Обзор плюсов и минусов Honor 8s. Самый доступный смартфон Honor

В самом начале июня в России стартовали продажи бюджетного смартфона Honor 8s, который стал самым доступной моделью в ассортименте китайского бренда. Что может предложить эта новинка за столь скромные деньги? Давайте разбираться.

Дизайн

Несмотря на принадлежность к сегменту бюджетного уровня, аппарат получил довольно эффектный дизайн. Речь идет о пластиковой задней панели с рельефом и матовым покрытием. Камера, вспышка и все надписи вынесены на полоску слева. Что до передней панели, то здесь все предсказуемо: каплевидный вырез под фронтальную камеру, довольно толстые боковые рамки и заметная нижняя рамка с надписью HONOR. На верхнем торце расположен 3,5-мм разъем для наушников, снизу – microUSB, микрофон и динамик громкой связи, а справа – клавиши питания и регулировки громкости.

Дисплей

Смартфону досталась 5,7-дюймовая IPS-панель с разрешением 1520:720 пикселей (плотность 294 PPI), соотношением сторон 19:9, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 550:1 и неплохой цветопередачей с уходом в холодные оттенки. Благодаря использованию выреза, экран здесь занимает 78,1% площади передней панели, что весьма неплохо для столь доступного устройства. В общем, перед нами обычный добротный дисплей бюджетного уровня.

Железо и производительность

AnTuTu – 56443 балла

В случае с Honor 8s выбор производителя пал не на решение от Qualcomm или фирменную платформу Kirin, а на Helio A22 от MediaTek. Это 12-нанометровая четырехъядерная платформа с тактовой частотой 2 ГГц и графикой PowerVR GE8320, которая характеризуется малым нагревом и весьма высокой энергоэффективностью. На этом же чипсете работают, например, Nokia 2.2 и Redmi 6A. Вкупе с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ памяти мощи смартфона хватит для серфинга по Сети и простеньких игр. Тяжелые игры, вроде того же PUBG, будут тормозить даже на минимальных настройках графики.

Камеры

Как и полагается столь доступному смартфону, основная камера здесь одинарная. Она представлена 13 Мп датчиком и объективом с диафрагмой f/1.8. Несмотря на скромные параметры, камера выдает весьма приличные снимки с достойной резкостью и правильным балансом белого. Конечно, в помещениях и в сумерках фото начинают сильно шуметь, а детализация значительно падает, но это нормально для бюджетника. Фронтальная камера разрешением 5 Мп способна на сносные автопортреты, а видео здесь можно записывать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Аппарат оснастили аккумулятором ёмкостью 3020 мАч. В режиме просмотра видео на максимальной яркости смартфона хватает на семь с половиной часов, а в режиме игры на максимальной яркости – почти на пять часов. Быстрой зарядки здесь не предусмотрено, а на то, чтобы восполнить заряд до 100%, уйдет два с половиной часа.

Одной строкой

Отметим наличие отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, модуля Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъема для наушников, 32 ГБ флеш-памяти, а также отсутствие сканера отпечатков пальцев.

Цена и конкуренты

В России Honor 8s оценен в 7990 рублей. Самым очевидным конкурентом является Redmi 7A, который за 7500 рублей предлагает аккумулятор на 4000 мАч и более шустрый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439. Чуть дороже Redmi 6, у которого уже 3 ГБ ОЗУ и двойная камера.

Вывод

Honor 8s получился довольно сбалансированным смартфоном бюджетного уровня. У него неплохой дисплей HD+, яркий дизайн, отличная для этой цены основная камера и есть поддержка Bluetooth 5.0. Пожалуй, единственным его недостатком является довольно медленный процессор. Так или иначе, своего покупателя Honor 8s точно найдет.