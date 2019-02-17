Обзор плюсов и минусов LG Q7. Недорогой смартфон с фишками флагмана

Мы хвалили флагманский смартфон LG G7 ThinQ за топовую производительность, защищенное исполнение, хорошие камеры и едва ли не лучшее звучание в наушниках среди смартфонов. Более простая модель LG Q7 унаследовала от старшего собрата защищенный корпус и поддержку технологии объемного звука DTS:X. Есть ли у этого среднебюджетного смартфона еще какие-нибудь особенности?

Дизайн

Первое, на что обращаешь внимание в LG Q7, это его компактность. 5,5-дюймовый смартфон с «вытянутым» соотношением сторон 18:9 оказывается гораздо удобнее своих более крупных собратьев. Самое главное, что им можно легко пользоваться одной рукой. Этому способствует небольшая толщина (7,99 мм) и совсем уж непривычная масса (всего 145 г). В LG не стали мудрить с вырезами, а потому на передней панели можно увидеть две довольно заметные рамки. Рамка корпуса выполнена из металла, а задняя панель из глянцевого пластика, который выглядит не хуже более маркого стекла.

Дисплей и звук

Кстати, как и флагман LG G7 ThinQ, этот смартфон имеет пыле- и влагозащиту согласно степени IP68, а также защиту по стандарту MIL-STD 810G. Последний предусматривает работу в диапазоне температур от -20 до +60 градусов, падение с высоты 1,2 метра на фанерную(!) поверхность, при сильном дожде с порывом ветра 10 м3/час и при давлении 57.2 кПа (4.5 км).Здесь используется 5,5-дюймовая IPS-панель с разрешением 2160:1080 пикселей (отличная плотность 442 ppi), максимальной яркостью 433 кд/м2 (цвета немного блекнут на солнце), контрастностью 1263:1, хорошей цветопередачей и очень качественным олеофобным покрытием.

Говоря о звуке, в первую очередь стоит упомянуть наличие 3,5-мм разъема для наушников. Второе, это поддержка кодека DTS:X, который обеспечивает виртуальный 7.1-канальный звук. При использовании проводных наушников вы получите дейстительно качественное звучание с хорошим запасом громкости, достойными басами и детализацией. А вот с беспроводными наушниками такой звук получить не удастся, поскольку здесь нет поддержки стандарта aptX для передачи данных высокого разрешения.

Железо и производительность

Пожалуй, самое слабое место LG Q7, это его аппаратная платформа. Разработчики сделали выбор в пользу восьмиядерного чипсета Mediatek MT6750S с частотой 1,5 ГГц и графикой ARM Mali-T860MP2 с тактовой частотой 700 МГц. Он работает в связке с 3 ГБ оперативной памяти. Результаты бенчмарков довольно красноречивы – смартфон проигрывает в производительности не только среднебюджетным конкурентам, но и вполне бюджетным моделям. Да, мощи его железа вполне достаточно для комфортной работы приложений, веб-серфинга и просмотра видео, но тяжелые игры пойдут только на минимальных настройках графики.

AnTuTu -55100

Geekbench 4- 2140

Камеры

LG Q7 относится к тому редкому нынче типу смартфонов, который оснащается одинарной тыльной камерой. Здесь используется 13 Мп модуль с объективом светосилой ƒ/2,2 и углом обзора объектива 77°. Отметим фазовый автофокус, который работает довольно быстро и точно, а также систему искусственного интеллекта для QLens. Камера способна выдать довольно качественные кадры с хорошей резкостью в хорошем освещении и, несмотря на слабую светосилу оптику, неплохие снимки при слабом освещении. Судя по всему, ИИ, перекочевавший с флагманов, работает как надо. Фронтальная камера разрешением 8 Мп способна делать «портретные» фото с эффектом размытие и, в целом, снимает на уровне бюджетных устройств.

Автономность

Смартфон получил аккумулятор средней емкости – на 3000 мАч. В режиме проигрывания HD-видео на максимальной яркости при включенном Wi-Fi его хватит на шесть часов. Учитывая небольшой дисплей и слабое железо, результат ниже среднего. Зато здесь предусмотрена быстрая зарядка мощностью 15 Ватт. Восполнить заряд батареи до 50% можно за полчаса, а до 100% – за 80 минут.

Одной строкой

Нельзя не отметить наличие отдельного слота для карт microSD до 512 ГБ, современного порта USB Type-C (USB 2.0), модуля NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие двухдиапазонного Wi-Fi (только 2,4 ГГц).

Цена и конкуренты

Изначально LG Q7 был оценен в России в 25 тысяч рублей, но сейчас его можно купить меньше чем за 17 тысяч. Но и в этой ценовой категории у него множество серьезных конкурентов. Например, оцененный на несколько тысяч меньше бюджетник Huawei P Smart 2019 предлагает в два раза более шустрый процессор и двойную камеру, Xiaomi Mi A2 может похвастаться чипсетом Snapdragon 660 и качественными камерами, а долгоиграющий ASUS Zenfone Max Pro (M2) – аккумулятором на 5000 мАч. Сопоставимую с LG Q7 компактность может предложить 5,45-дюймовый Xiaomi Redmi 6 – в меру шустрый бюджетник с двойной камерой и ценой 12 тысяч рублей в официальной рознице.

Вывод

Мы уже привыкли к тому, что компания LG выпускает хорошие, но довольно специфичные смартфоны. LG Q7 не стал исключением. Он сочетает защищенное исполнение, как у флагмана, и уникальное в этой ценовой категории качество звучания с очень слабой производительностью и весьма посредственной автономностью. Также отметим качественный дисплей, неплохие камеры, поддержку быстрой зарядки и модуль NFC, которые ожидаешь увидеть в смартфоне с такой ценой. Более доступные конкуренты обходят его сразу по нескольким параметрам, но ни один не может предложить столь редкого сочетания вышеупомянутых характеристик. А потому LG Q7 явно найдет своего покупателя.