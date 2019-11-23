Обзор плюсов и минусов Meizu M10 3/32GB. Яркий бюджетник с аккумулятором на 4000 мАч

В начале ноября китайская компания Meizu вернулась на российский рынок с тремя новинками: мощным Meizu 16Xs, среднеуровневым Meizu Note 9 и бюджетным Meizu M10. Мы уже рассмотрели преимущества и недостатки первых двух моделей, а сегодня подробно ознакомимся с характеристиками самой доступной новинки.

Дизайн

Кажется, все уже начали привыкать к тому, что подавляющее большинство бюджетных смартфонов имеют одинаковый дизайн. Meizu M10 из их числа. Каплевидный вырез на передней панели, довольно заметная нижняя рамка, сканер отпечатков пальцев посередине, вертикально ориентированная тройная камеру в углу переливающейся разными оттенками задней панели – все это мы видели уже в десятках моделей. Кстати, расцветок предусмотрено три: синяя, черная и фиолетово-красная. Аппарат имеет довольно крупные для 6,5-дюймового дисплея габариты (164,87:76,33:8,45 мм) и массу (184 грамма), из-за чего пользоваться им одной рукой достаточно неудобно.

Дисплей

Аппарат получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 720:1600 пикселей (270 ppi), соотношением сторон 20:9, максимальной яркостью 450 нит, правильной (насколько это возможно для бюджетника) цветопередачей и широкими углами обзора. Адаптивная регулировка яркости здесь работает довольно корректно.

Железо и производительность

За аппаратную мощь здесь отвечает платформа MediaTek MT6757CD (Helio P25). Это 16-нанометровая восьмиядерная однокристальная система с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-T880 MP2. Этот чипсет можно встретить в таких смартфонах, как Meizu Pro 7, Doogee Mix 2 и Ulefone T1. В сочетании с 3 ГБ оперативной памяти (есть вариант на 2 ГБ ОЗУ) аппарат показывает производительность, которой достаточно для большинства задач, вроде серфинга по Сети или просмотра HD-видео, а вот о требовательных к железу играх можно сразу забыть.

Камеры

Формально Meizu M10 оснащается тройной камерой. Главный модуль здесь характеризуется 13 Мп датчиком изображения и оптикой со светосилой f/2.0. Второй модуль представляет собой 2-Мп датчик для замера глубины сцены, а вот третий… является его полной копией. Для чего Meizu поставила две одинаковые камеры, тот еще вопрос. Ведь портретные снимки с размытием заднего плана, как мы знаем на примере предыдущих поколений Google Pixel, можно делать и с одной камерой.

Сами снимки, сделанные в условиях хорошего освещения, получаются довольно детализированными и с неплохим динамическим диапазоном, а вот в темное время суток и в помещении качество фотографий сильно падает – к сожалению, этим страдают все бюджетные смартфоны. Видео здесь можно записывать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду, а фронтальная камера характеризуется 8-Мп модулем и поддержкой HDR.

Аккумулятор и автономность

Одной из особенностей новинки стал её аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Учитывая разрешение HD+ и не самый шустрый процессор, от Meizu M10 можно ожидать отличной автономности. Однако на деле в обычном режиме использования он продержится лишь сутки. Возможно, в этом виновата большая диагональ дисплея. Поддержки быстрой зарядки здесь не предусмотрено.

Одной строкой

Отметим наличие 3.5-мм разъема для наушников, устаревшего разъема microUSB 2.0, слота для карт памяти microSD до 128 ГБ, а также отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Meizu M10 в версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти можно купить за 10 тысяч рублей. Его главным конкурентом в этом ценовом сегменте является Redmi 8, который стоит в официальной рознице те же 10 тысяч. При этом у смартфона Xiaomi более ёмкий аккумулятор на 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки и надежный чипсет Qualcomm Snapdragon 439.

Вывод

Meizu M10 получился довольно противоречивым бюджетником. С одной стороны, он получил большой и яркий дисплей, современный дизайн и не самый медленный процессор. С другой стороны, у него не лучшая для такой батареи автономность и сразу две бесполезные камеры. Вряд ли с таким набором можно составить конкуренцию тому же Redmi 8.