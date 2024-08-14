Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G: Стоит ли покупать?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G — это смартфон среднего ценового сегмента, сочетающий в себе отличную производительность и доступную цену. Он предлагает набор характеристик, привлекающих внимание тех, кто хочет получить максимум возможностей за свои деньги.

В этом обзоре от TechTrendy подробно рассмотрены ключевые аспекты устройства, включая дизайн, производительность, камеры и батарею.

Дизайн и дисплей

Redmi Note 9 Pro 5G выполнен в привычном стиле линейки, с обеими панелями из стекла, защищенными Corning Gorilla Glass 5. Корпус устройства включает пластиковую рамку и доступен в таких цветах, как Gray, Blue и Red/Mint. Однако темные оттенки задней панели могут быстро собирать отпечатки пальцев.

Экран смартфона — это 6,67-дюймовый IPS LCD с разрешением Full HD+ (2400x1080 пикселей) и плотностью 395 ppi. Он достаточно яркий для комфортного использования даже при солнечном свете. Однако по краям дисплея могут возникать небольшие проблемы с цветопередачей, особенно заметные на светлых фонах. Вырез для фронтальной камеры, расположенный по центру, иногда мешает при просмотре видео или в играх.

Производительность

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 750G 5G в паре с графическим чипом Adreno 619, что обеспечивает стабильную и быструю работу при решении большинства задач. Смартфон представлен в нескольких вариантах памяти:

128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной.

128 ГБ/256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной.

Также предусмотрена возможность расширения хранилища с помощью microSD до 512 ГБ. В повседневной эксплуатации устройство демонстрирует хорошую производительность, справляясь с многозадачностью, играми и воспроизведением мультимедиа без значительных задержек и сбоев.

Камеры

Redmi Note 9 Pro 5G выделяется своей камерой. Основная камера с разрешением 108 МП и сенсором 1/1.52" обеспечивает качественные снимки при хорошем освещении и поддерживает запись видео в 1080p. Автофокусировка (PDAF) помогает быстро и точно настраивать фокус.

Дополнительно, смартфон оснащен 8-МП ультра-широкоугольной камерой с углом обзора 118 градусов, 2-МП макрокамерой с автофокусом и 2-МП датчиком глубины для портретных снимков.

Ультра-широкоугольная камера захватывает больше пространства, но при недостатке света детали могут немного теряться. Макрокамера демонстрирует отличную четкость при съемке мелких объектов.

Фронтальная камера с разрешением 16 МП и диафрагмой f/2.5 хорошо справляется со съемкой при дневном свете и записывает видео в 1080p.

Батарея

Redmi Note 9 Pro 5G оборудован аккумулятором емкостью 4820 мАч, что позволяет ему работать до двух дней при умеренном использовании. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, благодаря которой можно восстановить заряд до 50% менее чем за час. Зарядное устройство на 33 Вт уже включено в комплект поставки.

Заключение

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G — удачный выбор в среднем ценовом сегменте, предлагающий отличное сочетание производительности, качественного экрана, хороших камер и длительного времени работы от батареи.

Хотя устройство имеет некоторые мелкие недостатки, такие как предустановленные приложения и незначительные проблемы с цветопередачей по краям экрана, они не сильно влияют на его общую привлекательность.

Этот смартфон подойдет как для повседневных задач, так и для развлечений, оставаясь одним из лучших вариантов в своей ценовой категории.