Представлен бюджетный смартфон Vivo Y04s с АКБ на 6000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов бюджетной моделью Y04s, которая оценена на дебютном индонезийском рынке в эквивалент 85 долларов. Новинка получила 6,74-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 570 нит, 12-нанометровую однокристальную систему Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слот для карты памяти microSD, селфи-камеру на 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 15-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, корпус толщиной 8,19 мм и массой 202 грамма, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, прочность по стандарту MIL-STD-810H и предустановленную операционную систему Android 14 с фирменной прошивкой Funtouch OS 14.