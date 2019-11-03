Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64GB. Официально в России

Недавно компания Meizu закрыла собственный офис и фирменные магазины в России, чем вызвала большую обеспокоенность своих фанатов. Говорили даже о скором банкротстве всей компании. К счастью, поклонники продукции могут спать спокойно: Meizu возвращается на наш рынок с тремя новыми моделями и обещает больше не покидать его, о чем вчера сообщил старший вице-президент Meizu Вонг Чжипань. Новым дистрибьютором выступит компания Elko Group.

«Смартфоны Meizu последние несколько лет пользовались заслуженной популярностью у российских потребителей. C помощью новых высокотехнологичных моделей, которые анонсированы сегодня, мы планируем поднять узнаваемость бренда Meizu на новый уровень», - поделился планами мистер Вонг.

Meizu M10

Смартфон обладает экраном с диагональю 6,5 дюймов и разрешением 1600x720 точек. За счет каплеобразного выреза, полезная площадь экрана занимает 88% от фронтальной поверхности.

Основная камера имеет три объектива на 13+2+2 пикселей, а фронтальная камера здесь на 8 Мп с алгоритмом стабилизации ArcSoft. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P25 с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти.

Meizu Note9

Встроенные аккумулятор имеет емкость 4000 мАч, а работает устройство под управлением ОС Android 9. Сканер отпечатков встроен в заднюю панель. Модель будет представлена в черном, красном и синем цветах по цене 11 990 рублей.Дисплей с IPS матрицей обладает диагональю 6,2 дюйма, разрешением 2232x1080 пикселей и каплеобразным вырезом.

Основная камера имеет сенсор на 48 Мп с дополнительным теле-модулем на 5 Мп. Фронтальная камера на 20 пикселей обеспечивают неплохую детализацию снимка.

Сердцем смартфона является процессор Qualcomm Snapdragon 675, оперативной памяти здесь 4 Гб, постоянной – 64 Гб. Сканер находится на задней крышке, а автономность обеспечивает батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Meizu 16xs

Работает смартфон на Android 9. Устройство будет продаваться в черном, синем и белом цветах по цене 14 990 рублей.Флагман новой линейки. SuperAMOLED дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение 224x1080 точек. Производителю удалось отказаться от вырезов, при этом, за счет минимальных рамок, полезная площадь экрана составляет более 90% от фронтальной поверхности.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675 с 6 ГБ оперативной памяти. Гаджет работает на Android 9.0 с фирменной оболочкой Flyme7. Новое поколение сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран, потратит на разблокировку экрана менее секунды.

Основная камера с тремя модулями (48+5+8) и стабилизацией изображения, позволяет осуществлять широкоугольную сьемку и размывать задний фон. Аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает работу в течение всего дня, а быстрая зарядка на 18 Вт заряжает гаджет за 1,5 часа.

Аксессуары

Модель будет представлена в черном, оранжевом, синем и белом цветах. Рекомендованная цена для модели с 64Гб постоянной памяти 20 990 рублей, а для 128 Гб - 22 990 рублей.

Помимо смартфонов, компания ELKO Group будет также продавать наушники Meizu. Например, TWS-наушники Meizu POP 2 с сенсорным управлением будут доступны по цене 5990 рублей, а гарнитура с ободком EP63NC – за 7490 рублей.

Автор: Артем Костенко