Обзор Zombie Rollerz: Pinball Heroes. Лучшая пинбольная игра против зомби

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Предыстория

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию весьма интересную новинку 2022-го года от Zing Games Inc. Встречайте, перед вами невероятная смесь классического пинбола, сопровождающийся защитой от зомби и, так называемая, «рогалика» - Zombie Rollerz: Pinball Heroes. Игра, как нам кажется, сумеет заинтересовать внимание многих геймеров, в первую очередь, своей подачей и интересными решениями. Давайте детальней познакомимся с данной игрой.Перед нами весьма любопытный проект, где нет сильного упора на сюжетную составляющую, в связи с чем разработчики добавили лишь диалоговое общение между различными НПС, которые периодически всплывают по выполнению задач.

Однако сама история начинается с того, что главный герой попадает, а если быть точным, падает головой на какой-то непонятный остров, где его встречает какой-то странный дед, который начинает Вас обучать искусству игры в Zombie Rollerz: Pinball Heroes.

Все довольно просто и понятно, их земли заполонила чума и орды зомби, с которыми придется сражаться и отбивать территории, проходя все дальше и уничтожать громадных боссов.

Геймплей

Вы когда-нибудь играли в классический пинбол? Наверняка многие помнят, как это было весело и увлекательно. Разработчикам из Zing Games Inc. удалось не просто создать совершенно новый классический пинбол, но и объединить его в один тандем с «зомбо апокалипсисом».

Задача игроков весьма простая – есть множество различных локаций, которые необходимо проходить и у игроков ограниченное количество ходов по ней. То есть по завершению ходов предыдущие клетки постепенно заражаются чумой и проходя по ним вы будете получать урон по своему персонажу, соответственно будете терять здоровье, что ни к чему хорошему не приведет.

На данной карте размещено множество монстров, сундуков и различных бонусных вещей, которые вы сможете забирать. Однако полностью прочистить карту и забить свой инвентарь золотом и различными апгрейдами не получится, так как придется выбирать свой маршрут заранее и переходить на другую локацию при помощи специального портала, до которого, собственно, и необходимо добежать.

После начала нападения на того или иного противника, вы попадете в основной режим игры классического пинбола. Тут-то и начинается все веселье. В вашем распоряжении огненный шар, который необходимо выстреливать из арбалета на поле брани и дальше бить своих врагов.

Каждая карта боя по-своему уникальна, и она разделена на несколько режимов: стандартные бои с ловушками и толпами зомби, босс, сокровищница и зоны с логическими задачками, которые необходимо будет выполнять, чтобы получить награду и пройти уровень. Задача игроков весьма проста – уничтожить всех зомби и добыть спрятанные награды.

Помимо шарика, который будет использоваться в качестве основной ударной силы, игрокам доступно добавление всевозможных дополнительных умений, которые активируются по таймингу, либо по набору энергии, которую необходимо собирать на военной карте. Это будет Вашей дополнительной гарантией в успешной борьбе против зомби.

На карте периодически будут появляться кристаллы, встав на клетку которого дается возможность улучшить и усилить тот или иной навык. Но, помимо этого, на карте также появляется специальная лаборатория, где усиления и различные дополнения к вашей коллекции можно будет приобрести за добытое золото.

Дополнительные умения будут открываться для игроков по мере прокачки персонажа. После каждого повышения уровня дается на выбор одно из двух вариантов. Прежде чем нажимать на иконку с навыком советует прочитать, что оно делает и сделать выбор.

Графическая и звуковая составляющая

Управление перенесено на две правую/левую кнопки мышки и привычные QWE/пробел/Lшифт на клавиатуре. Кроме того, любители джойстиков могут подключить к ПК геймпад.Несмотря на то, что перед нами классический пинбол, разработчикам следует отдать должное за проработку игровых объектов. Все детали отлично прорисованы, хоть и в мультяшной форме. Плюс ко всему этому следует добавить тот факт, что вряд ли игроки столкнуться здесь с какими-то лагами, подвисаниями и другими проблемами в игровом процессе. Вам лишь остается наслаждаться уничтожением зомби.

Итоги

Если большинство геймеров привыкло играть в различные игры в сопровождении своей любимой фоновой музыки. В Zombie Rollerz: Pinball Heroes отлично проработана звуковая составляющая и вряд ли всю эту атмосферу, которую заложили разработчики, захочется менять в сторону музыкальных композиций.Подводя итоги по Zombie Rollerz: Pinball Heroes, следует отметить, что перед нами в действительности интересный проект классического пинбола с уничтожением толпы зомби, который позволит отвлечься от современных ММО проектов и различных шутеров и вдоволь повеселиться в данной игре. Отличная атмосфера, геймплей, графическая и звуковая составляющая, как нам кажется, сумеет заинтересовать многих геймеров. Существенных минусов выявить не удалось, да их, кажется и нет.