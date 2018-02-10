Обзор Xilence I250PWM (XC032). Бюджетно и прохладно

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Большинство современных систем охлаждения стоят достаточно дорого - все эти башенные кулеры за две-три тысячи рублей, СВО за примерно те же деньги, не всегда доступны пользователям, да и не всегда необходимы. Давайте не будем забывать, что не все компьютеры собираются с целью поиграть в топовые игры на самой крутой видеокарте с разогнанным процессором, достаточно большую долю ПК на рынке составляют обычные компьютеры для казуального использования - просмотра фильмов, работы с документами, почтой и интернетом, общения в социальных сетях и мессенджерах.Для такого рода компьютеров тоже нужно охлаждение, но никто не будет в простенький компьютер для работы с документами ставить СВО на три секции, это тоже самое, что гвозди iPhone X забивать. Здесь встает вопрос о доступном решении, ведь просто так поставить процессор тоже нельзя. Да, есть боксовые решения, которые неплохо справляются, но в последнее время производители стали выпускать процессоры без кулера.В этой ситуации, да и других тоже, вполне можно присмотреться к модели Xilence I250PWM (XC032), которую мы протестировали и остались довольны полученными результатами. Стоимость данной железки составляет чуть больше десяти долларов, то есть именно та сумма, которую вы доплачиваете в случае покупки процессора с боксовым кулером. Сегодня я расскажу про характеристики продукта, его дизайн и ситуации, в которых Xilence I250PWM покажет себя наилучшим образом.

Комплект поставки

Поставляется продукт в достаточно прочной коробке с цветной полиграфией. Это фирменный стиль упаковки компании, у нас на тестах был корпусный вентилятор Xilence и он поставлялся в коробке аналогичного стиля.

На коробке имеются все характеристики кулера, есть логотип и нарисован сам продукт, больше ничего интересного на коробке нет и сама по себе она очень компактная, много места на шкафу занимать не будет.

Дизайн корпуса

Внутри нас ждет сам кулер и небольшая подкладка, которая отгораживает днище девайса от самой коробки. Комплект максимально простой, ну а что вы еще хотели за десять долларов.Не могу сказать, что дизайн данного устройства меня чем-то удивил. В принципе, такого эффекта я и не ждал - это достаточно простой процессоры кулер, который создавался для определенных задач и он с ними (спойлер) справляется. Однако, для многих пользователей дизайн и вообще внешние данные железок важнее того, что они делают, так что на этом тоже стоит остановиться.Радиатор кулера стандартных размеров, не отличается от размеров стандартного боксового варианта. Не выпирает, не мешает установке планок оперативной памяти, нет никаких проблем с установкой продукта на материнскую плату.

На радиаторе расположен вентилятор с черным корпусом и красными лопастями. Смотрится, кстати, достаточно привлекательно и если вы хотите получить от устройства еще и дизайн, то эта модель вам понравится. Особенно, если расцветка корпуса с красными деталями.Про рамку нечего говорить, она тоже стандартная и после установки вы её больше не увидите.

Характеристики

Xilence I250PWM (XC032) Данные Сокет Intel LGA 1150/1151/1155/1156 Размеры вентилятора 92 x 92 x 25мм Вращение вентилятора 800-2500 RPM Уровень шума 17,6-26,4 дБ Общие размеры 95 x 95 x 69,5мм Вес 326 r Термопаста нанесена

Сферы применения

В плане внешнего вида к устройству нет никаких вопросов, это добротно собранный кулер для охлаждения процессора, с термопастой на площадке, без лишних деталей и так далее.Для себя я вижу несколько вариантов использования данной системы охлаждения.Первый вариант - установка на процессор без потенциала к разгону. Например, купили вы себе Inte Core i5 6600 и не хотите тратить уж сильно много денег на систему охлаждения, либо процессор еще проще и вкладываться в башенный кулер особого смысла нет. Ставите данную модель и все хорошо, процессор охлаждается, система работает стабильно и без лишнего шума.

Второй вариант - у вас достаточно мощный процессор с разгоном, но система охлаждения вышла из строя. Такое бывает - СВО протекла, радиатор помялся, вентиляторы слишком шумят или вообще ведут себя странно. Покупать сразу новую дорогую систему дорого, а оставить компьютер на время накопления денег без охлаждения вовсе тоже нельзя. Покупаете эту железку, пользуетесь месяца два-три, покупаете крутую СВО, а этот продукт кладете в коробку и на полку, до лучших времен.

Итог

Третий вариант - замена штатного бокового варианта. Чем чистить его, менять смазку в подшипнике и так далее, можно просто купить эту модель на замену.Конечно, я не могу сказать, что это самое лучшее решение на рынке и бегом все покупать именно этот бешеный кулер. Это бюджетное решение для определенного типа компьютеров, которые не требуют мощного охлаждения. Для тех компьютеров, на которых вы будете пользоваться браузером, почтой, офисным набором приложений, может даже играть, если не сильно нагружать процессор. Для всего этого модели хватит с запасом.

Выше я уже описал варианты, в которых я данную систему охлаждения вижу максимально эффективно. Если вы думаете иначе или знаете еще более интересные ситуации - пишите в комментариях, обязательно обсудим! И, не забудьте на наш YouTube канал подписаться, там обзоры каждый день выходят, правда-правда.