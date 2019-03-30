Обзор плюсов и минусов HUAWEI Y6 (2019). Бюджетный смартфон с кожаным задником

Вышедший у нас в прошлом году смартфон Huawei Y6 Prime (2018) предлагал довольно неплохие характеристики по очень небольшой цене, а потому снискал популярность у пользователей. Теперь на прилавках появился его преемник – Huawei Y6 (2019). Сможет ли он повторить успех предшественника?

Дизайн

На первый взгляд кажется, что перед нами очередной бюджетник Huawei с обязательным набором: каплевидный вырез под фронтальную камеру, заметная нижняя рамка с надписью «HUAWEI», пластиковая задняя панель, выполненная «под стекло», закругленные грани, камера в верхнем левом углу и сканер отпечатков пальцев посередине. Все это применимо к двум версиям в черной и синей расцветках. Однако у смартфона есть еще одна версия, и вот как раз она получилась очень эффектной. Вместо поднадоевшего пластика здесь «простроченная» кожа в бежевом цвете. Не уверены в эргономике и долговечности такого решения, но выглядит эта версия очень эффектно.

Дисплей

Здесь используется 6,09-дюймовая IPS-панель с разрешением 720:1560 пикселей (плотность 282 ppi), соотношением сторон 19.5:9, хорошей цветопередачей, отличными углами обзора и достаточным запасом яркости. Впрочем, под прямыми солнечными лучами экран блекнет, что ожидаемо для устройства с такой ценой. А вот благодаря использованию каплевидного выреза и не самой жирной нижней рамке, дисплей занимает 79,2% площади передней панели. Это отличные показатели для бюджетного смартфона. У iPhone XR, например, этот показатель равен 79%, при том что смартфон Apple дороже в пять раз.

Железо и производительность

AnTuTu – 55270 баллов

Geekbench – 2400 баллов

Выбор разработчиков предсказуемо пал на бюджетную платформу – это процессор Helio A22, выполненный по 12-нм техпроцессу. Он характеризуется четырьмя ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 2000 МГц и графическим ускорителем PowerVR GE8320. Этот же чип используется в популярном ультрабюджетнике Xiaomi Redmi 6A. Оперативной памяти здесь предусмотрено 2 ГБ, а встроенной флеш-памяти – 32 ГБ. Производительности железа будет достаточно для повседневных нужд, вроде серфинга в интернете или просмотра HD-видео, а вот требовательные игры пойдут только на минимальных настройках графики.

Камера

Основная камера здесь одна – это 13 Мп сенсор с фазовым автофокусом и светосильным объективом F1.8. Очевидно, что от модуля для замера глубины сцены решили отказаться, чтобы немного снизить цену на смартфон. Удивительно, но снимки с основной камеры получаются с неплохой детализацией и правильной цветопередачей. Динамического диапазона сенсору отчаянно не хватает, но иногда ситуацию спасает HDR. Фронтальная камера полагается на сенсор с разрешением 8 Мп и оптику со светосилой f/2.0. Видео можно записывать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD, сканера отпечатка пальцев, громкого звука благодаря поддержке технологии SuperSound, оболочку EMUI 9.0 на базе Android 9 Pie, аккумулятора на 3020 мАч, устаревшего порта microUSB, а также отсутствие модуля NFC бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Huawei Y6 (2019) можно купить в России менее чем за 9 тысяч рублей. Самый очевидный конкурент, это, разумеется, Xiaomi Redmi 6, который превосходит своего коллегу двойной основной камерой и 3 ГБ оперативной памяти. Процессор и емкость аккумулятора у них одинаковые. Также стоит вспомнить все еще доступный для покупки Meizu M6 Note с Full HD-дисплеем, двойной камерой, более шустрой платформой Snapdragon 625, 3 ГБ ОЗУ и аккумулятором на 4000 мАч. Но у него всего 16 ГБ встроенной флеш-памяти и старая ОС Android 7. Из неочевидных конкурентов – ZTE Blade A6 с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Создавая новый Y6, компания Huawei явно сделала выбор в пользу сбалансированности. Смартфон имеет современный дизайн, неплохую камеру, качественный экран и достаточную производительность. Ну а версия с кожаной задней панелью придает ему необходимой перчинки. При этом аппарат предлагается по весьма демократичной цене, что делает его привлекательным для потенциального покупателя.