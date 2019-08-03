Обзор плюсов и минусов Huawei P Smart Z. Недорогой смартфон с выдвижной камерой

Вырезы в дисплеях устраивают не всех, а потому производители по-разному пытаются решить вопрос с размещением фронтальной камеры. За последний год на рынке появилось сразу несколько смартфонов без вырезов: Samsung Galaxy A80 с поворотной и ASUS Zenfone 6 с откидной основной камерами, а также Xiaomi Mi 9T и OnePlus 7 Pro с выдвижными фронтальными камерами. Еще одной такой новинкой стал Huawei P Smart Z, о котором мы и поговорим далее.

Дизайн

Мы привыкли, что выдвижные или откидные камеры являются привилегией дорогих смартфонов, однако в Huawei решили иначе. P smart Z принадлежит к сегменту среднебюджетных моделей, и него есть выдвижная фронтальная камера. Это смотрится эффектно, но куда важнее, что данная особенность увеличивает эффективную площадь экрана. В остальном дизайн новинки схож с другими недорогими смартфонами Huawei: скругленные грани, пластиковая рамка, вертикально ориентированная сдвоенная камера и стеклянная задняя панель с градиентной расцветкой. На выбор доступно три цвета: черный, синий и зеленый.

Дисплей

Смартфону досталась 6,59-дюймовая IPS-панель с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 391 ppi), соотношением сторон 19.5:9, максимальной яркостью 376 кд/м², широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Благодаря использованию выдвижной камеры, дисплей здесь занимает 84,3% площади передней панели. Это хороший показатель для недорогого смартфона, но он мог быть и повыше, если бы не довольно толстая нижняя рамка. Для сравнения, у другого смартфона с выдвижной фронталкой Xiaomi Mi 9T этот показатель равен 86,1%, а у флагмана iPhone XS – 82, 9%.

Железо и производительность

AnTuTu – 138070 баллов

За производительность здесь отвечает 12-нанометровая фирменная платформа Hisilicon Kirin 710F, которая располагает восемью ядрами с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G51 MP4. Это довольно среднее по мощи решение, которое почти ничем не отличается от Kirin 710. Его вы можете встретить в большинстве бюджетных и среднебюджетных смартфонов Huawei – P Smart 2019, Honor 8X или, например, Honor 20 Lite. Мощи этого процессора вкупе с 4 ГБ оперативной памяти хватит на работу с несколькими запущенными приложениями и комфортную игру на средних настройках графики в тяжелых играх, вроде PUBG Mobile.

Камера

P Smart Z получил бюджетную двойную камеру, которая состоит из главного модуля с 16 Мп датчиком и оптикой со светосилой f/1.8, а также вспомогательного 2 Мп модуля для замера глубины сцены. Сверхширокоугольный и телефото-модули по-прежнему остаются привилегией более дорогих смартфонов. Что до здешней камеры, то она способна на качественные снимки с хорошей детализацией и неплохим динамическим диапазоном в дневное время, однако в менее идеальных условиях появляются шумы и падает детализация. Что до 16 Мп фронтальной камеры, то она выдает селфи достойного качества, хотя до фронталок уровня Samsung Galaxy S10+ ей очень далеко.

Аккумулятор и автономность

Емкость батареи составляет 4000 мАч, что не могло не сказаться на толщине смартфона и массе – 8,8 мм и 196,8 г. Учитывая не самый прожорливый процессор, аппарат демонстрирует автономность выше, чем, например, у Huawei P30 lite, Nokia 7 Plus и Sony Xperia XZ2. К сожалению, функции быстрой зарядки здесь не предусмотрено.

Одной строкой

Отметим наличие слота для карт памяти microSD, 3,5-мм разъема для наушников, порта USB Type-C, сканера отпечатков пальцев и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В большинстве крупных магазинов Huawei Smart Z продается по цене в 17 тысяч рублей, но его уже можно найти и за 15 тысяч с небольшим. Самым очевидным конкурентом нам видится Redmi Note 7, который предлагает чуть более шустрый процессор, более качественную двойную камеру и поддержку быстрой зарядки. Но у него нет выдвижной фронтальной камеры и модуля NFC.

Вывод

Huawei P Smart Z получился любопытным смартфоном с изюминкой для тех, кто не хочет сильно тратиться. В остальном, это сбалансированный среднебюджетный аппарат с качественным экраном, в меру быстрым процессором, отличной автономностью и модулем для бесконтактных платежей.