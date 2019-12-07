Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A20s. Симпатичный бюджетник с ёмкой батареей

В сентябре этого года компания Samsung выпустила смартфон Galaxy A20s, который по логике вещей должен был прийти на смену вышедшей весной бюджетной модели Galaxy A20. При этом новинка получила довольно противоречивые изменения, и на деле смартфоны выступают чуть ли не конкурентами друг друга. В общем, давайте разбираться.

Дизайн

Внешне новинка почти не изменилась по сравнению с предшественником, что логично, ведь для бюджетника Galaxy A20 и так был довольно хорош. Аккуратный каплевидный вырез для фронтальной камеры, тонкая нижняя рамка, скругленные грани, сканер отпечатков пальцев посередине глянцевой задней панели, которая очень похожа на стекло. Заметное отличие – тройная камера вместо двойной. Есть и еще одно отличие, заметить которое можно, заглянув в графу габариты. Аппарат стал чуть больше и тяжелее – 163.3:77.5:8 мм и 183 грамма против 158.4:74.7:7.8 мм и 169 граммов. К доступным у предшественника черному, красному и синему цветовым вариантам добавилась зеленая расцветка.

Дисплей

А вот и ключевое изменение – вместо более котируемой AMOLED-панели здесь используется IPS-матрица 6,5-дюймовая с тем же разрешением 720:1560 пикселей (плотность 264 ppi), соотношением сторон 19.5:9, широкими углами обзора и достаточной для пользования солнечным днем яркостью. А вот присущим AMOLED-экранам глубокого черного цвета и бесконечной контрастности здесь уже нет. Благодаря тонким рамкам и маленькому вырезу, дисплей занимает 81,9% площади передней панели, что очень неплохо для бюджетника. Например, у дорогого iPhone 11 этот показатель равен 79%, а у конкурента Redmi 8 – 81,8%.

Железо и производительность

AnTuTu – 85150 баллов

Geekbench 5 – 959 баллов

Еще одно отличие Galaxy A20s от Galaxy A20 – это аппаратная основа. На место фирменной платформы Exynos 7884 здесь пришел Snapdragon 450. Причина рокировки одной маломощной 14-нанометровой однокристальной системы на другую не очень понятна, ведь чипсет от Qualcomm по производительности и энергопотреблению почти аналогичен «самсунговскому». Его мощи вкупе с 3 ГБ оперативной памяти хватит для большинства задач, вроде серфинга по Сети, HD-видео и простеньких игр. О ресурсоемких приложениях, вроде PUBG, придется забыть.

Камеры

В свое время мы хвалили Galaxy A20 за «правильную» двойную камеру, ведь у большинства бюджетников со сдвоенным камерами второй модуль оказывается обычным сенсором для замера глубины сцены. В Galaxy A20 этот вспомогательный модуль представлял собой 8-Мп датчик изображения со сверхширокоугольной оптикой. В случае с Galaxy A20s Samsung просто добавила к основному 13 Мп модулю и 8 Мп сверхширокоугольному тот самый почти бесполезный датчик для размытия заднего плана.

Что до главной камеры, то она выдает результат, сопоставимый с предшественницей – приемлемая детализация с неплохим динамическим диапазоном в условиях хорошего освещения и сильное падение качества фото с плохим светом. Фронтальная камера и возможности записи видео здесь не изменились – все та же 8 Мп камера для автопортретов и скромные 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор

Здесь используется все тот же аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, который в сочетании с невысоким разрешением экрана (пусть и IPS, а не AMOLED) и довольно экономичным процессором выдает очень достойные показатели автономности. При обычном режиме использования одного заряда вполне хватает на два дня. Также отметим поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, современного порта USB Type C и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy A20s в версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти официально оценен в 14 тысяч рублей. Столько же стоит и Galaxy A20 c более качественным AMOLED-дисплеем. Однако интереснее всего, что такой же ценник получил в России и находящийся на совсем другом уровне Redmi Note 8T с Full HD-экраном, мощным процессором Snapdragon 665 и квадрокамерой. Пусть и с теми же 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флеш-памяти и батареей на 4000 мАч. Сопоставимый по мощности Redmi 8 оценен всего в 10 тысяч рублей, у него есть аккумулятор на 5000 мАч, но нет NFC.

Вывод

Samsung Galaxy A20s отличается от Galaxy A20 IPS-дисплеем, процессором аналогичной мощности и дополнительной камерой, полезность которой крайне сомнительна. При этом оба смартфона имеют одинаковый ценник. Возможно, корейский гигант выпустил Galaxy A20s специально для ценителей IPS-панелей и чипсетов от Qualcomm, ведь не всем нравятся AMOLED-экраны и платформы Exynos. В таком случае Samsung можно только похвалить за то, что она внимательно относится к пожеланиям пользователей.