Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A50s. Старый хит с улучшенной камерой

Вышедший прошлой весной Samsung Galaxy A50 стал одним из самых популярных смартфонов 2019 года, предложив AMOLED-дисплей, тройную камеру, мощный процессор и отличную автономность по вполне достойной цене. Недавно корейский гигант выпустил его преемника Galaxy A51 – по силам ли ему повторить успех предшественника?

Дизайн

Внешне аппарат почти не изменился: все та же передняя панель с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, выполненная под стекло задняя панель с вертикально ориентированной тройной камерой и те же самые габариты – несмотря на крупный 6,4-дюймовый дисплей, аппарат очень легкий (169 граммов) и тонкий (7,7 мм). Однако одно изменение все же есть – вместо ровных градиентных расцветок пришли голографические оттенки Prism Crush White, Prism Crush Black и Prism Crush Green с треугольными узорами.

Дисплей

В Samsung решили не изобретать велосипед и оставить в Galaxy A50s тот же дисплей: 6,4-дюймовый SuperAMOLED экран Infinity-U с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 403 ppi) соотношением сторон 19,5:9, бесконечной контрастностью, яркостью 500 нит, отличными углами обзора и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Дисплей здесь занимает 85% площади передней панели и это высокий результат для недорогого смартфона даже в начале 2020 года. Во флагманском смартфоне iPhone 11 Pro дисплей занимает 82.1% площади, а в прошлогоднем бестселлере и вовсе 79%.

Железо и производительность

AnTuTu – 156230 баллов

Если Galaxy A50 был построен на фирменном чипсете Exynos 9610, то Galaxy A50s достался Exynos 9611. Это 10-нанометровая 8-ядерная платформа с тактовой частотой до 2.3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3. Новый процессор не отличается ни частотой, ни графическим адаптером, ни техпроцессом, но в Samsung утверждают, что здесь используется более продвинутый искусственный интеллект. А еще чипсет поддерживает камеры разрешением до 64 Мп. Так или иначе, мощи местного железа вкупе с 6 ГБ оперативной памяти хватает для большинства задач – в том числе и для запуска требовательных игр на высоких настройках графики.

Камеры

А вот и, пожалуй, главное изменение в характеристиках. Если Galaxy A50 оснащался тройной камерой с главным модулем разрешением 25 Мп, то здесь уже используется датчик разрешением 48 Мп, как в Redmi Note 7 и Redmi Note 8. А вот объектив в этом модуле потемнее: светосила f/2,0 против f/1,7. Остальные модули (сверхширик и датчик глубины сцены) остались прежними. Разумеется, фото с главного модуля стали чуть детализированнее, а вот съемка в условиях низкого освещения осталась на том же, достаточно среднем, уровне. Фронтальная камера здесь новая – модуль на 32 Мп против 25 Мп у предшественника. А еще теперь камера умеет записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Здесь используется батарея той же ёмкости – 4000 мАч. Как и у предшественника, сочетания емкого аккумулятора с AMOLED-дисплеем и довольно энергоэффективным процессором дает отличные показатели автономности. PC Mark Battery Test одарил смартфон оценкой в 14 часов. Мощность быстрой зарядки осталась неизменной – 15 Вт. Соответствующий адаптер позволит полностью зарядить аппарат за 110 минут.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 1 ТБ, современного порта USB Type C, Bluetooth 5.0, а также модуля NFC с поддержкой Samsung Pay для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Согласно «Яндекс Маркету» Samsung Galaxy A50s в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти можно приобрести за 19 тысяч рублей. Samsung Galaxy A50 в той же конфигурации памяти обойдется примерно в те же деньги, а в официальной рознице и вовсе дороже на 2-3 тысячи рублей. Его главным конкурентом в данной ценовой категории выступает Redmi Note 8T с квадрокамерой, но с IPS-экраном, который можно найти в официальной продаже за 16 тысяч рублей. Также отметим Redmi Note 8 Pro с более мощным процессором, 64-Мп квадрокамерой, аккумулятором на 4500 мАч, но с более простым IPS-дисплеем.

Вывод

Samsung Galaxy A50s сложно назвать улучшенной версией суперпопулярного Galaxy A50, ведь из улучшений здесь лишь более высокое разрешение главного модуля камеры и новые «призматические» расцветки корпуса. В остальном, этот все тот же смартфон с отличным дисплеем, шустрым процессором, высокой автономностью и достойными фотовозможностями. Учитывая почти не изменившуюся цену, Galaxy A50s однозначно можно рекомендовать к рассмотрению в среднем ценовом сегменте.