Обзор плюсов и минусов Huawei Y5 (2019) 32 GB. Стильный бюджетник с кожаным задником

Бюджетные и ультрабюджетные смартфоны – довольно предсказуемый сегмент, в котором очень тяжело выделиться. Посмотрим, получится ли это у очередной новинки Huawei – Y5 (2019) – достоинства и недостатки которой мы сегодня рассмотрим.

Дизайн

Передняя панель Huawei Y5 (2019) напоминает большинство других бюджетных смартфонов: каплевидный вырез для фронтальной камеры, довольно заметные боковые рамки и толстая рамка с надписью HUAWEI. Задняя панель выглядит интереснее, поскольку она выполнена из искусственной кожи, да еще и в трех расцветках: коричневой, черной и зеленой. Основная камера расположена в левом верхнем углу, как и в других доступных моделях Huawei и Honor. При этом аппарат очень компактный – 70.78:147.13:8.45 мм и легкий – 146 граммов.

Дисплей

Компактность выражена небольшой диагональю дисплея – 5,7-дюйма. Экран характеризуется разрешением 720:1520 пикселей (плотность 295 ppi), соотношением сторон 19:9, максимальной яркостью 600 кд/м2, минимальной яркостью кд/м2, контрастностью 955:1 и неплохими углами обзора. При этом дисплей занимает 78.1% площади передней панели, что является довольно хорошим показателем в этом сегменте. Для сравнения, у Redmi 7 экран занимает 81.5% площади фронтальной панели, а у Nokia 3.2 – 80%.

Железо и производительность

AnTuTu – 56440 баллов

Geekbench – 1826 баллов

За производительность здесь отвечает Mediatek MT6761 (Helio A22) – 12-нанометровый чипсет, который характеризуется четырьмя ядрами с тактовой частотой 2 ГГц и графикой PowerVR GE8320. Это довольно бюджетное решение, которое используется в таких смартфонах, как Vivo Y90, Redmi 6A и Huawei Y6 (2019). Мощи этого процессора вкупе с 2 ГБ оперативной памяти хватит лишь для простых задач, вроде серфинга по Сети и просмотра HD-видео, а вот о ресурсоёмких играх можно забыть.

Камера

Основная камера здесь одинарная – она полагается на 13 Мп сенсор и оптику с диафрагмой f/1.8. Камера может похвастаться довольно высоким для бюджетного сегмента динамическим диапазоном и неплохой детализацией. Конечно, все это справедливо для дневной съемки, а вот при недостаточном освещении картинка начинает сильно шуметь. Простенькая 5-Мп фронтальная камера выдает на удивление сносные селфи, а видео здесь можно записывать в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Смартфону достался аккумулятор средней ёмкости – 3020 мАч. Судя по многочисленным тестам, автономность устройства находится также на среднем уровне и сравнима с Redmi 7 и Motorola Moto E5 Play. Разумеется, никакой быстрой зарядки здесь не предусмотрено.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, слот для карт памяти microSD до 1 ТБ, а также отсутствие сканера отпечатка пальцев и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Huawei Y5 (2019) оценен в 8000 рублей. Его главный конкурент Redmi 7A может похвастаться аккумулятором на 4000 мАч, однако многих может смутить несколько устаревший дизайн с рамками и без всяких вырезов.

Вывод

Huawei Y5 (2019) выглядит довольно сбалансированным смартфоном с хорошим дисплеем, неплохой камерой, сносным бюджетным процессором и выделяется прежде всего необычным дизайном с задней панелью под кожу. Благодаря этой особенности смартфон точно не затеряется среди конкурентов.