Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64GB. Официально в России

2019-11-03, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Meizu Note 9; [187]
Недавно компания Meizu закрыла собственный офис и фирменные магазины в России, чем вызвала большую обеспокоенность своих фанатов. Говорили даже о скором банкротстве всей компании. К счастью, поклонники продукции могут спать спокойно: Meizu возвращается на наш рынок с тремя новыми моделями и обещает больше не покидать его, о чем вчера сообщил старший вице-президент Meizu Вонг Чжипань. Новым дистрибьютором выступит компания Elko Group.

«Смартфоны Meizu последние несколько лет пользовались заслуженной популярностью у российских потребителей. C помощью новых высокотехнологичных моделей, которые анонсированы сегодня, мы планируем поднять узнаваемость бренда Meizu на новый уровень», - поделился планами мистер Вонг.

Meizu M10

Смартфон обладает экраном с диагональю 6,5 дюймов и разрешением 1600x720 точек. За счет каплеобразного выреза, полезная площадь экрана занимает 88% от фронтальной поверхности.

Основная камера имеет три объектива на 13+2+2 пикселей, а фронтальная камера здесь на 8 Мп с алгоритмом стабилизации ArcSoft. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P25 с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти.

Встроенные аккумулятор имеет емкость 4000 мАч, а работает устройство под управлением ОС Android 9. Сканер отпечатков встроен в заднюю панель. Модель будет представлена в черном, красном и синем цветах по цене 11 990 рублей.

Meizu Note9

Дисплей с IPS матрицей обладает диагональю 6,2 дюйма, разрешением 2232x1080 пикселей и каплеобразным вырезом.

Основная камера имеет сенсор на 48 Мп с дополнительным теле-модулем на 5 Мп. Фронтальная камера на 20 пикселей обеспечивают неплохую детализацию снимка.

Сердцем смартфона является процессор Qualcomm Snapdragon 675, оперативной памяти здесь 4 Гб, постоянной – 64 Гб. Сканер находится на задней крышке, а автономность обеспечивает батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Работает смартфон на Android 9. Устройство будет продаваться в черном, синем и белом цветах по цене 14 990 рублей.

Meizu 16xs

Флагман новой линейки. SuperAMOLED дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение 224x1080 точек. Производителю удалось отказаться от вырезов, при этом, за счет минимальных рамок, полезная площадь экрана составляет более 90% от фронтальной поверхности.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675 с 6 ГБ оперативной памяти. Гаджет работает на Android 9.0 с фирменной оболочкой Flyme7. Новое поколение сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран, потратит на разблокировку экрана менее секунды.

Основная камера с тремя модулями (48+5+8) и стабилизацией изображения, позволяет осуществлять широкоугольную сьемку и размывать задний фон. Аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает работу в течение всего дня, а быстрая зарядка на 18 Вт заряжает гаджет за 1,5 часа.

Модель будет представлена в черном, оранжевом, синем и белом цветах. Рекомендованная цена для модели с 64Гб постоянной памяти 20 990 рублей, а для 128 Гб - 22 990 рублей.

Аксессуары

Помимо смартфонов, компания ELKO Group будет также продавать наушники Meizu. Например, TWS-наушники Meizu POP 2 с сенсорным управлением будут доступны по цене 5990 рублей, а гарнитура с ободком EP63NC – за 7490 рублей.

Автор: Артем Костенко

Комментарии и отзывы Meizu Note 9
Параметры модели Moto G8 Play...
Параметры модели Moto G8 PlayКомпания Moto выпустила уже не одно поколение гаджетов с хорошими характеристиками. На данный момент выше...
Honor 20s и его технические превосходств...
Honor 20s и его технические превосходствКомпания Honor выпустила смартфон среднего варианта, под интересным названием Honor 20s.В упрощенном вари...
Lenovo A6 Note и его характеристика ...
Lenovo A6 Note и его характеристика Компания Lenovo выпустила очень модную новинку под названием A6 Note. За обработку графики отвечает видео...
Китайский гаджет от Honor...
Китайский гаджет от HonorОчень интересную модель выпускает компания Honor ,с неизвестным пока названием. Сам по себе гаджет с оче...
Новинка от OPPO Reno 2 5G...
Новинка от OPPO Reno 2 5GКомпания OPPO выпустит скоро новинку, с очень качественной начинкой. На данный момент известно о модели ...
Классическая модель Xenium E288s...
Классическая модель Xenium E288sКомпания Philips выпустит новую прочную новинку под названием Xenium E288s. За автономную работу Xenium E...
Shop.Ritual: купить недорого погребальны...
Shop.Ritual: купить недорого погребальныБольшинство людей делает покупки в интернете. Здесь можно купить все, что надо для жизни и развлечений...
Energizer E241 интересный телефон...
Energizer E241 интересный телефонОчень красочную модель выпустила компания Avenir Telecom , на этот раз кнопочного варианта с очень привл...


Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64GB. Официально в РоссииОбзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64GB. Официально в России
Обзор Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB (Verbatim 49428). Флешка с защитой AES-256 и цифровым паролемОбзор Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB (Verbatim 49428). Флешка с защитой AES-256 и цифровым паролем
Обзор HARPER GHS-X20. Игровая гарнитура с микрофономОбзор HARPER GHS-X20. Игровая гарнитура с микрофоном
Обзор плюсов и минусов игрового смартфона Black Shark 2 Pro 8/128GBОбзор плюсов и минусов игрового смартфона Black Shark 2 Pro 8/128GB
Обзор T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz (TDZGD416G3600HC18JDC01). Память от Team Group для новых RyzenОбзор T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz (TDZGD416G3600HC18JDC01). Память от Team Group для новых Ryzen
Предварительный обзор Redmi TV. Шикарное...
Предварительный обзор Redmi TV. ШикарноеВ последнее время китайские производители показывают достаточно много интересных устройств, которые за св...
Предварительный обзор RedmiBook 14. Дост...
Предварительный обзор RedmiBook 14. ДостДовольно давно у нас не было обзоров на ноутбуки, так как раньше никто ничего интересного не выпускал — г...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакин...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакинСегодня мы поговорим о довольно необычном проекте, который выполнен в стильной графике, у него много инте...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G31 октября в Москве прошла презентация Meizu, которая была посвящена их возвращению на российский рынок. ...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит очень солидно и стиль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. Реаль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. РеальЖанр стратегий в последнее время умирает — на создание качественной игры нужно потратить тьму ресурсов, а...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. Са...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. СаВ последнее время тема коптеров довольно плохо раскрыта, ведь производители не делают упор на чем-то прин...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Разработчики современных игр для повышения продаж все чаще делают акцент на игровой процесс, а сюжетную с...
Обзор Flotsam. Очень красивая игра...
Обзор Flotsam. Очень красивая играОчень часто игры от небольших студий приносят больше радости и эмоций, чем проекты от крупных издателей. ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooКогда-то давно компания Samsung была ведущим производителем на рынке ноутбуков и показывала крутые устрой...
Зачем нужна подписка PS Plus для PlaySta...
Зачем нужна подписка PS Plus для PlayStaЕсли вы совсем недавно купили консоль PlayStation 4, то, вероятнее всего, после ее запуска столкнулись с ...
Обзор Star Citizen. Лучшая игра про косм...
Обзор Star Citizen. Лучшая игра про космМного лет назад разработчики игры Star Citizen начали собирать деньги на свой проект, пообещав нам путеше...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor