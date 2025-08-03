Представлен бюджетный смартфон Vivo Y04s с АКБ на 6000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов бюджетной моделью Y04s, которая оценена на дебютном индонезийском рынке в эквивалент 85 долларов. Новинка получила 6,74-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 570 нит, 12-нанометровую однокристальную систему Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слот для карты памяти microSD, селфи-камеру на 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 15-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, корпус толщиной 8,19 мм и массой 202 грамма, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, прочность по стандарту MIL-STD-810H и предустановленную операционную систему Android 14 с фирменной прошивкой Funtouch OS 14.

iPhone 17 Pro получит новый прочный дисплей…
В линейке Galaxy S25 компания Samsung применила новое антибликовое покрытие для дисплеев — и работает оно…
Apple разрабатывает кремний-углеродный аккумулятор…
Преимущества кремний-углеродных аккумуляторов заставляют задуматься, почему такие гиганты, как Apple и Sa…
Xiaomi не спешит с релизом процессора XRING 02…
Согласно последней информации от инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi не спешит с запуском процессора X…
OnePlus 15 получит новый дизайн …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о грядущем флагманском смартфон…
iPhone 16e продаётся гораздо лучше ожидаемого…
В начале 2025 года компания Apple сместила акцент с традиционно флагманских моделей, выпустив iPhone 16e …
Официально: OnePlus Nord CE5 получит АКБ на 7100 мАч…
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Nord CE5, который будет официально предст…
Процессоры MediaTek теперь гораздо лучше эмулируют игры с ПК…
Одной из причин популярности Android остаётся его гибкость и универсальность, сравнимая с ПК. В том числе…
TECNO POVA 7 5G готов к выходу…
Компания TECNO официально подтвердила скорый релиз смартфонов серии POVA 7 5G. Презентация пройдет в Инди…
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor