Обзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone II. Лучший смартфон для геймеров

Мы уже рассмотрели преимущества и недостатки игровых смартфонов Black Shark 2 Pro и Nubia Red Magic 3s, а теперь на российский рынок вошел их более продвинутый собрат ASUS ROG Phone 2. Насколько сильно он превосходит конкурентов, и оправдана ли его высокая цена? Давайте разбираться.

Дизайн

При беглом взгляде на ROG Phone 2 может показаться, что дизайн новинки просто скопировали у предшественника. Металлическая рамка, многочисленные линии, горизонтально ориентированная камера в том же замысловатом пятиугольном блоке, сенсорные курки AirTrigger II на том же месте и отсутствие вырезов для фронтальной камеры на передней панели.

Однако изменения все же есть. Во-первых, сканер отпечатков теперь под экраном. Во-вторых, медная решетка для отвода тепла стала заметно меньше. В-третьих, аппарат стал массивнее (171:77.6:9.5 мм против 158.8:76.2:8.3 мм) и тяжелее (240 граммов против 200) за счет серьезно увеличившегося в диагонали экрана. Переживать не стоит, ведь теперь играть стало даже удобнее.

Дисплей

Здесь используется 6,59-дюймовая AMOLED панель с разрешением 2340:1080 пикселей (плотность 391 ppi), соотношением сторон 19.5:9, максимальной яркостью 460 кд/м, 108% охватом цветового пространства DCI-P3 108%, как у профессиональных мониторов, поддержкой высокого динамического диапазона HDR10, временем отклика 1 мс, чувствительностью сенсорного слоя 240 Гц и, самое главное, частотой обновления 120 Гц. Плавность анимации при чтении здесь зашкаливает, а про игры и говорить не приходится. Сейчас на рынке есть лишь один игровой смартфон со 120-герцовым экраном, Razer Phone 2, но в России он не продается.

Железо и производительность

ASUS одной из первых среди производителей смартфонов оснастили свой ROG Phone 2 процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который является разогнанной версией обычного Snapdragon 855. Это 7-нанометровая восьмиядерная платформа с тактовой частотой 2.96 ГГц и графикой Adreno 640.

AnTuTu – 496226 баллов

Geekbench 4 – 11395 баллов

В сочетании с колоссальными 12 ГБ оперативной и 128 ГБ быстрой памяти UFS 3.0 аппарат демонстрирует максимально возможную производительность среди Android-смартфонов. В самом актуальном рейтинге популярного бенчмарка AnTuTu ROG Phone возглавляет таблицу с результатом 496226 баллов.

Камера

Судя по всему, двойная камера получила те же модули, что и выдвижная камера ASUS Zenfone 6: главный широкоугольный модуль с датчиком разрешением 48 Мп (топовый датчик Sony IMX586), оптикой со светосилой f/1.8 и лазерной автофокусировкой, а также 13 Мп модуль с фокусным расстоянием 11 мм и довольно редким для сверхшириков автофокусом. По детализации, цветопередаче и динамическому диапазону камера близка к топовым камерофонам, но в ночной съемке ощутимо им проигрывает – особенно моделям от Huawei. Фронтальная камера характеризуется 24 Мп, а видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.

Звук

Первое поколение ROG Phone имело высочайшее качество звучания как в стереодинамиках, так и в наушниках. ROG 2 получил поддержку профилей передачи звука через Bluetooth (aptX, aptX HD, LDAC), 3,5-мм разъем для наушников и технологию DTS:X Ultra для виртуального звука формата 7.1. При этом два динамика, выведенные во фронтальную плоскость, получили по усилителю NXP TFA9874 – в результате мы получаем невероятно громкий и чистый звук.

Аккумулятор и автономность

Большому экрану – ёмкий аккумулятор, решили в ASUS, наградив ROG Phone 2 батареей на 6000 мАч. В тесте просмотра HD-видео на максимальной яркости при включенном Wi-Fi аппарат держится 18 часов, а при обычном сценарии использования его хватит на пару дней. В комплекте со смартфоном идет зарядка мощностью 30 Вт, которая способна восполнить нулевой заряд до 100% за 90 минут. Также аппарат поддерживает проводную обратную зарядку мощностью 10 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие системы охлаждения и таких аксессуаров, как геймпад ROG Kunai GamePad, док станция TwinView, комплектный вентилятор AeroActive Cooler II, док-станций ASUS Mobile Desktop (проводное подключение к монитору), ASUS Professional Dock для подключения периферии и WiGig для беспроводного подключения смартфона к монитору.

Цена и конкуренты

Цена ASUS ROG Phone 2 в России составляет 70 тысяч рублей. Это почти в два раза больше, чем другие геймерские смартфоны на рынке – Black Shark 2 Pro и Nubia Red Magic 3s.

Вывод

Итак, ASUS ROG Phone 2 является самым продвинутым игровым смартфоном на рынке. У него лучший для мобильных игр дисплей, самый быстрый процессор, внушительные 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, на которую поместятся тысячи приложений, топовое звучание из динамиков и в наушниках, высокая автономность, качественная камера и целый чемодан (буквально) опциональных аксессуаров, которые превращают его в портативную игровую консоль. Если вам нужен лучший инструмент для Android-игр и вам не жалко потратить на него круглую сумму, то ROG Phone 2 станет лучшим выбором.