради чего вообще мы и заходим в шутеры. Остальное, конечно, здесь тоже радует, но именно стрельба автору принесла больше всего удовольствия.

Изменения

Стоит сказать, что оригинальная XIII вышла в 2003 году — это позволило разработчикам показать классную графику, которой ни у кого тогда не было, и рассказать интересный сюжет. Спустя тринадцать лет разработчики выпустили ремейк проекта, полностью перерисовали графику, полностью изменив общее ощущение от визуального ряда. При этом сюжетная линия осталась прежней — во главе угла оперативник, который потерял память и обвиняется в убийстве президента, но он, конечно, думает, что его подставили и старается разобраться в происходящем. Получится у него или нет — всё зависит от игрока. Нам сюжетная линия очень даже понравилась, так как она крайне интересная в плане подачи, да и связь с реальным убийством Кеннеди тоже делает историю лишь более увлекательной.

Итог

Разработчики нас действительно порадовали — здесь шикарная графика, отличные механики и тот самый сюжет, который мы так любили давным давно. Если вы тоже поклонник шутеров с интересным сюжетом, то вам новинка точно понравится и принесет просто море положительных эмоций от прохождения. При этом стоимость проекта ниже, чем у ААА-игр, плюс у вас есть возможность поиграть с комфортом даже на том компьютере, который современные проекты просто не тянет. Это всё складывается в довольно интересную картину, которая позволяет нам поставить игре самую высокую оценку — лучше шутеров за последнее время мы точно не видели.

Комментарии и отзывы XIII
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