Обзор плюсов и минусов OPPO A5 (2020) 3/64GB. Бюджетный долгожитель с ярким дизайном

Компания Oppo уже представила смартфоны модельного ряда 2020 года, одной из новинок которого стала недорогая модель Oppo A5 (2020). На первый взгляд кажется, что перед нами обычный смартфон-долгожитель, но почти сразу выясняется, что у него есть и другие, подчас неожиданные особенности.

Дизайн

Глядя на Oppo A5 (2020), в первую очередь обращаешь внимание на его вытянутость. Это благодаря дисплею с соотношением сторон 20:9, который вмещает более длинную ленту новостей в соцсетях. Первой тренд на «узкие» кинематографичные экраны, напомним, задала Sony, но в её смартфонах используется совсем уж радикальное соотношением 21:9. Дисплей Oppo A5 (2020) в этом плане кажется удобнее, хотя и пользоваться устройством одной рукой достаточно сложно.

Задняя панель смартфона выполнена из глянцевого пластика, но смотрится при этом очень дорого. Посередине панели в линию выстроились: блок основной камеры, овальный сканер отпечатков пальцев, надпись мелким шрифтом и название компании крупным. Дизайн новинки повторяет внешность более топовых Oppo Reno, но по-прежнему смотрится свежо и ярко. В России смартфон доступен в черной и белой расцветках.

Дисплей

Здесь используется 6,5-дюймовая IPS-панель с яркостью 450 нит, контрастностью 1500:1 и разрешением 720:1600 пикселей. Как это обычно бывает с экранами HD+ заметить разницу по сравнению с Full HD+ очень сложно. Что до вышеупомянутого соотношения сторон 20:9, то она идеально подходит для игр и просмотра широкоформатного кино, а вот остальные видео с соотношением 16:9 будут отображаться с черными полосками по бокам.

Благодаря использованию аккуратного каплевидного выреза для фронтальной камеры и довольно узким рамкам, дисплей здесь занимает 82.7% площади передней панели (по данным GSMArena). Это достойный показатель для недорогого устройства. Например, у флагманского iPhone 11 Pro Max он равен 83.7%, а у среднеуровневого Redmi Note 8 – 81.7%.

Железо и производительность

AnTuTu – 135548 баллов

Geekbench 5 – 1387 баллов

Как и в случае с Oppo A9 (2020), в качестве аппаратной основы здесь используется новенький 11-нанометровый чипсет Snapdragon 665. Это в меру быстрая и довольно экономичная в плане энергопотребления восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Adreno 610, которую можно встретить в таких смартфонах, как Redmi Note 8, Xiaomi Mi A3 и Xiaomi CC9e. Её мощи в сочетании с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти с лихвой хватит для обычных задач и даже требовательных к железу игр (вроде Call of Duty) на высоких и максимальных настройках графики. Кстати, существует версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, но пока она в России не продается.

Камеры

Да, основная камера состоит аж из четырех модулей, но из них один главный (датчик на 12 Мп, оптика с диафрагмой f/1.8), один сверхширокоугольный (датчик 8 Мп, объектив с фокусным расстоянием 13 мм) и сразу два (!) модуля для съемки портретов, хотя смартфоны Google Pixel уже давно доказали, что для съемки хорошего мобильного портрета достаточно лишь основной камеры. А потому не стоит ждать от Oppo A5 (2020) откровений в области мобильной фотосъемки.

Так или иначе, главный модуль выдает довольно качественные снимки при хорошем освещении – неплохим динамическим диапазоном и детализацией. В помещении или с меньшим количеством света детализация падает, цветопередача ухудшается и появляются шумы. Похожая ситуация наблюдается и со сверхширокоугольной камерой, только у него еще хуже детализация. Зато здесь можно записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду, а если снимать в Full HD, то включается вполне себе эффективная электронная стабилизация видео.

Аккумулятор и автономность

Аппарат оснастили внушительным аккумулятором на 5000 мАч, что вкупе с HD-разрешением и довольно экономичным процессором обещает впечатляющую автономность. В режиме просмотра Full HD-видео на 50% яркости аппарат может продержаться почти 15 часов. Нельзя не отметить возможность использовать смартфон в качестве внешнего аккумулятора – чтобы подзарядить другое устройство, понадобится кабель OTG. Мощность зарядного устройства составляет 10 Вт. Для восполнения заряда на 100% придется подождать три с лишним часа.

Одной строкой

Отметим наличие стереодинамиков, 3,5-мм разъема для наушников, порта USB Type-C, отдельного слота для карт памяти microSD до 256 ГБ и модуля NFC для бесконтактных платежей, которого, кстати, лишена китайская версия смартфона.

Цена и конкуренты

В России версия с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 14 тысяч рублей. Из схожих по цене смартфонов-долгожителей на рынке представлен, например, realme 5, который дешевле на пару тысяч и Motorola Moto G7 Power, у которого скромнее процессор и камера, но имеется 4 ГБ ОЗУ.

Вывод

Oppo A5 (2020) может похвастаться ёмким аккумулятором, быстрым и экономичным процессором, стереодинамиками, какой-никакой квадрокамерой и ярким дизайном. Из относительных минусов можно отметить разрешение HD+, которое здесь, видимо, для лучшей автономности и странные 3 ГБ ОЗУ при 64 ГБ встроенной памяти. Но даже с таким набором характеристик смартфон отлично смотрится на фоне конкурентов.