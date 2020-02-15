Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A01. Очень добротный бюджетник

Мы уже рассмотрели преимущества и недостатки модели начального уровня Samsung Galaxy A10s, а теперь подробно разберем характеристики представленной в конце года модели Galaxy A01. Как оказалось, несмотря на принадлежность к одной ценовой категории, смартфоны получились довольно разными.

Дизайн

Перед нами очень доступный смартфон, а потому и выглядит он довольно неказисто. Лицевая панель с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, толстая нижняя и довольно заметная боковые рамки. Задняя панель выполнена из матового пластика – на ней расположилась вертикально ориентированная сдвоенная камера и обязательная надпись Samsung. Сканера отпечатка здесь не предусмотрено. Одна из главных особенностей смартфона – это его компактность (70.90:146.20:8.30 мм) и легкость (149 г). Расцветок корпуса три – черная, синяя и красная.

Дисплей

Аппарат оснастили 5,7-дюймовой PLS TFT LCD-панелью, которая, по словам Samsung, превосходит бюджетные IPS-дисплеи более высокой яркостью при меньшей стоимости. Экран характеризуется разрешением 720:1520 пикселей (плотность 301 ppi), соотношением сторон 19:9 и широкими углами обзора. Несмотря на небольшое разрешение (HD+), изображение выглядит четким – все благодаря небольшой диагонали. По данным GSMArena, экран занимает 75.1% площади передней панели – это довольно посредственный показатель для бюджетного устройства. Например, у конкурента Redmi 8A он равен 81.8%.

Железо и производительность

AnTuTu – 95005 баллов

В качестве аппаратной основы здесь используется 12-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 439. Это довольно энергоэффективный и в меру производительный 8-ядерный процессор с тактовой частотой до 1.95 ГГц и графикой Adreno 505, который можно встретить в таких бюджетных моделях, как Redmi 8 и Redmi 8A, Nokia 4.2, Alcatel 3 и Vivo Y93. Его мощи вкупе с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти хватает для большинства задач, вроде серфинга по Сети и просмотра HD-видео, а вот производительные игры на этом смартфоне пойдут только на самых минимальных настройках.

Камера

За фотовозможности здесь отвечает классический дуэт из основной камеры (в данном случае это 13-Мп датчик с оптикой с диафрагмой f/2.2) и датчика для глубины сцены. Несмотря на скромные возможности, камера способна сделать достойный снимок с неплохой детализацией в условиях хорошего освещения. Неплохо проявляет себя и режим HDR, выравнивая экспозицию и добавляя контраст в слишком ярких сценах. Видео здесь можно снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера характеризуется 5 Мп модулем, который умеет делать селфи с размытием заднего плана без датчика глубины сцены.

Аккумулятор и автономность

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 3000 мАч – это очень неплохо, учитывая небольшой HD+ дисплей и довольно энергоэффективный процессор. При обычном сценарии использовании его должно хватить на полтора дня работы. К сожалению, функции быстрой зарядки здесь не предусмотрено, хотя чипсет Qualcomm Snapdragon 439 поддерживает стандарт Quick Charge 3.0. В комплекте пользователь найдет адаптер питания мощностью 5 Вт.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, слота для карт памяти microSD, устаревшего разъема microUSB 2.0, а также отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy A01 оценен в 7990 рублей. Примерно в ту же цену обойдется Redmi 8A с аккумулятором на 5000 мАч, 32 ГБ флеш-памяти и более ярким дизайном. Также отметим Nokia 3.2 с батареей на 4000 мАч и столь редким в данном ценовом сегменте модулем NFC для бесконтакнтых платежей.

Вывод

Samsung Galaxy A01 может предложить качественный дисплей, довольно шустрое для бюджетника железо, неплохие фотовозможности, достойную автономность и, пожалуй, самое главное – столь редкую сегодня компактность. На фоне более крупного Redmi 8A новинка Samsung может стать отличной альтернативой.