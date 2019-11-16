Обзор плюсов и минусов OnePlus 7T 8/128GB. Недорогой флагман с экраном 90 Гц

Весной этого года компания OnePlus представила два новых флагманских смартфона: OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, который превосходил обычную модель возможностями камеры и более продвинутым дисплеем. Осенью были выпущены модели OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T. И если первый почти не изменился по сравнению с предшественником, то второй получил серьезный апгрейд. Все подробности читайте далее.
ДизайнПередняя панель новинки осталась такой же, как и в OnePlus 7 – аскетичный каплевидный вырез, тонкие боковые и небольшая нижняя рамки. Задняя панель претерпела изменения за счет основной камеры. Теперь она тройная, ориентирована горизонтально и располагается в стильном круглом блоке. Что до корпуса, то здесь все то же сочетание стекла и металла с закругленными краями. За счет слегка увеличившегося экрана и ёмкости АКБ аппарат стал чуть тяжелее (190 граммов против 182), а вот толщина не изменилась (8.1 мм).
ДисплейИтак, OnePlus 7T оснастили 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей (плотность 402 ppi), вытянутым соотношением сторон 20:9, максимальной яркостью 560 кд/м², контрастностью по шахматному полю 175:1, охватом цветового пространство DCI-P3, поддержкой высокого динамического диапазона HDR10+ и частотой обновления 90 Гц. Именно последний параметр сильно отличает новинку от предшественницы, приближая её к топовому OnePlus 7 Pro. При этом OnePlus 7T не является самым дешевым смартфоном с 90-герцовым дисплеем – это звание принадлежит Realme X2 Pro.
Благодаря вырезу и тонким рамкам, экран здесь занимает 86.5% площади передней панели. Этот показатель ниже, чем у OnePlus 7 Pro (88.1%), но выше, чем у iPhone 11 Pro Max (83.3%).
Железо и производительностьКак и остальные Android-флагманы второй половины 2019 года, OnePlus 7T получил топовый чипсет Qualcomm, Snapdragon 855 Plus, который является разогнанной версией обычного Snapdragon 855. Это 7-нанометровая восьмиядерная платформа с тактовой частотой 2.96 ГГц и графикой Adreno 640, которую можно встретить в том же Realme X2 Pro, Xiaomi Mi 9 Pro, ASUS ROG Phone 2 и, конечно же, в OnePlus 7T Pro.
Что до производительности, то в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти OnePlus 7T оказывается даже мощнее OnePlus 7 Pro, не говоря уже об OnePlus 7. Мощь железа настолько избыточная, что её хватит на все нужды, включая самые требовательные игры, в ближайшее несколько лет. Не забываем отметить ставшую уже традиционной для OnePlus быструю память UFS 3.0.
- AnTuTu – 480000 баллов
- Geekbench 5 – 2753 баллов
КамераВот мы и подобрались к главному апгрейду в OnePlus 7T. Если в OnePlus 7 использовалась скромная двойная камера с крутым главным модулем и бесполезным датчиком замера глубины, то здесь используется почти такая же крутая тройная камера, как в OnePlus 7 Pro. Это главный 48 Мп модуль с оптической стабилизацией и объективом с диафрагмой f/1.6, 12 Мп телефото-модуль с 2-кратным оптическим зумом и 16 Мп сверхширокоугольный модуль с 17-мм оптикой.
Все камеры, включая последнюю, имеют автофокус. По сути, единственное отличие камеры OnePlus 7T от OnePlus 7 Pro заключается в модуле телефото – у старшей модели он получил оптическую стабилизацию и 3-кратный оптический зум. В целом же, перед нами отличный недорогой камерофон, который выдает качественные снимки с высокой детализацией и широким динамическим диапазоном. Видео здесь можно записывать в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду.
Аккумулятор и автономностьЁмкость аккумулятора составляет 3800 мАч – чуть больше, чем в OnePlus 7 (3700 мАч), немного меньше, чем в OnePlus 7 Pro (4000 мАч). При интенсивном использовании аппарат способен продержаться один день, а в щадящем режиме и два дня. При этом здесь появилась новая быстрая зарядка Warp-Charge-30T. За полчаса она может восполнить заряд до 70%, а за 60 минут – на все 100 процентов! К сожалению, поддержка беспроводной зарядки здесь отсутствует. Впрочем, как и в OnePlus 7 Pro.
Одной строкойОтметим наличие стереодинамиков с отличным звуком, модуля NFC для бесконтактных платежей, подэкранного сканера отпечатков пальцев, порт USB Type-C со стандартом USB 3.1 Gen 1, предустановленную операционную систему Android 10 с прошивкой OxygenOS, а также отсутствие слота для карт памяти microSD, 3,5-мм разъема для наушников и защиты от воды и пыли.
Цена и конкурентыСогласно «Яндекс Маркету», OnePlus 7T в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти можно найти за 34500 рублей. Для сравнения, OnePlus 7 продается за 27 тысяч рублей, а OnePlus 7 Pro в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 флеш-памяти можно найти дешевле 37 тысяч рублей. Официальная цена Xiaomi Mi 9T Pro (6/128 ГБ) в России составляет 34 тысяч рублей – по сути, сейчас это главный конкурент для OnePlus 7T, который может похвастаться тройной камерой, аккумулятором на 4000 мАч и выдвижной фронтальной камерой. При этом здесь обычный Snapdragon 855 и 60-герцовый AMOLED-экран.