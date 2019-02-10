Обзор плюсов и минусов OPPO AX7 3/32GB. Долгоиграющий бюджетник с ярким дизайном

Яркий дизайн с элегантным каплевидным вырезом, аккумулятор на 4230 мАч и двойная камера. Подобное сочетание достоинств в смартфоне Oppo AX7 привлекает внимание. Однако для успешной конкуренции в сегменте бюджетных смартфонов и этого может оказаться мало. Давайте попробуем разобраться, в порядке ли у этой китайской новинки остальные характеристики.

Дизайн

Oppo AX7 получил, пожалуй, самый сбалансированный на сегодня дизайн – с аккуратным каплевидным вырезом под фронтальную камеру, тонкой рамкой снизу и в меру заметными рамками по бокам. Сзади все тоже довольно привычно, но не без изюминки – двойная камера и сканер отпечатков пальцев получили окантовку. Обе доступные расцветки, изумрудная и золотая, имеют плавно переливающийся градиент. Кстати, задняя крышка имеет олеофобное покрытие, а вот экран почему-то нет.

Дисплей

Аппарат оснастили 6,2-дюймовой IPS-панелью с разрешением HD+(1520:720 пикселей), плотностью пикселей 270 ppi, соотношением сторон 19,5:9, достаточной яркостью и углами обзора. Благодаря использованию небольшого выреза в форме капли и тонким рамкам, экран занимает около 84% площади передней панели. Это очень хороший показатель на уровне флагманов iPhone XS и Samsung Galaxy Note9, у которых 82,9% и 83,4%, соответственно.

Железо и производительность

На процессоре Oppo решили сэкономить еще больше, чем на дисплее. Здесь используется позапрошлогодняя однокристальная система Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 506. На этом же решении работают, например, Samsung Galaxy J8, Motorola Moto G6 и новенький Huawei Y7 Prime 2019. Мощи этого чипсета вкупе с 3 ГБ оперативной памяти хватает на повседневные нужды и даже на игры: в PUBG Mobile можно комфортно играть на средних-минимальных настройках графики, а World of Tanks побежит и на высоких настройках.

AnTuTu - 75140 баллов

Geekbench - 4000 баллов

Камеры

Основная камера полагается на связку двух модулей: главного на 13 Мп и вспомогательного на 2 Мп для размытия заднего плана и двукратного зума. Оптика у камер не очень светосильная: f/2.2 и f/2.4 соответственно. При дневном свете снимки получаются довольно качественными – на уровне других среднебюджетных смартфонов. Портретный режим работает без сбоев – задний фон отделяется от объекта ровно и без артефактов, а вот режим HDR вместо ожидаемого выравнивания экспозиции делает фото более темным и контрастным.

Автономность

Фронтальная камера на 16 Мп с апертурой f/2.0 также поддерживает эффект боке и, в целом, выдает хорошие автопортреты при правильном освещении. Съемка в условиях недостаточной освещенности чревата сильными шумами как в случае основной, так и фронтальной камеры. Видео можно снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. Ни оптической, ни даже электронной стабилизации не предусмотрено.Сочетание емкого аккумулятора на 4230 мАч, не самого энергозатратного процессора и экрана с невысоким разрешение дает то, что и должно – отличную автономность. При обычном режиме использования аппарат может прожить двое суток от одного заряда. Единственный минус – поддержки быстрой зарядки здесь нет, а потому, чтобы полностью зарядить батарею, понадобится долгих три часа.

Одной строкой

Нельзя не отметить отдельный слот для карты памяти microSD, 3,5-мм разъем для наушников, внушительные 64 ГБ флеш-памяти, устаревший порт micro-USB, игровой режим, отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей и двухдиапазонного Wi-Fi.

Цена и конкуренты

В России выход смартфона пока только ожидается, а потому его цена на нашем рынке пока неизвестна. Зная ценовую политику Oppo, можно предположить, что AX7 будет стоить не меньше 13 тысяч рублей. И здесь его ждет конкуренция с другой новинкой Huawei P Smart 2019, который может похвастаться таким же интересным внешним видом, Full HD+ дисплеем, шустрым процессором Kirin 710 и модулем NFC. Также отметим Xiaomi Mi A2 с 4 ГБ оперативной памяти, чипсетом Snapdragon 660 и чистой ОС Android.

Вывод

Oppo AX7 может похвастаться отличной автономностью, броским современным дизайном и хорошим экраном. С другой стороны, у него не самый производительный процессор, средние камеры и нет модуля NFC. Успешность продаж этого смартфона зависит от цены. Если она окажется ниже, чем у того же Huawei P Smart 2019, то Oppo AX7 определенно найдет своего покупателя. Если будет такой же или выше, то он рискует затеряться среди множества других бюджетных моделей.