Обзор плюсов и минусов OnePlus 7T 8/128GB. Недорогой флагман с экраном 90 Гц

Весной этого года компания OnePlus представила два новых флагманских смартфона: OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, который превосходил обычную модель возможностями камеры и более продвинутым дисплеем. Осенью были выпущены модели OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T. И если первый почти не изменился по сравнению с предшественником, то второй получил серьезный апгрейд. Все подробности читайте далее.

Дизайн

Передняя панель новинки осталась такой же, как и в OnePlus 7 – аскетичный каплевидный вырез, тонкие боковые и небольшая нижняя рамки. Задняя панель претерпела изменения за счет основной камеры. Теперь она тройная, ориентирована горизонтально и располагается в стильном круглом блоке. Что до корпуса, то здесь все то же сочетание стекла и металла с закругленными краями. За счет слегка увеличившегося экрана и ёмкости АКБ аппарат стал чуть тяжелее (190 граммов против 182), а вот толщина не изменилась (8.1 мм).

Дисплей

Итак, OnePlus 7T оснастили 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей (плотность 402 ppi), вытянутым соотношением сторон 20:9, максимальной яркостью 560 кд/м², контрастностью по шахматному полю 175:1, охватом цветового пространство DCI-P3, поддержкой высокого динамического диапазона HDR10+ и частотой обновления 90 Гц. Именно последний параметр сильно отличает новинку от предшественницы, приближая её к топовому OnePlus 7 Pro. При этом OnePlus 7T не является самым дешевым смартфоном с 90-герцовым дисплеем – это звание принадлежит Realme X2 Pro.

Благодаря вырезу и тонким рамкам, экран здесь занимает 86.5% площади передней панели. Этот показатель ниже, чем у OnePlus 7 Pro (88.1%), но выше, чем у iPhone 11 Pro Max (83.3%).

Железо и производительность

Как и остальные Android-флагманы второй половины 2019 года, OnePlus 7T получил топовый чипсет Qualcomm, Snapdragon 855 Plus, который является разогнанной версией обычного Snapdragon 855. Это 7-нанометровая восьмиядерная платформа с тактовой частотой 2.96 ГГц и графикой Adreno 640, которую можно встретить в том же Realme X2 Pro, Xiaomi Mi 9 Pro, ASUS ROG Phone 2 и, конечно же, в OnePlus 7T Pro.

AnTuTu – 480000 баллов

Geekbench 5 – 2753 баллов

Что до производительности, то в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти OnePlus 7T оказывается даже мощнее OnePlus 7 Pro, не говоря уже об OnePlus 7. Мощь железа настолько избыточная, что её хватит на все нужды, включая самые требовательные игры, в ближайшее несколько лет. Не забываем отметить ставшую уже традиционной для OnePlus быструю память UFS 3.0.

Камера

Вот мы и подобрались к главному апгрейду в OnePlus 7T. Если в OnePlus 7 использовалась скромная двойная камера с крутым главным модулем и бесполезным датчиком замера глубины, то здесь используется почти такая же крутая тройная камера, как в OnePlus 7 Pro. Это главный 48 Мп модуль с оптической стабилизацией и объективом с диафрагмой f/1.6, 12 Мп телефото-модуль с 2-кратным оптическим зумом и 16 Мп сверхширокоугольный модуль с 17-мм оптикой.

Все камеры, включая последнюю, имеют автофокус. По сути, единственное отличие камеры OnePlus 7T от OnePlus 7 Pro заключается в модуле телефото – у старшей модели он получил оптическую стабилизацию и 3-кратный оптический зум. В целом же, перед нами отличный недорогой камерофон, который выдает качественные снимки с высокой детализацией и широким динамическим диапазоном. Видео здесь можно записывать в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Аккумулятор и автономность

Ёмкость аккумулятора составляет 3800 мАч – чуть больше, чем в OnePlus 7 (3700 мАч), немного меньше, чем в OnePlus 7 Pro (4000 мАч). При интенсивном использовании аппарат способен продержаться один день, а в щадящем режиме и два дня. При этом здесь появилась новая быстрая зарядка Warp-Charge-30T. За полчаса она может восполнить заряд до 70%, а за 60 минут – на все 100 процентов! К сожалению, поддержка беспроводной зарядки здесь отсутствует. Впрочем, как и в OnePlus 7 Pro.

Одной строкой

Отметим наличие стереодинамиков с отличным звуком, модуля NFC для бесконтактных платежей, подэкранного сканера отпечатков пальцев, порт USB Type-C со стандартом USB 3.1 Gen 1, предустановленную операционную систему Android 10 с прошивкой OxygenOS, а также отсутствие слота для карт памяти microSD, 3,5-мм разъема для наушников и защиты от воды и пыли.

Цена и конкуренты

Согласно «Яндекс Маркету», OnePlus 7T в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти можно найти за 34500 рублей. Для сравнения, OnePlus 7 продается за 27 тысяч рублей, а OnePlus 7 Pro в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 флеш-памяти можно найти дешевле 37 тысяч рублей. Официальная цена Xiaomi Mi 9T Pro (6/128 ГБ) в России составляет 34 тысяч рублей – по сути, сейчас это главный конкурент для OnePlus 7T, который может похвастаться тройной камерой, аккумулятором на 4000 мАч и выдвижной фронтальной камерой. При этом здесь обычный Snapdragon 855 и 60-герцовый AMOLED-экран.

Вывод

OnePlus 7T получился не просто более продвинутой версией OnePlus 7. По сути, перед нами новый смартфон. Он отличается 90-герцовым дисплеем, более быстрым процессором, продвинутой тройной камерой и еще более быстрой зарядкой. Если вы собирались приобрести смартфон OnePlus, но не знали, которой из четырех актуальных моделей отдать предпочтение, то именно OnePlus 7T кажется нам самым оптимальным выбором по соотношению цены и характеристик.