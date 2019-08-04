Обзор плюсов и минусов Nokia 8.1. Сбалансированный середняк с чистым Android

2019-08-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 8.1; [195]
Недавно мы рассмотрели особенности флагманского смартфона Nokia 9 PureView, который может похвастаться единственной в своем роде пентакамерой. Но кроме этой модели в ассортименте HMD Global есть и продвинутая модель среднего уровня Nokia 8.1. Сможет ли она впечатлить нас еще чем-нибудь, кроме названия именитого бренда?

Дизайн

Внешнее исполнение Nokia 8.1 можно назвать монументальным. Во-многом, это заслуга рамки из алюминиевого сплава 6000 серии. Сам корпус имеет привычные закругленные грани. На передней панели обращают на себя внимание несколько устаревшая «монобровь» (привет, Apple!) и обязательная надпись NOKIA на нижней рамке, а задняя панель выделяется двойной камерой и сканером отпечатков пальцев с металлической окантовкой. Аппарат получился довольно компактным (154,8:75,76:7,97 мм) и легким (180 г.), а потому отлично лежит в руке.

Дисплей

Компактность – это заслуга дисплея небольшой диагонали – 6,18-дюйма. Здесь используется IPS-панель с разрешением 1080:2280 пикселей (плотность 408 ppi), соотношением сторон 19:9, широкими углами обзора, максимальной яркостью в 500 нит, контрастностью 1500:1, поддержкой цветового пространства, используемого в кинотеатрах DCI-P3 и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10. Экран занимает 81.2% площади передней панели, что является довольно средним результатом. Для сравнения, у «заслуженного бюджетника» Redmi Note 7 этот показатель равен 81,4%, а у топового iPhone XS – 82, 9%.

Железо и производительность

Аппаратная основа представлена 7-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 710. Это довольно быстрая восьмиядерная платформа с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 616, которую можно встретить в таких смартфонах, как Xiaomi CC9, Realme 3 Pro, Oppo Reno или, например, Meizu 16. Его мощи вкупе с 4 ГБ оперативной памяти хватит для всех задач, включая самые требовательные к железу игры. Производительность Nokia 8.1 в бенчмарках находится на уровне таких моделей, как Huawei P30 lite, Meizu 16 и Xiaomi Mi 8 SE.
  • AnTuTu – 170100 баллов
  • Geekbench – 5929 баллов

Камера

Камера здесь двойная и довольно необычная. Основной модуль полагается на 12 Мп сенсор с крупными пикселями, объектив Zeiss с диафрагмой f/1.8 и оптическую стабилизацию изображения. Второй модуль имеет разрешение 13 Мп, а потому логично было ожидать здесь сверхширокоугольную оптику или телефото-модуль. Однако вторая камера нужна исключительно для замера глубины сцены. Но даже так камера выдает качественные фотографии по детализации и динамическому диапазону – сравнимые с топовыми позапрошлогодними камерофонами.

Еще лучше камера начнет снимать после установки небезызвестного приложения Google Camera. Более всего разница со стоковой камерой будет заметна при съемке в условиях плохого освещения. Фронтальная камера получила модуль аж на 20 Мп и в целом выдает неплохие селфи. Видео можно записывать в разрешение 4K при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Емкость аккумулятора составляет 3500 мАч. При просмотре HD-видео с выкрученной на максимум яркостью смартфона хватит на 8,5 часов, а значит с автономностью здесь полный порядок. Зарядить аппарат можно при помощи комплектной зарядки мощностью 18 Вт. За полчаса заряд батареи получается восполнить почти на половину, а вот до 100% она зарядится за два часа.

Одной строкой

Отметим 3,5-мм разъем для наушников, качественную систему микрофонов OZO Audio, модуль NFC для бесконтактных платежей, порт USB Type-C, «чистую» ОС Android 9, а также отсутствие слота для карт памяти microSD.

Цена и конкуренты

В России Nokia 8.1 оценен в 30 тысяч рублей. Его главными конкурентами в этой ценовой категории являются Xiaomi Mi 9T и Honor 20. Первый превосходит смартфон Nokia во всем: более современным процессором Snapdragon 730, модной выдвижной фронтальной камерой, продвинутой тройной основной камерой, AMOLED-дисплеем и 6 ГБ оперативной памяти. Honor 20 может похвастаться топовым чипсетом Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ и крутой тыльной камерой.

Вывод

На удивление Nokia 8.1 оказался едва ли не самым сбалансированным смартфоном в ассортименте HMD Global. У него качественный экран с HDR, добротная камера с оптикой легендарной Zeiss и возможностью установки Google Camera, шустрый процессор и достойная автономность. Конечно, этой модели тяжело соперничать с другими китайскими конкурентами и бестселлером ей явно не стать. Но своего покупателя она точно найдет.

Комментарии и отзывы Nokia 8.1
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