Обзор плюсов и минусов HUAWEI Y9 (2019) 4/64GB. Яркий смартфон с двойными камерами и крупным дисплеем

Смартфон Huawei Y9 (2019) был представлен в Китае еще в октябре прошлого года, однако в международной продаже он появился только в начале этого года. Чем эта новинка отличается от других среднебюджетных моделей Huawei/Honor, и есть ли у нее какие-нибудь отличительные черты, кроме крупного дисплея?

Дизайн

Внешне новый Y9 мало отличается от других моделей Huawei и Honor – массивный вырез, в котором расположилась двойная фронтальная камера, металлическая рамка, вертикально ориентированная двойная камера и сканер отпечатков пальцев на глянцевом стеклянном заднике. Несмотря на огромный экран и ёмкий аккумулятор, аппарат получился довольно легким (173 грамма) и тонким (8,05 мм). Разумеется, здесь не обошлось без градиентных расцветок: черной, розово-фиолетовой и синей.

Дисплей

Экран здесь огромный – 6,5-дюймовая IPS-панель с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 396 ppi), 2.5D стеклом, скругленным по краям, соотношением сторон 19,5:9, отличными углами обзора, яркостью 376 нит и контрастностью 1500:1. Благодаря вырезу и довольно тонким рамкам, дисплей здесь занимает 82,8 % площади передней панели устройства – столько же, например, у iPhone XS. В целом, это обычный качественный дисплей смартфона среднего уровня, отвечающий всем современным требованиям.

Железо и производительность

В Huawei не стали изобретать велосипед и просто взяли за основу свою фирменную платформу для среднеуровневых смартфонов – HiSilicon Kirin 710. Она использует 4 ядра Cortex A-73 с частотой 2,2 ГГц, 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц и графический ускоритель Mali-G51 MP4. Её производительность сравнима с чипсетом Qualcomm Snapdragon 660 – то есть, самым популярным процессором для смартфонов последних двух лет. Мощи Kirin 710 в связке с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти хватит для всех повседневных задач, включая запуск нескольких ресурсоёмких приложений, а также для самых мощных игр, вроде PUBG Mobile или WOT Blitz, да на самых высоких настройках графики. Объем флеш-памяти составляет 64 ГБ, хотя в Китае эксклюзивно продается версия на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

AnTuTu – 138000 баллов

Geekbench 4 – 5600 баллов

Камеры

Основная камера здесь полагается на связку из двух модулей: главного на 13 Мп со светосильной оптикой f/1.8 и вспомогательного с датчиком на 2 Мп и объективом f/2.4, который необходим для эффекта размытия фона. Камера отличается неплохим динамическим диапазоном и, в целом, выдает неплохие детализированные снимки при хорошем освещением. Но на что-то действительно качественное в случае со столь бюджетной связкой надеяться не приходится.

Куда интересней двойная фронтальная камера с главным 16 Мп модулем со светосильной оптикой f/2.0 и 2 Мп вспомогательным модулем опять же для замера глубины пространства. Фронталка хорошо выполняет свою главную функцию (ровно и без артефактов размывает задний фон в режиме портрета) и умудряется выдавать более-менее детализированные снимки даже при слабом освещении.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельный слот для карт памяти microSD до 400 ГБ, емкий аккумулятор на 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 10 Вт, поддержку второго диапазона Wi-Fi (5 ГГц), сканер отпечатков пальцев, старый разъем microUSB 2.0 и отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Поскольку Huawei Y9 (2019) пока только готовится к выходу в России, мы не знаем его рекомендованную цену. В международную продажу аппарат вышел по цене 230 долларов, что в пересчете на наши деньги окажется довольно приятными 15 тысячами рублей. Если новинка выйдет на нашем рынке по такой же или чуть большей цене, то её главным конкурентом станет… Honor 8X. Детище молодежного бренда Huawei имеет почти идентичные характеристики, включая 6,5-дюймовый дисплей, отличаясь лишь наличием модуля NFC и менее емкой на 250 мАч батареей. Еще одним конкурентом может стать ASUS Zenfone Max Pro (M2) со схожей производительностью, модулем NFC, АКБ на 5000 мАч, но менее крупным 6,3-дюймовым дисплеем.

Вывод

Huawei Y9 (2019) оказался типичным продуктом этого китайского производителя, а именно – сбалансированным смартфоном. Он сочетает большой и качественный дисплей, отличную производительную, яркий дизайн, необходимую автономность и одну небольшую изюминку – двойную фронтальную камеру. Похожую фишку (а также множество других) получил, например, недавний флагман Samsung Galaxy S10+. Единственный недостаток новинки – отсутствие столь излюбленного в нашей стране модуля NFC. Впрочем, если Huawei установит на новый Y9 адекватную цену, то он явно будет претендовать на звание бестселлера.