Обзор плюсов и минусов Nubia Red Magic 3s 8/128GB. Игровой смартфон с экраном 90 Гц

Игровые смартфоны так стремительно растут в популярности, что производители вынуждены выпускать в год по две новые модели. Например, компания Xiaomi выпустила Black Shark 2 Pro всего через несколько месяцев после выхода Black Shark 2. Похожая история случилась и с Nubia Red Magic 3S, оперативно пришедшему на смену Nubia Red Magic 3. Что в нем нового по сравнению с предшественником, и готов ли он к конкуренции с другими игровыми смартфонами? Давайте разбираться.

Дизайн

Внешне Nubia Red Magic 3s легко опознать как игровой смартфон: металлическая конструкция, светодиодная полоска, камера и сканер отпечатков пальцев в замысловатых выемках, вставки красного цвета, перфорация над камерой, а также дополнительные кнопки. Передняя панель традиционная – никаких вырезов, вместо них здесь в меру толстые рамки. Смартфон получился довольно крупным (78.50:171.70:9.65 мм) и тяжелым (215 г) – пользоваться им одной рукой слегка проблематично. Из доступных расцветок: серая и красно-синяя, перекочевавшая еще из Nubia Red Magic 3.

Дисплей

Экран здесь действительно большой: 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей (плотность 388 ppi), соотношением сторон 19,5: 9, поддержкой DC Dimming для снижения эффекта мерцания при низкой яркости, частотой обновления 90 Гц, максимальной яркостью 377 кд/м2, бесконечной контрастностью, частотой обновления сенсорного слоя дисплея 240 Гц (больше, чем в Red Magic 3) и временем отклика экрана 1 мс. Для сравнения, частота обновления экрана у конкурентов ASUS ROG Phone II и Black Shark 2 Pro равна 120 Гц и 60 Гц. В общем, перед нами прекрасный экран, играть и наслаждаться развлекательным контентом на котором одно удовольствие.

Железо

Главное отличие Nubia Red Magic 3s от Nubia Red Magic 3, это процессор Snapdragon 855 Plus, который представляет собой разогнанную версию Snapdragon 855. Но в играх и в других приложениях вы не заметите разницы, производительность что одного, что другого сильно избыточна на данный момент и будет оставаться таковой еще ближайшие пару лет. А вот переход на накопитель стандарта UFS 3.0 с UFS 2.1 даст ощутимый прирост скорости обработки данных. Объем оперативной памяти здесь составляет 8 ГБ, а встроенной флеш-памяти – 128 ГБ.

AnTuTu 7 – 486855 баллов

Отдельно стоит отметить игровой режим, в который можно перейти через специальную кнопку. Он позволяет быстро перейти к библиотеке игр, управлять скоростью работы вентилятора, следить за температурой и настроить уведомления, чтобы они не отвлекали от игрового процесса. Здесь же можно найти функцию Super Performance, включающую максимальную производительность. Разумеется, в данном режиме заряд батареи расходуется гораздо интенсивнее.

Камера

Основная камера полагается на один единственный модуль, но зато какой – объектив с диафрагмой f/1.7 и сенсор IMX586 разрешением 48 Мп, который можно найти в таких признанных камерофонах, как Xiaomi Mi 9 или OnePlus 7 Pro. Эта камера выдает детализированные снимки с высоким динамическим диапазоном. То есть, снимая на игровой смартфон, вы вполне можете рассчитывать на фотографии высокого качества. Видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, а фронтальная камера характеризуется 16 Мп модулем.

Аккумулятор

Как и полагается геймерскому смартфону, Nubia Red Magic 3s получил ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. В режиме просмотра Full HD-видео при максимальной яркости аппарат продержался 13 часов, что довольно неплохо. Быстро зарядить смартфон можно через адаптер питания мощностью 18 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие стереодинамиков, 3,5-мм разъема для наушников, модуля NFC для бесконтактных платежей, активной системы охлаждения, а также отсутствие слота для карт памяти.

Цена и конкуренты

По данным «Яндекс Маркета», Nubia Red Magic 3s можно купить в России в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти по цене в 38 тысяч рублей. Почти тех же денег стоит у нас Black Shark Pro с меньшей частотой обновления дисплея и аккумулятором на 4000 мАч. Другой конкурент, чуть более навороченный ASUS ROG Phone 2, стоит почти в два раза дороже.

Вывод

Nubia Red Magic 3s пока выглядит самым сбалансированным геймерским смартфоном на рынке. У него отличный 90-герцовый дисплей, топовая производительность, быстрая память, ёмкий аккумулятор, классная камера и очень адекватная цена. Неудивительно, что первые партии новинки в Китае раскупили за считанные минуты. Определенный интерес этот смартфон должен вызвать и отечественных фанатов мобильных игр.