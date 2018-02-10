Обзор Xilence I250PWM (XC032). Бюджетно и прохладно

2018-02-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xilence I250PWM (XC032); [179]
Большинство современных систем охлаждения стоят достаточно дорого - все эти башенные кулеры за две-три тысячи рублей, СВО за примерно те же деньги, не всегда доступны пользователям, да и не всегда необходимы. Давайте не будем забывать, что не все компьютеры собираются с целью поиграть в топовые игры на самой крутой видеокарте с разогнанным процессором, достаточно большую долю ПК на рынке составляют обычные компьютеры для казуального использования - просмотра фильмов, работы с документами, почтой и интернетом, общения в социальных сетях и мессенджерах.

Для такого рода компьютеров тоже нужно охлаждение, но никто не будет в простенький компьютер для работы с документами ставить СВО на три секции, это тоже самое, что гвозди iPhone X забивать. Здесь встает вопрос о доступном решении, ведь просто так поставить процессор тоже нельзя. Да, есть боксовые решения, которые неплохо справляются, но в последнее время производители стали выпускать процессоры без кулера.

В этой ситуации, да и других тоже, вполне можно присмотреться к модели Xilence I250PWM (XC032), которую мы протестировали и остались довольны полученными результатами. Стоимость данной железки составляет чуть больше десяти долларов, то есть именно та сумма, которую вы доплачиваете в случае покупки процессора с боксовым кулером. Сегодня я расскажу про характеристики продукта, его дизайн и ситуации, в которых Xilence I250PWM покажет себя наилучшим образом.

Видео обзор

Комплект поставки

Поставляется продукт в достаточно прочной коробке с цветной полиграфией. Это фирменный стиль упаковки компании, у нас на тестах был корпусный вентилятор Xilence и он поставлялся в коробке аналогичного стиля.

На коробке имеются все характеристики кулера, есть логотип и нарисован сам продукт, больше ничего интересного на коробке нет и сама по себе она очень компактная, много места на шкафу занимать не будет.

Внутри нас ждет сам кулер и небольшая подкладка, которая отгораживает днище девайса от самой коробки. Комплект максимально простой, ну а что вы еще хотели за десять долларов.

Дизайн корпуса

Не могу сказать, что дизайн данного устройства меня чем-то удивил. В принципе, такого эффекта я и не ждал - это достаточно простой процессоры кулер, который создавался для определенных задач и он с ними (спойлер) справляется. Однако, для многих пользователей дизайн и вообще внешние данные железок важнее того, что они делают, так что на этом тоже стоит остановиться.

Радиатор кулера стандартных размеров, не отличается от размеров стандартного боксового варианта. Не выпирает, не мешает установке планок оперативной памяти, нет никаких проблем с установкой продукта на материнскую плату.

На радиаторе расположен вентилятор с черным корпусом и красными лопастями. Смотрится, кстати, достаточно привлекательно и если вы хотите получить от устройства еще и дизайн, то эта модель вам понравится. Особенно, если расцветка корпуса с красными деталями.

Про рамку нечего говорить, она тоже стандартная и после установки вы её больше не увидите.

В плане внешнего вида к устройству нет никаких вопросов, это добротно собранный кулер для охлаждения процессора, с термопастой на площадке, без лишних деталей и так далее.

Характеристики

Xilence I250PWM (XC032) Данные
СокетIntel LGA 1150/1151/1155/1156
Размеры вентилятора92 x 92 x 25мм
Вращение вентилятора800-2500 RPM
Уровень шума17,6-26,4 дБ
Общие размеры95 x 95 x 69,5мм
Вес326 r
Термопастананесена

Сферы применения

Для себя я вижу несколько вариантов использования данной системы охлаждения.

Первый вариант - установка на процессор без потенциала к разгону. Например, купили вы себе Inte Core i5 6600 и не хотите тратить уж сильно много денег на систему охлаждения, либо процессор еще проще и вкладываться в башенный кулер особого смысла нет. Ставите данную модель и все хорошо, процессор охлаждается, система работает стабильно и без лишнего шума.

Второй вариант - у вас достаточно мощный процессор с разгоном, но система охлаждения вышла из строя. Такое бывает - СВО протекла, радиатор помялся, вентиляторы слишком шумят или вообще ведут себя странно. Покупать сразу новую дорогую систему дорого, а оставить компьютер на время накопления денег без охлаждения вовсе тоже нельзя. Покупаете эту железку, пользуетесь месяца два-три, покупаете крутую СВО, а этот продукт кладете в коробку и на полку, до лучших времен.

Третий вариант - замена штатного бокового варианта. Чем чистить его, менять смазку в подшипнике и так далее, можно просто купить эту модель на замену.

Итог

Конечно, я не могу сказать, что это самое лучшее решение на рынке и бегом все покупать именно этот бешеный кулер. Это бюджетное решение для определенного типа компьютеров, которые не требуют мощного охлаждения. Для тех компьютеров, на которых вы будете пользоваться браузером, почтой, офисным набором приложений, может даже играть, если не сильно нагружать процессор. Для всего этого модели хватит с запасом.

Выше я уже описал варианты, в которых я данную систему охлаждения вижу максимально эффективно. Если вы думаете иначе или знаете еще более интересные ситуации - пишите в комментариях, обязательно обсудим! И, не забудьте на наш YouTube канал подписаться, там обзоры каждый день выходят, правда-правда.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HARPER PB-20002. Внешний аккумулятор мощностью 20000 мАч. Обзор HARPER PB-20002. Внешний аккумулятор мощностью 20000 мАч.
Обзор CARCAM Z7. Видеорегистратор зеркалоОбзор CARCAM Z7. Видеорегистратор зеркало
Обзор Oregon Scientific SG338R. Умный глобус с поддержкой ARОбзор Oregon Scientific SG338R. Умный глобус с поддержкой AR
Обзор видеокарты PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC (VCGGTX10606XGPB-OC)Обзор видеокарты PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC (VCGGTX10606XGPB-OC)
Обзор Acer H7850. 4К-проектор для домашнего кинотеатраОбзор Acer H7850. 4К-проектор для домашнего кинотеатра
BQ выпустила смартфон совместно с ФК Спа...
BQ выпустила смартфон совместно с ФК Спа7 февраля состоялась пресс-конференция BQ и Спартак, где рассказали о планах на будущее компаний и подроб...
Предварительный обзор Antec DF500. Недор...
Предварительный обзор Antec DF500. НедорМы привыкли к тому, что современные корпуса для компьютеров с красивой подсветкой и большим боком окном с...
Fearea — MOBA игра из Сочи...
Fearea — MOBA игра из Сочи2 февраля состоялась презентация игры FeArea. Ее разработкой занимается компания Muvgames из Сочи, в кото...
Предварительный обзор MSI Optix MPG27CQ....
Предварительный обзор MSI Optix MPG27CQ.Компания MSI официально показала монитор Optix MPG27CQ, который получился весьма неплохим решением и даже...
Обзор Mahjong. Интересный вариант...
Обзор Mahjong. Интересный вариантЯ постоянно говорю о том, чт осовремените мобильные игры стали скучными и весьма однообразными. Все дело ...
Обзор Deppa USB Type-C. Многопортовый ха...
Обзор Deppa USB Type-C. Многопортовый хаВ современных устройствах становится все меньше разъемов для подключения устройств, не достаточно USB-пор...
Обзор Space Cats Evolution. Это очень ми...
Обзор Space Cats Evolution. Это очень миВ большинстве ситуаций казуальные игры оказываются весьма страшными, странными и неуклюжими - играть в та...
Обзор PNY USB-C Card Reader. Универсальн...
Обзор PNY USB-C Card Reader. УниверсальнПосле обновления линейки MacBook Pro, которые получили только разъемы USB Type-C, передача файлов с внешн...
Обзор Keelo. Спорт за деньги...
Обзор Keelo. Спорт за деньгиСегодня разговор вновь пойдет о здоровье и вашем теле.Сейчас очень много пользователей стали задумываться...
Frostpunk — градостроительная стратегия ...
Frostpunk — градостроительная стратегия 1 февраля в Москве прошла презентация, которая была посвящена стратегии с элементами выживания Frostpunk....
Предварительный обзор SilverStone RL06BR...
Предварительный обзор SilverStone RL06BRВ последнее время достаточно много производителей стали выпускать свои компьютерные корпуса с закаленным ...
Обзор Quiz the Movie. Игра на знание фил...
Обзор Quiz the Movie. Игра на знание филСовременные мобильные игры стали более простыми и все больше игроков проводят время в такого рода продукт...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor